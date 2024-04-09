«Детройт» — «Вашингтон». «Столичные» подводят Овечкина

10 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Вашингтон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ред Уингз» в основное время можно с коэффициентом 2.22. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт» — «Вашингтон» 10 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Детройт» — «Вашингтон» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» (10.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

В Восточной конференции идёт ожесточённая борьба за выход в плей-офф. Одни из претендентов на уайлд-кард — «Детройт» и «Вашингтон» 10 апреля они встретятся на льду «Литтл Сизарс-арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Детройт» проиграл 13 из 18 последних матчей, но ещё не утратил надежду на выход в плей-офф через зону уайлд-кард. Для начала необходимо разобраться в причинах, из-за которых «красные крылья» потеряли много очков и рискуют завершить сезон досрочно.

Так в чём же дело? В том, что не всегда правильные решения принимает Дерек Лалонд? А может быть, в высокой конкуренции в дивизионе и травмах? На самом деле, всего понемногу. Впрочем, на последнем отрезке сезона кадровых потерь стало меньше. «Детройт» понемногу начал приходить в себя.

Сезон «Ред Уингз» могут закончить на очень хорошей ноте. В последних трёх встречах они победили «Тампа-Бэй» (4:2), навязали борьбу «Рейнджерс» (3:4) и обыграли «Баффало» (3:1). Во всех трёх играх результативными действиями отметился капитан «Детройта» Дилан Ларкин.

Мотивация в виде борьбы за выход в плей-офф придала проводящему хороший сезон американцу и его сокомандникам дополнительный заряд сил. В 63 встречах Ларкин забросил 31 шайбу и отдал столько же голевых передач. Классно ему помогают Патрик Кейн и Лукас Рэймонд. Они забросили по шайбе во встречах с «Тампа-Бэй» и «Баффало».

У «Вашингтона» дела обстоят хуже, чем у «Детройта». Клуб потратил много сил, а также эмоций в феврале и марте. Он демонстрировал очень собранный командный хоккей и обыгрывал всех без разбора. Только «столичные» поднялись в зону плей-офф, как наступила чёрная полоса. Выбраться из неё будет очень сложно.

«Кэпиталз» проиграли все шесть последних матчей, несмотря на старания Александра Овечкина. Оформив дубль в недавней встрече с «Каролиной» (2:4), россиянин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 43 шайб. Ему осталось забить всего один раз для того, чтобы повторить достижение Майка Гартнера по количеству сезонов с 30+ голами (17).

Команда и Спенсер Карбери подводят Овечкина. Даже возвращение Тома Уилсона в состав после шестиматчевой дисквалификации не оказало нужного влияния на «Вашингтон». В последней игре клуб уступил «Оттаве» (2:3 ОТ), продемонстрировав скучную и низкокачественную игру.

«Кэпиталз» много времени провели в большинстве, но практически ничего не создали. Если также они сыграют и с «Детройтом», то о выходе в плей-офф можно будет забыть. Поставить на то, что «Ред Уингз» не проиграют в основное время и тотал будет меньше 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

На «Детройт» близость выхода в плей-офф оказывает правильное влияние. Накопив сил на неудачном отрезке сезона, он начал выкладываться на полную на финишной прямой. Отличную форму набрал голкипер «Ред Уингз» Алекс Лайон. В последних четырёх матчах он пропустил только девять шайб и совершил 141 сейв.

На «Кэпс» близость плей-офф оказала ровно противоположное влияние. У них перестало работать всё то, что помогало побеждать раньше. Разнообразие в атаке, вывод Александра Овечкина на удобную позицию для фирменного броска из «офиса», надёжная игра в защите — всё это сошло на нет.

Если бы не Чарли Линдгрен и Дарси Кемпер, «столичные» пропустили бы в последних шести матчах гораздо больше. Эффективность защиты «Вашингтона» очень сильно упала. Овечкину не остаётся ничего иного, кроме как сосредоточиться на погоне за рекордом Уэйна Гретцки и повторении достижения Майка Гартнера. В плей-офф «Кэпиталз» с такой игрой делать нечего.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Детройт» — «Вашингтон» 10 апреля 2024 года

«Детройт» начал прибавлять. Борьба за выход в плей-офф и домашние стены мотивируют его лидеров. У «Вашингтона» совсем другая история. Он перестал показывать красивый приносящий хорошие результаты хоккей и уже вряд ли вернётся в правильное русло. Эмоций на финальную часть сезона у «Кэпс», похоже, не осталось. Слишком много голов не ждём. У обоих клубов надёжные вратари.

Ставка: «Детройт» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.20.