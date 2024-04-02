«Балтика» — ЦСКА. Армейцев ждёт прохладный приём

3 апреля состоится матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Балтика» — ЦСКА. Начало игры — в 18:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.50. Шансы калининградцев оценили в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Балтика» — ЦСКА 3 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Балтика» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют калининградцы, сыграет коэффициент 1.55. Гол москвичей доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Балтика» — ЦСКА (03.04.2024)

3 апреля на стадионе «Ростех Арена» состоится матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором «Балтика» будет играть с ЦСКА. Начало встречи – в 18:15 мск. Клубы из верхней сетки турнира проводят по два матча. Победитель будет выявлен по сумме двух игр. Но и проигравший не закончит своё путешествие, а лишь отправится в Путь регионов.

Калининградцы показывают странные результаты. Сергей Игнашевич не может спасти команду от вылета в Первую лигу. Его подопечные располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. Но в Кубке России «Балтика» продолжает продвигаться в верхней сетке – это очень странно.

Тогда почему на первенство у калининградцев силы отсутствуют, а на кубковые встречи находятся? На предыдущей стадии подопечные Сергея Игнашевича прошли «Локомотив» (2:2, 1:1 и 7:6 по пенальти). Качество точно бить 11-метровые очень сильно помогло. Вот только в чемпионате России лишь в минувшей встрече «Балтика» прервала девятиматчевую безвыигрышную серию.

Победить удалось «Пари НН» со счётом 2:0. Ничего удивительного в этом результате не было. Просто калининградцы намного лучше реализовывали свои моменты. Было их, на самом деле, не так много. Игра смотрелась равной. До этого подопечные Игнашевича уступили «Оренбургу» (0:1) и сыграли вничью с «Сочи» (0:0). Тот факт, что «Балтика» не выиграла у клуба со дна таблицы, говорит о многом.

ЦСКА подтянул форму и преобразился после зимних каникул. Армейцы не проигрывают четыре официальные встречи кряду. В ответной игре в Кубке России они победили всухую «Ростов» (2:0). Этого хватило для выхода в полуфинал, ведь первую встречу команды завершили вничью – 1:1.

В чемпионате России побед по-прежнему мало. Есть положительная динамика, но болельщикам, да и руководству клуба хочется видеть большее. В трёх последних турах РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Сочи» (2:2), а победил «Крылья Советов» (2:0). Что говорить, если южан армейцам нужно было обязательно обыгрывать. Особенно если футболисты хотят продолжать разговоры о борьбе за чемпионский титул.

Пока этого не видно. В матче первого круга РПЛ ЦСКА с большим затруднением обыграл на домашнем стадионе «Балтику» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Виктор Давила. Были шансы и у калининградцев, пусть не так много. Мы считаем, что армейцы испытывают какие-то невидимые для общественности проблемы.

С одной стороны, серия без поражений из четырёх матчей. С другой – соперники были подходящими для побед, но две встречи завершились вничью. Причём одна с «Сочи», который располагается на дне таблицы РПЛ. Да ещё и красно-синие пропустили от него два мяча. Но на Кубок России выходила совсем другая команда, которая обыграла «Ростов», не пропустив даже гола.

Вероятнее всего, нас ждёт футбол, в котором ЦСКА не будет тратить много энергии и сил для победы. Основная задача армейцев – не допустить ошибку, чтобы не выступать в роли догоняющего уже в ответной встрече на своём поле. Но и у «Балтики» недостаточно возможностей, чтобы выиграть этот матч. Игнашевич наверняка попросит работать от контратак, плотно удерживая оборону. Наша ставка на ничью за 3.15.

Прогноз и ставки на матч «Балтика» — ЦСКА 3 апреля 2024 года

Калининградцы легко находят силы на матчи в Кубке России. Это заслуга главного тренера. Пока другие команды не скупятся проводить ротацию, он всегда выпускает самых мастеровитых и опытных своих футболистов. Одновременно это и плюс, и минус. ЦСКА, в свою очередь, показывает определённый прогресс, но для победы очень часто чего-то не хватает армейцам. Они в более выгодном положении, ведь ответную встречу проведут дома. Владимир Федотов уменьшит риск и будет работать в спокойном режиме, что, вероятнее всего, приведёт к ничьей.

Ставка: ничья за 3.15.