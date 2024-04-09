«Атлетико» — «Боруссия». Мадридцам поможет бодрость

У «матрасников» был трудный календарь. Небольшой отпуск — это именно то, что им было нужно.

10 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.82. Успех дортмундцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия» 10 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия» (10.04.2024)

На выходных отгремели игры внутренних первенств, на очереди — евроарена. 10 апреля состоятся два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде «Атлетико» примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

На предыдущей стадии турнира «Атлетико» сенсационно победил финалиста минувшего розыгрыша Лиги чемпионов — «Интер». Первый матч «нерадзурри» выиграли со счётом 1:0, а ответный проиграли — 1:2 (2:3 пен.). Поддержка родных болельщиков очень сильно помогла «матрасникам».

Дома лучше подопечных Диего Симеоне в Примере выступает только лидирующий «Реал». Осечки на «Цивитас Метрополитано» они допустили в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (0:1) и во встрече 29-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:3), после ответной игры с «Интером».

На предстоящий матч настрой и запас энергии у мадридцев будут сильно отличаться от тех, которые были в преддверии встреч с «Атлетиком» и «Барселоной». Последний матч у них состоялся 1 апреля. У футболистов «Атлетико», в частности у лидеров — Антуана Гризманна, Мемфиса Депая и Альваро Мораты — было много времени на отдых, а у Диего Симеоне — на подготовку.

Опытный аргентинский специалист дважды доводил «матрасников» до финала Лиги чемпионов. Стратегически переиграть Эдина Терзича для него не является труднорешаемой задачей. Тренер неоднократно останавливал и более серьёзных соперников, обладающих непомерной атакующей мощью.

Дортмундская «Боруссия» удивила на групповом этапе Лиги чемпионов. Она обыграла «Ньюкасл» (2:0 и 1:0) и «Милан» (3:1), а также сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1). В 1/8 финала «шмели» с трудом победили ПСВ из Эйндховена (1:1 и 2:0). Они вернулись к уже привычному нестабильному состоянию.

Возвращение Джейдона Санчо должно было оказать положительное влияние на чёрно-жёлтых. На какой-то отрезок времени оно действительно помогло, но на короткий. В последних девяти турах в Бундеслиге дортмундцы потеряли очки во встречах с «Хайденхаймом» (0:0), «Вольфсбургом» (1:1), «Хоффенхаймом» (2:3) и «Штутгартом» (0:1).

«Боруссия» спустилась на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. Временами она демонстрирует яркий классный футбол, но также нередко в её игре случаются упадки. Уже довольно давно «шмелям» не хватает менталитета победителя. Они очень часто проигрывают сильным соперникам.

Похвалы Терзич заслуживает за то, что здорово подтянул гостевой фактор. Его подопечные проиграли только 1 из 14 матчей в Бундеслиге на выезде. За этот период времени чёрно-жёлтые пропустили всего лишь 13 мячей. В грядущей игре они постараются пропустить как можно меньше, чтобы подойти к ответной встрече с более высокими шансами на выход в следующую стадию турнира.

Поставить на то, что «Атлетико» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. В Лиге чемпионов подопечные Диего Симеоне очень редко пропускают. Зачастую в турнире они выступают с предельной концентрацией и ничего не позволяют создать у своих ворот.

Помимо этого, Симеоне давно и очень качественно отладил прессинг и выход из обороны в атаку. Девять дней отдыха перед матчем должны дать аргентинскому специалисту дополнительное преимущество. Больше вероятности, что его подопечные сумеют держать темп на протяжении всех 90 минут. На последнем отрезке сезона у команды был трудный календарь.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия» 10 апреля 2024 года

В победу «Атлетико» верится больше. Фору ему дают небольшой перерыв в календаре, поддержка родных трибун и богатый опыт Симеоне. Впрочем, «Боруссия» может зацепиться за нерезультативную ничью или как минимум постарается не пропустить много. На выезде она выступает здорово. Крепостью в защите обладает хорошей, так что слишком много голов не ждём. Вырисовывается низовая игра, в которой АТМД как минимум не проиграет.

Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.