«Оренбург» — «Рубин». Дисциплина ведёт Рахимова к успеху

8 апреля состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Рубин». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.50. Успех казанцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Рубин» 8 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Оренбург» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Рубин» (08.04.2024)

8 апреля состоится встреча, которая закроет программу 23-го тура чемпионата России. На стадионе «Газовик» померяются силами местный «Оренбург» и «Рубин». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

После зимнего перерыва результаты выступлений «Оренбурга» улучшились. В последних трёх турах в РПЛ он сыграл вничью с ЦСКА (1:1) и «Факелом» (0:0), а обыграл «Балтику» (1:0). Также сине-белые вышли в полуфинал Пути регионов Кубка России, на выезде победив «Ахмат» (1:0).

Не во всех играх подопечные Давида Деограсии выступили с позиции силы. Местами соперники были лучше. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев на этот счёт говорил, что работа команды нацелена не столько на зрелищность и качество футбола, сколько на получение очков. Прекрасно понятно почему.

Оренбуржцы занимают 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. У располагающегося на безопасном 12-м месте «Ахмата» столько же очков, но чуть лучше дополнительные показатели. Борьба за выживание придаёт сине-белым мотивацию и способствует улучшению показателей.

Ещё положительное влияние на «Оренбург» оказывают зимние трансферы. Команда приобрела несколько техничных легионеров. С каждым новым матчем Деограсия выделяет им всё больше игрового времени. Адаптация идёт правильным курсом. Новички всё чаще оказывают влияние не результаты.

Сначала Мохаммад Горбани забил в матче со «Спартаком» (1:3) в Кубке России. Затем Хорди Томпсон стал одним из главных героев встречи с «Ахматом». После его удара головой защитник грозненцев Милош Шатара ненароком переправил мяч в пустой угол собственных ворот.

«Рубин» не хуже возобновил сезон после зимнего перерыва, чем «Оренбург». Он сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), досадно проиграл «Пари НН» (0:1) и победил «Ахмат» (2:1). Казанцы сократили отставание от четвёртого места в турнирной таблице РПЛ до совсем небольшого.

Команде по силам закончить сезон в топ-4. У других претендентов больше ресурсов. Только распоряжаются ими соперники не так эффективно, как Рашид Рахимов. «Рубин» на последнем отрезке сезона стабильнее конкурентов. За редким исключением, у него не возникает проблем с располагающимися ниже седьмой строчки командами.

Очень сильно помогли Рахимову осенние приобретения. Качественные подписания дали тренеру возможность в несколько раз улучшить игру команды в обороне. Теперь «Рубин» по стилю схож с туринским «Ювентусом» Массимилиано Аллегри, или с командами Жозе Моуринью, если угодно.

В последних 11 турах в чемпионате России казанцы пропустили всего лишь четыре мяча. Потеряли очки они за этот период времени только четыре раза — ещё сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и проиграли «Динамо» (0:1). Поставить на то, что «Рубин» не уступит в грядущем матче и будет тотал меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

Рашид Рахимов остался недоволен выступлением подопечных во встрече с «Ахматом». Тренер отметил, что они могли упустить этот матч из-за потери концентрации и самоуверенности. Специалист посчитал игру команды в некоторых эпизодах пижонством. В концовке казанцы действительно слишком расслабились и многое позволили сопернику у своих ворот.

Рахимов заявил, что необходимо держать концентрацию на протяжении всех 90 минут. Дисциплина и трудолюбие — это первое, что специалист требует от своих подопечных. В частности за счёт этого они шикарно выступают в гостях. Только у «Зенита» лучше результаты выступлений на выезде.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Рубин» 8 апреля 2024 года

Скорее всего, встреча ознаменуется нерезультативной ничьей или минимальной победой казанцев. В обороне полный порядок у обоих клубов. При этом оренбуржцев частенько подводит завершение. Они постепенно прибавляют, но той стабильности, которая имеется у «Рубина», пока не наблюдается. Думается, Рашид Рахимов сделает выводы из встречи с «Ахматом» и больше не допустит расслабленности подопечных.

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.