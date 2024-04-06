«Кальяри» — «Аталанта». Миранчук горит желанием

Если Алексею для голов нужна мотивация, то она у него есть — неудачный матч в Кубке Италии.

7 апреля состоится матч 31-го тура Серии А «Кальяри» — «Аталанта». Начало — в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 1.71. Шансы сардинцев оцениваются в 4.70. На ничью дают коэффициент 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура Серии А «Кальяри» — «Аталанта» 7 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Кальяри» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Серии А «Кальяри» — «Аталанта» (07.04.2024)

В решающую фазу входит чемпионат Италии. Игра 31-го тура Серии А «Кальяри» — «Аталанта» запланирована на 7 апреля. Команды встретятся на стадионе «Унипол Домус». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

«Кальяри» проводит слабый сезон. У Клаудио Раньери периодически возникали проблемы с позиционным нападением, поскольку в минувшем сезоне в Серии В все атаки замыкал Джанлука Лападула. Он, кстати, стал лучшим бомбардиром, забив 21 мяч в лиге. Но возраст даёт о себе знать. В Серии А его усилия чаще ни к чему не приводят. Плюс почти половину сезона он пропустил из-за травмы. Другого выбора у наставника нет.

Несмотря на многократные просьбы тренера, руководство не решило проблему с покупкой замены для перуанца. Нет большой помощи и от Эльдора Шомуродова. В текущем сезоне нападающий сборной Узбекистана провёл за красно-синих 15 матчей в Серии А, а забил всего два мяча и отдал столько же результативных передач.

Команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков. Судя по всему, «Кальяри» предстоит борьба за сохранение места в Серии А, поскольку от зоны вылета её отделяет всего два очка.

«Аталанта» в последнем туре чемпионата Италии разгромила «Наполи» со счётом 3:0. Хорошей традицией в 2024 году стало то, что победа бергамасков не обошлась без прямого участия Алексея Миранчука. Россиянин забил гол и сделал результативную передачу.

На старте сезона Джан Пьеро Гасперини не слишком доверял Миранчуку. Алексей попал в глубокий запас и получал минимум игрового времени. Но усердной работой на тренировках и максимальной самоотдачей в короткие отрезки на поле он убедил наставника в своём профессионализме.

«Аталанта» не слишком стабильна в этом сезоне. В полуфинале Кубка Италии бергамаски уступили «Фиорентине» (0:1) и сыграли крайне слабо. Не был похож сам на себя Миранчук, которого Гасперини был вынужден заменить в перерыве. Но решительный шаг тренерского штаба дивидендов не принёс. У клуба будет шанс всё исправить в ответной встрече.

В этом сезоне Серии А «Аталанта» в 29 встречах набрала 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Дистанция до «Болоньи», которая находится в зоне Лиги чемпионов, составляет семь очков. С учётом уровня игры подопечных Тьяго Мотты, догнать их бергамаскам будет проблематично, поэтому лучше всего сконцентрироваться на победе в Лиге Европы.

«Кальяри» прибавил в последних матчах, но уровень игры в защите по-прежнему низкий. Бергамаскам нельзя терять темп в Серии А, поскольку место в Лиге чемпионов может растаять в тумане. Вероятнее всего, мастерство и уровень позволят «Аталанте» выиграть встречу.

Но не будем забывать об имеющихся проблемах бергамасков в обороне. В семи из восьми минувших встреч во всех турнирах подопечные Гасперини пропускали минимум гол. Поэтому лучшим вариантом для ставки мы считаем «обе забьют» за 1.75.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Аталанта» 7 апреля 2024 года

«Аталанта» в неплохой форме. Особенно выделяется результативная игра в атаке, которая оставляет мало шансов соперникам. Смущает только поражение в матче с «Фиорентиной». В обороне бергамаски не так надёжны, как хотелось бы Гасперини. Отметим, что «Кальяри» забил в каждом из последних шести домашних матчей. Поэтому предлагаем ставку на «обе забьют».

Ставка: обе забьют за 1.75.