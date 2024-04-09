«Тампа-Бэй» — «Коламбус». Сдержать Никиту Кучерова невозможно

Нападающий проводит феноменальный сезон и близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром регулярки.

10 апреля состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Коламбус». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» можно за 1.61, а шансы «Блю Джекетс» оценили коэффициентом 4.15. Ничья в основное время доступна за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Коламбус» 10 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Тампа-Бэй» — «Коламбус» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.53. Ставки на победу «Лайтнинг» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.40. Шансы «Блю Джекетс» выиграть матч оценили в 3.04.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» (10.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Остаётся совсем немного времени до завершения регулярного чемпионата НХЛ. На 10 апреля запланировано много матчей. В одном из них «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет принимать «Коламбус Блю Джекетс» на «Амали-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

«Тампа-Бэй» проводит хороший сезон. Команда после 77 матчей набрала 93 очка. Отметим, что «молнии» уже получили путёвку в плей-офф и в скором времени вступят в борьбу за Кубок Стэнли.

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер выбрал для большинства матчей этого сезона атакующую схему, которая в полной мере позволила раскрыть потенциал талантливым игрокам команды. В том числе Никите Кучерову и Стивену Стэмкосу. Россиянин и вовсе проводит феноменальный сезон, набрав 136 очков по системе «гол+пас».

Кучеров вполне может выиграть гонку за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата. У его ближайших преследователей Натана Маккиннона и Коннора Макдэвида 133 и 130 очков соответственно. Игра с «Коламбусом» для Никиты важна, поскольку у соперника слабая защита и есть хороший шанс пополнить личный бомбардирский счёт.

Один из козырей «Тампа-Бэй» в этом сезоне — отличная реализация большинства. С показателем в 29,5% «Лайтнинг» лидируют в лиге, классно разыгрывая численное преимущество. Поскольку «Коламбус» нейтрализует всего 76,8% меньшинства, у «Блю Джекетс» намечаются серьёзные проблемы.

«Молнии» в этом сезоне забросили 274 шайбы, и в Восточной конференции только у «Торонто» атака лучше (283). Тем не менее акцент на нападение оставляет пространство для контратак, поэтому на бригаду голкиперов в составе Андрея Василевского и Мэтта Томкинса выпадает серьёзная нагрузка, но россиянин играет стабильно.

«Коламбус» в скором времени отправляется в отпуск, поскольку давно лишился даже теоретических шансов принять участие в плей-офф. «Блю Джекетс» находятся на последнем месте в Столичном дивизионе, набрав за 78 матчей всего 64 очка. Конечно, у них катастрофа в обороне, ведь команда пропустила уже 282 шайбы, а впереди её ждёт встреча с мотивированным Кучеровым.

В «Коламбусе» неплохо проводят сезон россияне: голкипер Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, нападающие Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Егор Чинахов. У молодых форвардов «мундиров» хорошие перспективы, поскольку они талантливы и довольно быстро адаптировались к реалиям НХЛ. При должном усилении состава «Блю Джекетс» в следующем сезоне должны прибавить.

У «Коламбуса» явные проблемы с игрой на выезде, поскольку команда проиграла восемь последних гостевых матчей. Защита часто не справляется со своими обязанностями, и ей будет сложно выдержать давление мощной линии нападения «Лайтнинг». Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на то, что «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал будет больше 5.5 шайбы, за 1.84.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Коламбус» 10 апреля 2024 года

Наверняка Никита Кучеров будет мотивирован, чтобы набрать как можно больше очков в матче с аутсайдером лиги и увеличить отрыв от конкурентов в споре за титул лучшего бомбардира сезона. «Коламбус» на выезде играет слабо в защите, и выдержать давление лучшей спецбригады большинства ему будет сложно. Предполагаем, что «Тампа-Бэй» не проиграет, а тотал будет больше 5.5 шайбы.

Ставка: «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 1.84.