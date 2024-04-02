«Арсенал» — «Лутон». Подопечные Артеты выплеснут энергию

Во встрече с «Манчестер Сити» пришлось осторожничать. В этот раз сдерживающих факторов нет.

3 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Арсенал» — «Лутон Таун». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.12. Успех «шляпников» оценён в 20.0. Ставки на ничью принимаются за 12.0.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Лутон» 3 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Арсенал» — «Лутон» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.27. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.90. Если не забьют — тоже коэффициент 1.90. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Лутон» (03.04.2024)

3 апреля состоятся три встречи 31-го тура АПЛ. В одной из них на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне местный «Арсенал» примет «Лутон Таун». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном.

Во встрече последнего тура с «Манчестер Сити» победная серия «Арсенала» в чемпионате Англии прервалась. Она насчитывала восемь встреч кряду. «Канониры» выступали на выезде и изначально делали ставку на игру вторым номером, с предельной осторожностью и внимательностью в защите.

Лондонцы оборонялись, без преувеличения, всей командой. Хотя опасные вылазки в атаку у них были. Некоторые могли ознаменоваться голами, прими форварды своевременно правильные решения. Например, отдай Леандро Троссард передачу на Габриэла Мартинелли на 85-й минуте, при выходе два в одного. Или дотянись Габриэл Жезус до мяча после прострела Букайо Саки на 52-й минуте.

Так или иначе, для подопечных Микеля Артеты ничейный результат вполне приемлем. Они продолжают участвовать в чемпионской гонке, и это самое важное. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет два очка. Прошлогодняя история не повторяется. Команда не сбавляет ход на заключительном отрезке сезона.

В матче с «Манчестер Сити» лондонцы показали, что учатся на собственных ошибках и обладают чемпионским характером. Хосеп Гвардиола на пресс-конференции отметил, что «канониры» очень компактно оборонялись и хорошо прессинговали. У них стали реже возникать проблемы во встречах с сильными соперниками.

В матче 23-го тура АПЛ «канониры» дома уверенно победили «Ливерпуль» (3:1). Помимо этого, они вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв неуступчивый «Порту» (0:1 и 1:0, по пенальти 4:2). Молодая команда выросла, стала мужественнее, собраннее и сыграннее. Больше она не допускает простых ошибок и не теряет очки из-за индивидуальных промахов футболистов.

Совсем иначе дела обстоят у «Лутона». Выступавший в прошлом сезоне в Чемпионшипе клуб занимает 18-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. У располагающегося на безопасном 17-м месте «Ноттингем Форест» столько же очков, но чуть лучше дополнительные показатели.

«Шляпников» должна стимулировать борьба за выживание. Она действительно оказывает влияние на команду. Подопечные Роба Эдвардса выкладываются на полную и во что бы то ни стало стараются победить. Хватает же этого только для того, чтобы цепляться за ничьи и навязать соперникам борьбу.

«Лутон» не выиграл ни одной из девяти последних встреч в чемпионате Англии. Вничью он сыграл с «Ньюкаслом» (4:4), «Кристал Пэлас» (1:1) и «Ноттингем Форест» (1:1). В каждой из девяти встреч подопечные Эдвардса сумели забить, в частности в матчах с «Ливерпулем» (1:4) и «Астон Виллой» (2:3).

Проблема в том, что «шляпники» не могут забить столько, сколько пропускают. В 30 матчах в АПЛ они получили целых 62 мяча. Сколько бы ни старался Эдвардс, в обороне регулярно случаются провалы. Поставить на то, что «Арсенал» обыграет «шляпников» и тотал будет больше 3.5 мяча, можно с коэффициентом 1.75.

Подопечные Микеля Артеты забили в 29 встречах в АПЛ 70 мячей. Четыре из них пришлись как раз на долю «Лутона» (4:3) во встрече 15-го тура. Все ведущие футболисты «Арсенала» пребывают в отличном тонусе и заряжены.

В матче с «Манчестер Сити» лондонцы были вынуждены играть по чужим правилам и сдерживать свою атакующую мощь. Накопленная энергия должна выплеснуться в предстоящей встрече. «Канониры» покажут излюбленный доминирующий футбол и уверенно выиграют. Поддержка родных трибун им в этом поможет.

Прогноз и ставки на матч 31-го тура АПЛ «Арсенал» — «Лутон» 3 апреля 2024 года

«Арсенал» — явный фаворит. Дома он должен уверенно победить одного из главных аутсайдеров лиги. Чемпионская гонка — не менее эффективный мотиватор, чем борьба за выживание. Команды наверняка покажут зрелищный футбол и порадуют результативностью. Забивают они очень много и часто. В то же время в защите надёжность есть только у «канониров».

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 3.5 мяча за 1.75.