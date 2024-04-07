Почему «Спартак» обыграет «Динамо»? Красно-белые начнут восстанавливать авторитет

7 апреля состоится матч 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене». Соперничество этих столичных клубов считается старейшим московским дерби. Поэтому его результат всегда непредсказуем. Независимо от того, как команды проводят сезон, настрой на очную встречу всегда будет другим.

«Динамо» — «Спартак», где смотреть онлайн бесплатно

Смотреть московское дерби «Динамо» — «Спартак» в прямом эфире можно на телеканале «Матч!». Начало трансляции – не ранее 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Спартак» 7 апреля 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение «Динамо» и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 2.50. Шансы «Спартака» оценили в 2.85. Вероятность ничьей – 3.70. Эксперты считают, что московское дерби получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.32.

Также букмекеры предлагают сделать ставки на то, что в матче будет отменённый или незасчитанный гол – с коэффициентом 2.50. Шансы, что будет пенальти, оценили в 2.35, а на удаление предлагают поставить за 3.05. Наиболее вероятный счёт, по мнению букмекеров – 1:1. Ставки на него принимают с коэффициентом 6.60.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» (07.04.2024)

Старейшее московское дерби всегда непредсказуемо, но в последних 20 матчах «Спартак» чаще оказывался сильнее. За это время красно-белые одержали 11 побед, а «Динамо» выиграло только четыре встречи. Одна из побед на этом отрезке принесла «гладиаторам» Кубок России в 2022 году.

Подопечные Марцела Лички по-прежнему находятся в чемпионской гонке. Они занимают третье место в таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» всего на пять очков, а от «Зенита» – на три. В отличие от «быков», у «Динамо» и сине-бело-голубых есть ещё игра в запасе. Всё, что остаётся делать, это выжидать осечек от соперников и стараться выигрывать каждый следующий матч. По силам ли такая задача чешскому специалисту?

После зимней паузы бело-голубые одержали две победы кряду. В одном матче они победили «Локомотив», который вернулся с каникул очень нестабильным. Причём выиграли подопечные Марцела Лички со счётом 2:1. Затем они обыграли «Ахмат» (2:0), тренер которого не справлялся со своими задачами, что и привело к недавнему увольнению Мирослава Ромащенко. На этом хорошие новости закончились.

В матче Кубка России бело-голубые выпустили основной состав в надежде пройти «Зенит», но потерпели поражение со счётом 0:2. У них было достаточно времени, чтобы провести работу над ошибками перед игрой в РПЛ с «Ростовом». Как итог, «Динамо» разгромно проиграло подопечным Карпина – 1:4. Вряд ли говорит нам о чём-то победа в 1/4 финала Пути регионов Кубка России над «СКА-Хабаровск» (2:1). Она выглядит скромной.

Марцел Личка делает огромную ставку на потенциал Константина Тюкавина. Однако футболист далеко не так стабилен. Заметен прогресс у Бителло, но пока для побед в матчах с сильными или равными соперниками этого недостаточно. Карраскаль выкладывается на поле, выигрывает огромное количество единоборств, помогает развивать атаки, но в 14 встречах в РПЛ не забил ни одного гола.

Небольшие шансы побороться за попадание в тройку лучших есть у «Спартака». Но даже ради такого утешительного приза придётся выкладываться на все 100% в оставшихся турах. Можно искать огромное количество причин слабых результатов красно-белых, начиная от отсутствия Квинси Промеса и заканчивая слухами об увольнении Абаскаля, но докопаться до истины невозможно.

К тому же вряд ли всё это будет иметь хоть какое-то отношение к московскому дерби. Футболистам придётся отбросить в сторону все проблемы, разногласия и эмоции, чтобы отнестись к матчу с особенным настроем. То же самое должно было быть и в недавней игре с «Зенитом», который уже стал более принципиальным соперником для «Спартака», чем любой московский клуб.

Можно было наблюдать отличный первый тайм в исполнении красно-белых, забитый гол в ворота сине-бело-голубых. Автором мяча стал новичок Угальде. Он на протяжении всей встречи хорошо проявлял себя и, казалось, был единственным футболистом, кто хотел изменить ход матча. Второй тайм перечеркнул все старания подопечных Абаскаля. «Зенит» завладел инициативой, а молодой Педро оформил дубль.

Гильермо не смог объяснить провальный второй тайм. Видимо, испанский специалист уже сам запутался в происходящем. Но у красно-белых ещё будет шанс взять реванш в Санкт-Петербурге. «Спартак» очень нестабилен – это факт. Это огромный недостаток красно-белых. То же самое можно сказать и о «Динамо».

Если команда до зимнего перерыва обыгрывала всех подряд, это не означает, что весенний отрезок будет таким же. «Локомотив» уже продемонстрировал это наглядно. Небольшой спад уже наблюдается и у бело-голубых. Поражение «Зениту» в Кубке России ещё можно вынести за скобки, но разгром от «Ростова» — это повод задуматься.

«Спартак» выдал отличный первый тайм в минувшем матче с «Зенитом». Чего-то не хватило во второй половине встречи. Удача где-то совсем рядом, и, вполне возможно, что игру с «Динамо» красно-белые проведут ещё лучше. Особенно если в таком же ритме будет продолжать работать Угальде, а одноклубники начнут его больше поддерживать.

Объединив всё это воедино и взяв во внимание результаты последних очных встреч, в которых чаще выигрывали «гладиаторы», мы рекомендуем поставить на победу «Спартака» за 2.85. Московское дерби не имеет ничего похожего с рядовым матчем. Футболисты должны выходить на поле максимально мотивированными.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Спартак» 7 апреля 2024 года

У бело-голубых наблюдаются некоторые проблемы после возвращения с зимнего перерыва. Команда чаще ошибается в защите, пропустив гол даже от «СКА-Хабаровск» и четыре – от «Ростова». Красно-белые тоже абсолютно нестабильны, но последний матч с «Зенитом» оставляет надежду на прогресс отдельно взятых игроков. Если добавить нешуточную мотивацию на московское дерби, преимущество в последних очных встречах, то у «Спартака» шансов на победу будет чуточку больше. Мы считаем, что Абаскаль запустит восстановление авторитета команды, выиграв этот матч.

Ставка: победа «Спартака» за 2.85.