«Вашингтон» — «Оттава». Овечкин вернёт команду в зону плей-офф

8 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Оттава». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.22. Успех «Сенаторз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Оттава» 8 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Оттава» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз» (08.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 08 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

В Столичном дивизионе завязывается ожесточённая борьба за выход в плей-офф. Один из претендентов — «Вашингтон» — 8 апреля на льду «Кэпитал Уан-Арены» примет «Оттаву». Стартовое вбрасывание запланировано на 1:00 мск.

После восхитительного отрезка, длившегося с начала февраля по конец марта, у «Кэпиталз» начался спад. Очень не вовремя. Команде осталось провести шесть матчей. Терять очки в них ни в коем случае нельзя. Конкуренты не дремлют. Они только и ждут, когда «Вашингтон» оступится.

Ко встрече с «Оттавой» подопечные Спенсера Карбери подходят с пятиматчевой безвыигрышной серией. Обусловлены поражения не столько плохой игрой «столичных», сколько отличным тонусом, а также высоким уровнем соперников. В трёх из пяти случаев они уступили лидерам.

Впрочем, некоторые претензии к рисунку игры «Кэпс» всё же есть. Они стали реже создавать опасные моменты. Их игра приобрела однотипность, плюс появились проблемы с дисциплиной. Необязательных штрафов и дисквалификаций очень много. Соперники адаптировались и начали этим пользоваться.

Главная надежда «столичных» на выход в плей-офф — Александр Овечкин. Он пребывает в отличном тонусе и лишь приумножает мотивацию. В последних 11 матчах капитан «столичных» забросил 11 шайб и отдал две результативные передачи.

Овечкину осталось забить один раз для того, чтобы повторить уникальное достижение легендарного Майка Гартнера. Сезон для него станет 17-м в НХЛ с 30+ голам. Больше нет ни у кого, даже у Уэйна Гретцки, к рекорду которого россиянин приближается всё быстрее. Для того чтобы выйти на первое место в списке лучших снайперов в истории лиги, ему осталось забросить 43 шайбы.

В последней встрече с «Каролиной» (2:4) Овечкин оформил дубль. Если бы не удаления, «Кэпиталз» вполне могли бы выиграть. К 30-й минуте они вели в счёте — 2:0. Отрицательный результат расстраивает, но заброшенные Александром шайбы должны придать команде уверенности и вдохновения. 39-летний хоккеист подаёт правильный пример. Его трудолюбие и самоотдача воодушевляют.

У «Оттавы» мотивации меньше, чем у «Вашингтона». Она уже лишилась шансов на выход в плей-офф. «Сенаторз» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Отставание от занимающей четвёртую строчку «Тампа-Бэй» просто огромное.

Хотя складывается впечатление, что команде, наоборот, очень помогло то, что она потеряла шансы на выход в плей-офф. Давление снизилось, результаты улучшились. Недавно «Оттава» выиграла пять матчей подряд в основное время. Победила она не только аутсайдеров, но и сильных соперников.

Ещё улучшение показателей «сенаторов» связано с тем, что в феврале они пережили смену главного тренера. Должность занял 71-летний Жак Мартен, ранее уже руководивший командой. Причём небезуспешно. Возвращение опытного наставника сразу же повлекло постепенный прогресс в игре и результатах.

Во встрече с «Баффало» (6:2) подопечные Мартена установили удивительное достижение. Они забросили пять шайб в первом периоде в пятый раз в истории и впервые за 20 лет. В текущих кондициях «Оттава» может доставить немало проблем «столичным». Тем не менее предлагаем поставить на победу хозяев в основное время за коэффициент 2.22.

Дело в том, что после шикарного отрезка сезона у «Сенаторз» тоже наметился спад. Они проиграли три последние встречи в основное время. Мартен — отличные тренер, но всё-таки он не волшебник. На выезде зацепиться за очки во встрече с «Вашингтоном» — очень трудная задача.

В Столичном дивизионе лучше «Кэпиталз» дома выступают лишь «Рейнджерс» и «Каролина». «Сенаторз», в свою очередь, выиграли только 13 из 36 встреч на выезде. Они хуже всех в Атлантическом дивизионе выступают в гостях. Это говорит о том, что у Овечкина есть хорошие шансы вернуть свою команду в зону плей-офф. «Столичные» занимают шестое место, отставая от зоны уайлд-кард на одно очко. Но у них, по сравнению с «Питтсбургом», есть один матч в запасе.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Оттава» 8 апреля 2024 года

«Вашингтону» нужно во что бы то ни стало обыграть «Оттаву», чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф. Удобнее соперника для того, чтобы прервать полосу неудач, уже не будет. «Сенаторз» прибавили при Мартене, но им ещё далеко до обретения стабильности и улучшения гостевого фактора. Поддержка трибун должна помочь Овечкину добыть важную победу.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.22.