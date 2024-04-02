«ПСЖ» — «Ренн». Мбаппе правильно отреагирует на замену

3 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Ренн». Начало игры — в 22:10 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех красно-чёрных оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «ПСЖ» — «Ренн» 3 апреля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Ренн» (03.04.2024)

Вскоре вернётся Лига чемпионов. До тех пор всё внимание будет приковано на внутренние арены. Миновало уже 27 туров Лиги 1. 3 апреля в полуфинальном матче Кубка Франции на стадионе «Парк де Пренс» померяются силами «ПСЖ» и «Ренн». Стартовый свисток прозвучит в 22:10 мск.

Можно сказать, что «ПСЖ» уже выиграл Лигу 1. Отрыв от занимающего вторую строчку «Бреста» составляет целых 12 очков. До окончания чемпионата осталось всего семь туров. Вероятность того, что красно-синие растеряют столь огромное преимущество за такой короткий промежуток времени, близка к нулю.

В матче последнего тура первенства красно-синие победили «Марсель» (2:0). На первый взгляд ничего необычного, но оба мяча парижане забили, играя в меньшинстве. Второй гол записал на свой счёт Гонсалу Рамуш, вышедший на замену вместо Килиана Мбаппе на 65-й минуте.

Многих возмутила замена лучшего бомбардира команды. Луис Энрике ответил на критику, как и подобает элитному опытному тренеру. Он заявил, что безразличен к мнению людей, которые пытаются оказать на него давление. Испанец — наставник, и только от него зависит, кто будет играть и по каким причинам.

Наличие Мбаппе в составе Энрике ценит. Он считает, что француз может передумать касательно ухода из клуба по окончании сезона, если команда выиграет все четыре титула. Лигу 1 за скобки выносим. Осталось преуспеть только в Лиге чемпионов и Кубке Франции. Обладателями Суперкубка парижане стали в начале сезона, обыграв «Тулузу» (2:0).

«Ренну» сложнее сконцентрироваться на Кубке Франции, чем «ПСЖ». Сразу после полуфинала ему предстоит встретиться в Лиге 1 с «Монако». В турнирной таблице первенства красно-чёрные располагаются на восьмой строчке. Если они хотят закончить сезон в зоне еврокубков, необходимо сосредоточиться на чемпионате.

Отставание от занимающего шестую строчку «Ланса» сравнительно небольшое — три очка. «Ренн» уже мог бы располагаться в зоне еврокубков, если бы не неудачи в последних играх. В минувших четырёх турах команда победила только «Марсель» (2:0). Вничью она сыграла с «Лиллем» (2:2), а уступила «Лорьяну» (1:2) и «Страсбургу» (0:2).

Отразилась на красно-чёрных усталость после сложных матчей с «Миланом» в Лиге Европы. Они отдали все силы, но всё равно не сумели выйти в 1/8 финала турнира. Вторую встречу подопечные Жюльена Стефана выиграли — 3:2, но из-за поражения в первой с разгромным счётом — 0:3 — они вылетели.

После этого у «Ренна» обострился ряд проблем, в частности оборонительного характера. В игре со «Страсбургом» он позволил нанести по своим воротам 12 ударов, восемь из которых пришлись в створ. Если бы не Стив Манданда, красно-чёрные проиграли бы с крупным счётом. Опытный вратарь только успевал выручать команду.

В текущем состоянии «Ренну» не по силам навязать борьбу «ПСЖ». Поставить на победу парижан с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Посмотрим, что Килиан Мбаппе ответит на замену в игре с «Марселем». Объективы камер поймали его недовольное выражение лица при покидании поля.

Француз обычно правильно реагирует на замены или вообще на отсутствие в составе, как это было в начале сезона. Ему лишь придавало дополнительную мотивацию снижение игрового времени. Нападающий хочет быть на поле постоянно, и это желание прекрасно отражается в результативности.

В 46 встречах во всех официальных турнирах в составе клуба и сборной Мбаппе забил 47 мячей и отдал 12 голевых передач. Замечательное подспорье ему составляют Витинья, Усман Дембеле и не только. У «Ренна» в составе столь же техничных футболистов нет.

Прогноз и ставки на матч Кубка Франции «ПСЖ» — «Ренн» 3 апреля 2024 года

Поддержка домашних трибун должна помочь «ПСЖ» уверенно обыграть «Ренн». Красно-синие доминируют в чемпионате Франции. Они побеждают всех без разбора и даже в меньшинстве смотрятся лучше соперников. «Ренну» приходится держать в уме турнирное положение в Лиге 1. Его футболисты могут где-то не добежать и недоработать. Во встречах с «Миланом» красно-чёрными и так было потрачено очень много сил. Отдавать последние в грядущем матче чревато последствиями.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.17.