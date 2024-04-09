«ПСЖ» — «Барселона». Мбаппе и Левандовски на одной волне

10 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 2.00. Успех каталонцев оценён в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» 10 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «ПСЖ» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» (10.04.2024)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 10 апреля состоятся две первых встречи 1/4 финала Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Парк де Пренс» в Париже померяются силами местный «ПСЖ» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Благодаря Луису Энрике футбол «ПСЖ» изменился. Проблемы и нестабильность, которые возникали при предыдущих тренерах, были искоренены бывшим тренером сборной Испании. Его доминирующая схема игры, основанная на контроле мяча, пришлась по вкусу команде.

У нападающих, в частности у Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, стало меньше пространства и свободы действий. Зато они стали чаще принимать участие в развитии атак и взаимодействовать с партнёрами. Парижане обрели сплочённость, плюс влияние лидеров на игру увеличилось.

Несмотря на некоторую стеснённость в действиях, Мбаппе в 41 встрече в составе красно-синих во всех турнирах забил 39 мячей и отдал семь результативных передач. Нападающий старается провести максимально эффективно этот сезон.

Мбаппе выкладывается на полную и изо всех сил старается преуспеть во всех турнирах. В том числе благодаря ему «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с большим отрывом, а также совсем недавно вышел в финал Кубка Франции, победив на предыдущей стадии «Ренн» (1:0). Автором победного мяча стал как раз Килиан.

Для «Барселоны» сезон складывается менее удачно, чем для парижан. Они разгромно проиграли матч за Суперкубок Испании «Реалу» (1:4), вылетели из Кубка страны, а также располагаются на второй строчке в турнирной таблице Примеры. Отставание от «сливочных» — восемь очков.

В какой-то момент Хави надоели нестабильность и постоянные безвольные поражения. Он заявил, что покинет команду по окончании сезона. С тех пор она делает всё для того, чтобы переубедить специалиста. На последнем отрезке сезона у каталонцев многое стало получаться.

Идеи Хави начали воплощаться в жизнь. Любопытно, ведь в начале сезона в них не верили некоторые ведущие футболисты «Барселоны», в том числе Роберт Левандовски. Поляк набрал отличную форму. В последних 10 встречах во всех турнирах он забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Отличное подспорье опытному голеадору составляют перспективные молодые футболисты, талант которых раскрыл Хави. Ярче прочих блистает Ламин Ямал. Он принял участие в шести из семи последних матчей в Примере, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Форвард очень перспективен.

Каков предел возможностей нынешних сине-гранатовых? Сказать трудно. На последнем отрезке сезона они выглядят не менее собранно, чем «ПСЖ». Хорошие результаты, важность встречи и слова Хави могут дать ей такую мотивацию, что получится совершить сенсацию.

Предлагаем поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.98. Пять из восьми последних очных встреч закончились именно так. У обеих команд есть уклон в атаку, а также пребывают на подъёме ведущие нападающие. Клубы подходят к встрече с длительными беспроигрышными сериями.

Парижане не знают поражений дольше. Однако у них и уровень конкуренции в первенстве ниже, чем у каталонцев. Сине-гранатовые могут оказаться лучше готовы к встрече с равным по силе соперником, поэтому выявить фаворита трудно. Ставка на «верх» по голам выглядит наиболее логично.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» 10 апреля 2024 года

Команды очень много забивают. Они демонстрируют классный футбол, предрасполагающий к высокой результативности. Иногда в первых матчах тренеры прощупывают почву под ногами и осторожничают. Это не тот случай. Луис Энрике и Хави привыкли делать ставку на атакующий футбол. У них в подспорье ряд топовых нападающих, пребывающих в отличном тонусе. История очных встреч только укрепляет уверенность в том, что голы будут с обеих сторон, и немало.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.98.