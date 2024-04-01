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Вест Хэм — Тоттенхэм, прогноз на матч АПЛ 2 апреля 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Постекоглу не отступит
Николай Павлов
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ
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«Шпорам» нужна Лига чемпионов. Они добьются своего, если будут продолжать упорно трудиться. Этот матч за ними.

2 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Начало – в 22:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 2.09. Шансы «молотобойцев» оцениваются в 3.12. На ничью дают коэффициент 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 2 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.40.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» (02.04.2024)

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
02 апреля 2024, вторник. 22:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» начнётся 2 апреля в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток раздастся в 22:15 мск. Наступает судьбоносный отрезок сезона для каждой из команд.

«Молотобойцы» слабо проводят этот сезон и, вполне вероятно, останутся без места в еврокубках. Обладая хорошим и сильными составом, клуб нестабилен в результатах.

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«Вест Хэм» старался играть в контроль мяча на старте сезона, но выходило это крайне невразумительно. В защите образовывались свободные зоны, которые приводили к грубым ошибкам. После 30 туров в АПЛ «молотобойцы» пропустили 54 мяча — для них это крайне неудачный результат, при том что забили они всего 49.

2024 год вообще начался для «Вест Хэма» неудачно, и Дэвид Мойес был на грани отставки, поскольку безвыигрышная серия команды составила восемь матчей с учётом всех соревнований. Тем не менее шотландскому специалисту хватило опыта взять ситуацию под контроль и остановить падение.

Мойес ликвидировал симптомы, но сам кризис остался внутри команды. В минувшем туре «Вест Хэм» проиграл на выезде «Ньюкаслу» (3:4), хотя незадолго до конца встречи контролировал ситуацию и вёл в счёте (3:1). Грубые ошибки обороны стали причиной провала «молотобойцев». Судя по всему, назрели перемены, и тренер это понимает.

В одном из интервью он рассказал, что летом будет принимать решение с руководством клуба о продлении контракта. Вполне вероятно, что появление нового тренера поможет «Вест Хэму» перейти на принципиально иной уровень качества игры. Но пойдёт ли на такой шаг клуб?

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Вот принципиальный соперник «Тоттенхэм» не испугался доверить управление командой Ангелосу Постекоглу, и наставник внёс кардинальные изменения в схему игры. «Шпоры» получили новый импульс, и даже уход Гарри Кейна в «Баварию» болельщики практически не вспоминают.

Высокий прессинг, быстрый розыгрыш мяча и молниеносные атаки очень нравятся зрителям. «Тоттенхэм» эффективно реализует опасные моменты, в чём заслуга капитана команды Сон Хын Мина. Он является лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне АПЛ и забил 15 мячей, а также сделал восемь результативных передач.

Да и характер у «Тоттенхэма» не в пример «Вест Хэму». В минувшем туре с большим трудом клуб одержал волевую победу в матче с «Лутоном» (2:1). Мяч несколько раз попадал в каркас ворот соперника, а также был момент, во время которого не хватило миллиметров до пересечения линии ворот. Тем не менее подопечные Постекоглу безостановочно давили на оборону соперника и добились нужного результата.

После 29 матчей «шпоры» набрали 56 очков и ведут борьбу с «Астон Виллой» за место в зоне Лиги чемпионов. «Вилланы» опережают «шпор» на три очка, но «Тоттенхэм» провёл на одну игру меньше.

«Шпоры» в последних встречах АПЛ великолепно играют в позиционном нападении, создают опасные моменты и забили много мячей. В свою очередь, подопечные Мойеса слабо играют в обороне и много пропускают. Рассмотрим ставку на победу «Тоттенхэма» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.32.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 2 апреля 2024 года

Для Постекоглу наступает решающая стадия сезона. Его подопечные на пике формы и решают большие задачи в АПЛ — им нужно место в Лиге чемпионов. «Молотобойцы» находятся в системном кризисе, который прежде всего поразил линию обороны команды, и вряд ли Мойес улучшит её надёжность в ближайшее время. Поэтому наша ставка на победу «Тоттенхэма» и тотал больше 1.5 мяча.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 1.5 мяча за 2.32.

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