«Ахмат» — «Оренбург». Ромащенко помогут болельщики

4 апреля состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Ахмат» — «Оренбург». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех оренбуржцев оценивается в 3.44. На ничью дают коэффициент 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Ахмат» — «Оренбург» 4 апреля 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Ахмат» — «Оренбург» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен за 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Оренбург» (04.04.2024)

Игра 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Ахмат» — «Оренбург» пройдёт 4 апреля в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

«Ахмат» не слишком удачно проводит сезон и со старта играл нестабильно, что в итоге привело руководство клуба к решению отправить в отставку опытного специалиста Сергея Ташуева. Команду из Грозного возглавил Мирослав Ромащенко, но и ему не удалось полностью решить накопившиеся проблемы.

В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» находится на 12-м месте рядом с зоной стыковых матчей. У него в активе 20 очков, но ровно столько же у «Урала» и «Оренбурга», занимающих 13-ю и 14-ю строчки. Команды идут плотной группой, поэтому конкуренция весьма высокая.

Ромащенко пока не сумел наладить игру в атаке, и 20 забитых мячей в 21 матче РПЛ — слабый показатель. В некоторой мере спасает «Ахмат» крепкая защита, ведь пропустили грозненцы немного, всего 27 голов.

Тем не менее в этом розыгрыше Кубка России они удачно реализовывали моменты. В матчах группового этапа с «Зенитом», «Балтикой» и «Крыльями Советов» грозненцы забили 10 голов в шести встречах. Но всплеск результативности легко можно объяснить ротацией, к которой прибегали тренеры соперников. Их защита играла менее слаженно, чем и воспользовались «зелёные».

Стоит отметить, что «Ахмат» неплохо играет дома. Клуб победил в двух из трёх последних официальных матчей на своём поле, одна встреча завершилась вничью. При этом грозненцы надёжны в защите и пропустили в этих играх всего один мяч.

Судя по результатам последних матчей в РПЛ, «Оренбург» неплохо подготовился к весенней части сезона. В трёх турах команда набрала пять очков, пропустив при этом только один мяч. Но в матче Кубка России со «Спартаком» (1:3) «горожане» уступили. Давид Деограсия предоставил шанс проявить себя резервистам, но всё закончилось провалом.

В РПЛ испанский специалист подобных вольностей себе не позволяет, и его подопечные весьма качественно оборонялись в минувшей встрече с «Факелом» (0:0). Игра «Оренбурга» настолько впечатлила наставника воронежцев Сергея Ташуева, что он назвал соперника одной из лучших команд в лиге.

В составе у оренбуржцев действительно есть несколько опытных мастеров, которые стабилизировали игру команды в весенней части сезона. Тем не менее «Оренбургу» так же, как и «Ахмату», нужно отстоять место в РПЛ.

У команд крайне сложная ситуация в чемпионате, поэтому возможна ротация, чтобы системообразующие футболисты получили отдых перед туром РПЛ. Тем не менее у грозненцев хорошо получаются домашние матчи, и они постараются воспользоваться этим преимуществом. Рассмотрим ставку на то, что «Ахмат» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 1.85.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Ахмат» — «Оренбург» 4 апреля 2024 года

«Ахмат» и «Оренбург» больше рассчитывают на крепкую оборону. Команды атакуют малыми силами, не рискуют, чтобы не пропустить опасную контратаку. Грозненцы в последнее время дома играют с хорошим настроем и самоотдачей, поэтому вряд ли уступят сопернику, а тотал будет меньше 3.5 мяча.

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.