«Челси» — «МЮ». Лондонцам пора забыть о топ-6 АПЛ

По слухам, несколько футболистов «аристократов» попросили руководство уволить Почеттино. То ли ещё будет.

4 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 2.05. Успех «красных дьяволов» оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 4 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.11. Если не забьют — коэффициент 1.23. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.43.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед» (04.04.2024)

4 апреля состоятся две встречи 31-го тура чемпионата Англии. В самой поздней из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне местный «Челси» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск.

Маурисио Почеттино изменил стиль игры «Челси». Команда начала демонстрировать более слаженный атакующий футбол. Наблюдать за игрой «аристократов» теперь гораздо интереснее и приятнее, но стабильность в результатах по-прежнему отсутствует. Они занимают 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.



В матче последнего тура первенства «синие» дома не сумели обыграть располагающийся в зоне вылета «Бёрнли» (2:2). После игры некоторые футболисты лондонского клуба высказали руководству недовольство по поводу деятельности аргентинского специалиста и попросили отправить его в отставку.

Из ситуации видятся три выхода — попробовать найти компромисс, избавиться от недовольных игроков или прибегнуть к смене наставника. Первый вариант наименее вероятен, потому что перемены напрашиваются. Наиболее правдоподобный ход развития событий — ротация состава. Пригласить наставника лучше Почеттино «Челси» будет очень проблематично.

Ещё однозначно не помешало бы усиление линии обороны. В 28 матчах в АПЛ подопечные Почеттино пропустили 47 мячей. Показатели были бы лучше, не находись в лазарете добрая половина ведущих защитников «аристократов» и несколько опорных полузащитников.

Изо всех сил старается тащить «Челси» Коул Палмер. Он ведёт за собой команду, но усилий часто оказывается недостаточно. Иногда 21-летнего полузащитника подводит реализация, ну и ранее упомянутые проблемы в защите время от времени перечёркивают его старания.

У «Манчестер Юнайтед» похожая ситуация. Он очень нестабилен. Травмы усложнили жизнь Эрику тен Хагу. Тренеру по сию пору приходится выпускать Гарри Магуайра, который ранее потерял место в стартовом составе. К чести защитника, стоит отметить, что он прибавил и стал реже допускать грубые ошибки, но окончательно на нет «привозы» не сошли.

Несмотря на старания Андре Онана, в 29 встречах в АПЛ «красные дьяволы» пропустили 40 мячей. А в шести турах группового этапа Лиги чемпионов они вообще пропустили рекордные для английских клубов 15 голов. Спасает одно — нетипичные решения и наличие характера у команды.

Одним из главных открытий сезона стал Скотт Мактоминей. Из полузащитника-разрушителя он превратился в хавбека-голеадора. В 45 матчах за клуб и сборную во всех турнирах 27-летний шотландец записал на свой счёт 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Немалая часть забитых им мячей стала победной.

Ещё индивидуальный прогресс наблюдается у Алехандро Гарначо, Кобби Майну и Расмуса Хойлунда. Молодые футболисты зарекомендовали себя как будущих лидеров клуба. Они не боятся брать игру на себя и изо всех сил стараются принести пользу команде, за которую выступают.

В частности благодаря характеру и игре этих футболистов «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ и недавно драматично вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль» (4:3 ДВ). Заключить пари на то, что манкунианцы не уступят «синим», можно с коэффициентом 1.82.

Ни одной из семи последних очных встреч «красные дьяволы» не проиграли. У «аристократов» не менее классный подбор игроков, чем у манкунианцев. Однако «аристократы» более нестабильны, менее цепки за результат, а ещё у них хуже обстоят дела с травмами.

Маурисио Почеттино считает, что «синим» нужно просто больше времени на становление. Он привёл в пример прогресс Михаила Мудрика. Аргентинец отметил, что игроку пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы возмужать и усовершенствоваться. По его мнению, в команде слишком много футболистов, которые, как и украинец, когда-то нуждаются в помощи. Пока лондонцы пытаются обрести себя, отставание даже от шестой строчки становится угрожающим. Похоже, единственным шансом на попадание в еврокубки для них остался Кубок Англии.

Прогноз и ставки на матч 31-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 4 апреля 2024 года

Для «Челси» прогноз на ближайшее будущее неутешительный. Клуб даже в большинстве не может обыграть одного из главных аутсайдеров лиги. У «МЮ» тоже хватает проблем, но у него есть характер и больше именно тех футболистов, которые способны сделать результат. История последних очных встреч лишь добавляет уверенности в том, что «красные дьяволы» как минимум не проиграют.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 1.82.