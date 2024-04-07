«Удинезе» — «Интер». В Италии обойдётся без интриги

8 апреля состоится матч 31-го тура Серии А «Удинезе» — «Интер». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу чёрно-синих можно с коэффициентом 1.43. Шансы чёрно-белых оцениваются в 7.30. На ничью дают коэффициент 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура Серии А «Удинезе» — «Интер» 8 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Удинезе» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Серии А «Удинезе» — «Интер» (08.04.2024)

Решающий отрезок сезона в Италии обещает много интересных событий. Игра 31-го тура Серии А «Удинезе» — «Интер» запланирована на 8 апреля. Команды встретятся на стадионе «Дачия Арена». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

«Удинезе» проводит сезон нестабильно. Неплохой по меркам Серии А состав, в котором выделяется перспективный полузащитник Лазар Самарджич, явно способен на большее, чем бороться за выживание. Чёрно-белые 16 матчей завершили вничью, причём из них девять — дома.

Такого количества ничейных результатов нет ни у одной команды в этом сезоне Серии А. Таким образом, «Удинезе» после 30 матчей набрал 28 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Стоит отметить, что чёрно-белые выиграли всего четыре встречи и только одну — дома. Хуже этот показатель у аутсайдера «Салернитаны», которая одержала лишь две победы.

Для главного тренера Габриэле Чоффи проблемой является оборона, ведь команда пропустила в этом сезоне Серии А 45 мячей. В защите играет знакомый болельщикам РПЛ по выступлению за московский ЦСКА Яка Бийол, но он не является эталоном надёжности. Наставник «Удинезе» решает проблему путём поиска оптимальной схемы, но результата нет.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав в 30 матчах 79 очков. Подопечные Симоне Индзаги являются главными претендентами на чемпионство, поскольку они опережают ближайшего преследователя на 11 очков. С учётом хорошей формы «змей», они могут стать чемпионами досрочно.

Симоне Индзаги создал перспективную схему, которая максимально использует смену позиций игроками. Часто случаются эпизоды в матчах, в которых защитники участвуют в атакующих комбинациях и сбивают с толку соперника. Сложно предугадать, кто выдвинется у «Интера» на ударную позицию в очередной раз.

Но всё-таки главной силой в нападении у «змей» остаётся Лаутаро Мартинес. Аргентинец — это лучший бомбардир этого сезона в Серии А. Он забил 23 мяча и сделал две результативные передачи. Хорошо адаптировался к тактике «Интера» француз Маркус Тюрам и стал важной частью командного механизма.

Поскольку из Лиги чемпионов и Кубка Италии «нерадзурри» выбыли, им остаются только матчи Серии А. Руководство уверено в итоговой победе и уже рассматривает варианты усиления состава на будущий сезон. Источники сообщают о нескольких интересных сделках, которые могут произойти.

«Интер» в хорошей форме, а для «Удинезе» наступает сложнейший отрезок сезона. В каждом матче чёрно-белым нужно набирать очки, но «змеи» по всем параметрам превосходят соперника. Рассмотрим ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) за 2.17.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Интер» 8 апреля 2024 года

«Интер» в хорошей форме. Команде не нужно экономить силы, поскольку Серия А — это единственный турнир, в котором участвуют «змеи». Против замысловатых атакующих комбинаций Симоне Индзаги очень сложно найти средство, а оборона «Удинезе» играет в этом сезоне слабо. Поверим в победу «нерадзурри» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 2.17.