«Баффало» — «Вашингтон». Александр Овечкин поднажмёт

Капитан «столичных» воодушевлён и намерен прервать трёхматчевую голевую засуху. Для выхода в плей-офф нужно поддерживать темп.

3 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» — «Вашингтон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.35. Успех «Сэйбрз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Баффало» — «Вашингтон» 3 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Баффало» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз» (03.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

До окончания регулярного чемпионата НХЛ осталось совсем мало времени. В самом разгаре борьба за выход в плей-офф. 3 апреля на стадионе «Кибэнк-центр» померяются силами местный «Баффало Сэйбрз» и «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

За «Баффало» закрепилось звание одного из главных аутсайдеров лиги. За последние 10 лет он ни разу не пробивался в плей-офф. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли «клинки» не сыграют снова. Им не хватит времени на то, чтобы сократить отставание от занимающей четвёртую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона «Тампа-Бэй».

Подопечные Дона Гранато утратили мотивацию. Предвкушая окончание сезона за пределами зоны плей-офф, они сбавили ход. «Баффало» выиграл только три из восьми последних встреч. Все остальные проиграл по итогам 60 минут. За этот период времени он пропустил 29 шайб.

Если бы не Укко-Пекка Луукконен, результаты могли быть ещё хуже. Он оформил в этом сезоне пять шат-аутов. 2024 год финн начал отлично. Некоторое время он был лучшим вратарём лиги по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности. В последнее время показатели ухудшились. Защитники стали выручать ещё хуже.

Финский вратарь «наелся». Он стал чаще ошибаться и пропускать простые шайбы. Желание остановить Александра Овечкина наверняка придаст Луукконену дополнительный стимул. Однако если он пропустит после точного броска россиянина, мотивация может сойти на нет, и тогда увеличится риск пропустить ещё больше голов.

К встрече с «Баффало» Овечкин подходит с трёхматчевой голевой засухой. В последней игре с «Бостоном» (2:3 Б) у него было несколько хороших шансов отличиться, но защитники «Брюинз» сыграли очень здорово, и Джереми Свейман всё время был начеку. Американский голкипер парировал даже послематчевый буллит россиянина.

Если заглянуть чуть раньше, то там обнаружатся восемь заброшенных капитаном «столичных» шайб и одна результативная передача в пяти играх. Для того чтобы сравняться с Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ, Александру осталось забить 46 голов.

Овечкин вдохновлён погоней за рекордом Гретцки, замечательной командной игрой «Вашингтона» и близостью к выходу в плей-офф. Вызвав в состав клуба молодёжь, в частности Ивана Мирошниченко, Спенсер Карбери попал в яблочко. Тренер нашёл идеальный баланс. Сочетание опыта многолетних лидеров и скорости юных хоккеистов преобразили «Кэпс».

Сокомандники стали гораздо чаще выводить Овечкина на бросок из излюбленного «офиса» и других выгодных позиций. «Кэпиталз» стали показывать разнообразный хоккей, приносящий отличные плоды. Они проиграли только три из девяти последних матчей. Причём во всех трёх случаях уступили лидерам — «Торонто» (3:7 и 1:5) и «Бостону».

Поставить на то, что «Вашингтон» обыграет «Баффало», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. «Кэпиталз» победили в 8 из 12 последних очных встреч в регулярке. На данном этапе сезона им как никогда нужны очки. Для «Сэйбрз» матч менее принципиален и важен.

Добавляет уверенности в победе «Кэпиталз» возвращение в состав одного из лучших бомбардиров команды — Тома Уилсона. Главное — чтобы его буйный нрав не перечеркнул старания сокомандников и Спенсера Карбери. Последние четыре игры канадец пропустил из-за дисквалификации за удар клюшкой в лицо соперника. Он любит получать необязательные штрафы.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Баффало» — «Вашингтон» 3 апреля 2024 года

У «Баффало», ввиду турнирного положения, на порядок меньше мотивации, чем у «Вашингтона». «Сэйбрз» постоянно проигрывают сильным соперникам и много пропускают, несмотря на старания Луукконена. Для Овечкина это хороший шанс сократить отставание от рекорда Гретцки и укрепить позиции в борьбе за выход в плей-офф.

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 1.82.