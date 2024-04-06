«Динамо» — «Спартак». В московском дерби не будет интриги?

7 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.40. Успех красно-белых оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 7 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен тоже с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (07.04.2024)

7 апреля состоятся четыре встречи 23-го тура чемпионата России. В самой поздней из них на стадионе «ВТБ Арена» в московском дерби померяются силами «Динамо» и «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

«Динамо» исправилось за разгромное поражение в матче последнего тура РПЛ с «Ростовом» (1:4). Оно вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России, обыграв на предыдущей стадии «СКА-Хабаровск» (2:1). Марцел Личка выпустил полуосновной состав. Он оставил в запасе лучшего бомбардира команды Константина Тюкавина. Победить это не помешало.

Тюкавин достиг очень солидного прогресса при чешском тренере. Он стал более разносторонним и эффективным нападающим. Константин стал помогать развивать атаки точными пасами, а также освоил искусство забегания за спину защитникам. Почти в каждом матче у него есть моменты для того, чтобы забить.

В последних девяти встречах в чемпионате России Тюкавин записал на свой счёт шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Во встрече с «Ростовом» прервалась результативная серия форварда. Ранее он совершал как минимум одно результативное действие восемь игр кряду.

Бело-голубые были сами не свои. Они полностью провалили первый тайм. Подопечные Марцела Лички подарили несколько голов сопернику и совсем ничего не создали сами. Второй тайм футболисты «Динамо» провели гораздо собраннее, но было уже поздно. Ход встречи переломить не удалось.

Для «Динамо» такое поражение в новинку. При чешском наставнике оно чаще всего демонстрирует очень качественную игру и много забивает. А вот для «Спартака» безвольные поражения уже становятся обыденностью. Поблагодарить за это стоит Гильермо Абаскаля, постоянно экспериментирующего так, как ему вздумается.

Многие с нетерпением дожидаются отставки испанца. Порой складывается впечатление, что он разваливает команду. Создаётся ощущение, будто тренер пытается сложить несовместимые пазлы. Он постоянно выпускает футболистов на непривычных позициях, использует разные составы и производит неудачные замены.

У «Спартака» были неплохие отрезки в сезоне, но только тогда, когда составлял подспорье Абаскалю Квинси Промес. В ближайшее время он команде помочь не может. В последних трёх турах она сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0), а также уступила «Факелу» (0:2).

Недавно оправились от повреждения несколько важных игроков красно-белых — Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш. Несмотря на их возвращение в состав, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» дома уступил «Зениту» со счётом 1:2.

На выезде подопечные Абаскаля теряют очки чаще. Они выиграли только два из девяти матчей в РПЛ в гостях и столько же раз сыграли вничью. За этот период они забили только 10 голов, а пропустили 15. Поставить на победу «Динамо» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40.

«Динамо» выиграло 7 из 11 домашних матчей в РПЛ. Оно продолжает вести борьбу за золотые медали с «Зенитом» и «Краснодаром». Бело-голубые занимают третью строчку в турнирной таблице. Отставание от конкурентов пока что небольшое. Абаскаль может лишь помочь Личке сохранить позиции в чемпионской гонке.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 7 апреля 2024 года

Поражение во встрече с «Ростовом» — разовая акция. Марцел Личка сделал выводы и вернул команду в победное русло. Дома его подопечные, мотивированные борьбой за чемпионство, должны победить «Спартак». Красно-белых очень сильно штормит из-за неграмотного управления Абаскаля. У многих футболистов наблюдается спад, и они уже совсем перестают понимать испанца.

Ставка: победа «Динамо» за 2.40.