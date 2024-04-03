«Торонто» — «Тампа-Бэй». Кучеров и Мэттьюс возьмут быстрый старт

В двух последних очных встречах первый период был весьма результативным.

4 апреля состоится матч НХЛ «Торонто» — «Тампа-Бэй». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» можно за 2.19, а шансы «Лайтнинг» оценили коэффициентом 2.63. Ничья в основное время доступна за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто» — «Тампа-Бэй» 4 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Торонто» — «Тампа-Бэй» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.36. Ставки на победу «Мэйпл Лифс» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.78. Шансы «Лайтнинг» выиграть матч оценили в 2.08.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (04.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Приближается развязка интриги — кто попадёт в плей-офф НХЛ. 4 апреля в регулярном чемпионате запланировано пять матчей. В одном из них «Торонто Мэйпл Лифс» будет принимать «Тампа-Бэй Лайтнинг» на «Скоушабэнк-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

В Атлантическом дивизионе развернулась серьёзная борьба между «Торонто» и «Тампа-Бэй» за третье место. Пока впереди «Мэйпл Лифс», которые набрали 95 очков, а у «молний» на шесть очков меньше. Команды провели по 74 матча, поэтому у «Лайтнинг» не так уж и много шансов догнать конкурента.

Для «Тампа-Бэй» крайне важно выиграть очную встречу и сократить дистанцию. Только вот сделать это будет сложно, поскольку «Торонто» на подъёме. «Мэйпл Лифс» победили в трёх последних матчах «Вашингтон» (5:1), «Баффало» (3:0) и «Флориду» (6:4) не только за счёт креативной атаки, но и благодаря голкиперу Илье Самсонову.

На старте сезона россиянин много ошибался и даже был отправлен на драфт отказов. Проведённое время на тренировках с фарм-клубом «Торонто» в АХЛ помогло ему воспрянуть духом, собрать волю в кулак и вернуться, чтобы занять место основного голкипера, пусть и не сразу.

Во встрече с «Баффало» (3:0) Илья играл вдохновенно. Весьма вероятно, ему добавили мотивации неприятные воспоминания, поскольку все проблемы у него начались как раз с поражения «Сэйбрз» со счётом 3:9, а Самсонова заменили после пяти пропущенных шайб. Теперь он ответил «сухарём».

Тем не менее «Мэйпл Лифс» придерживаются атакующей схемы, и голкиперу приходится отражать много бросков, поэтому шат-аутов у Ильи вряд ли будет много в этом сезоне. А тут ещё игра с предельно мотивированной «Тампой», в которой шикарный сезон проводит Никита Кучеров.

Нападающий набрал по системе «гол+пас» 127 очков, причём заброшенных шайб у него в два раза меньше (42), чем результативных передач (85). Никита — великолепный командный игрок, воспитанный в традициях отечественной школы, хотя он практически не играл в КХЛ. Умение отдать удобную передачу и разыграть быструю комбинацию — его главные козыри.

30-летний нападающий вплотную подошёл к индивидуальному рекорду результативности в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/2019 россиянин набрал 128 очков. Весьма вероятно, что он повысит планку и использует для этого матч с «Торонто».

«Торонто» и «Тампа-Бэй» в этом регулярном сезоне провели два очных матча, которые развивались по схожему сценарию — в первом периоде команды забрасывали не менее четырёх шайб. Учитывая мотивацию соперников, а также склонность к атакующему стилю, предлагаем рассмотреть ставку на тотал первого периода больше 3.5 шайбы за 3.18.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Торонто» — «Тампа-Бэй» 31 марта 2024 года

На льду сойдутся лучший снайпер лиги из «Торонто» Остон Мэттьюс (61 гол) и лучший бомбардир этого сезона Никита Кучеров. От такого матча стоит ждать яркой игры с первых же минут, тем более что команды дважды радовали результативностью в первом периоде в очных встречах. Поверим в продолжение тренда.

Ставка: тотал первого периода больше 3.5 шайбы за 3.18.