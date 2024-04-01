«Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Постекоглу не отступит

«Шпорам» нужна Лига чемпионов. Они добьются своего, если будут продолжать упорно трудиться. Этот матч за ними.

2 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Начало – в 22:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 2.09. Шансы «молотобойцев» оцениваются в 3.12. На ничью дают коэффициент 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 2 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.40.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» (02.04.2024)

Игра 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» начнётся 2 апреля в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток раздастся в 22:15 мск. Наступает судьбоносный отрезок сезона для каждой из команд.

«Молотобойцы» слабо проводят этот сезон и, вполне вероятно, останутся без места в еврокубках. Обладая хорошим и сильными составом, клуб нестабилен в результатах.

«Вест Хэм» старался играть в контроль мяча на старте сезона, но выходило это крайне невразумительно. В защите образовывались свободные зоны, которые приводили к грубым ошибкам. После 30 туров в АПЛ «молотобойцы» пропустили 54 мяча — для них это крайне неудачный результат, при том что забили они всего 49.

2024 год вообще начался для «Вест Хэма» неудачно, и Дэвид Мойес был на грани отставки, поскольку безвыигрышная серия команды составила восемь матчей с учётом всех соревнований. Тем не менее шотландскому специалисту хватило опыта взять ситуацию под контроль и остановить падение.

Мойес ликвидировал симптомы, но сам кризис остался внутри команды. В минувшем туре «Вест Хэм» проиграл на выезде «Ньюкаслу» (3:4), хотя незадолго до конца встречи контролировал ситуацию и вёл в счёте (3:1). Грубые ошибки обороны стали причиной провала «молотобойцев». Судя по всему, назрели перемены, и тренер это понимает.

В одном из интервью он рассказал, что летом будет принимать решение с руководством клуба о продлении контракта. Вполне вероятно, что появление нового тренера поможет «Вест Хэму» перейти на принципиально иной уровень качества игры. Но пойдёт ли на такой шаг клуб?

Вот принципиальный соперник «Тоттенхэм» не испугался доверить управление командой Ангелосу Постекоглу, и наставник внёс кардинальные изменения в схему игры. «Шпоры» получили новый импульс, и даже уход Гарри Кейна в «Баварию» болельщики практически не вспоминают.

Высокий прессинг, быстрый розыгрыш мяча и молниеносные атаки очень нравятся зрителям. «Тоттенхэм» эффективно реализует опасные моменты, в чём заслуга капитана команды Сон Хын Мина. Он является лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне АПЛ и забил 15 мячей, а также сделал восемь результативных передач.

Да и характер у «Тоттенхэма» не в пример «Вест Хэму». В минувшем туре с большим трудом клуб одержал волевую победу в матче с «Лутоном» (2:1). Мяч несколько раз попадал в каркас ворот соперника, а также был момент, во время которого не хватило миллиметров до пересечения линии ворот. Тем не менее подопечные Постекоглу безостановочно давили на оборону соперника и добились нужного результата.

После 29 матчей «шпоры» набрали 56 очков и ведут борьбу с «Астон Виллой» за место в зоне Лиги чемпионов. «Вилланы» опережают «шпор» на три очка, но «Тоттенхэм» провёл на одну игру меньше.

«Шпоры» в последних встречах АПЛ великолепно играют в позиционном нападении, создают опасные моменты и забили много мячей. В свою очередь, подопечные Мойеса слабо играют в обороне и много пропускают. Рассмотрим ставку на победу «Тоттенхэма» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.32.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 2 апреля 2024 года

Для Постекоглу наступает решающая стадия сезона. Его подопечные на пике формы и решают большие задачи в АПЛ — им нужно место в Лиге чемпионов. «Молотобойцы» находятся в системном кризисе, который прежде всего поразил линию обороны команды, и вряд ли Мойес улучшит её надёжность в ближайшее время. Поэтому наша ставка на победу «Тоттенхэма» и тотал больше 1.5 мяча.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 1.5 мяча за 2.32.