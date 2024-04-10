«Олимпиакос» — «Фенербахче». Над Джеко и Тадичем годы не властны

11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фенербахче». Начало игры — в 19:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.40. Шансы «жёлтых канареек» оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Олимпиакос» — «Фенербахче» 11 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Олимпиакос» — «Фенербахче» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют красно-белые, сыграет коэффициент 1.22. Гол «жёлтых канареек» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Олимпиакос» — «Фенербахче» (11.04.2024)

Середина недели – это время для матчей в еврокубках. 11 апреля в первой встрече 1/4 финала Лиги конференций «Олимпиакос» будет принимать «Фенербахче» на стадионе «Георгиос Караискакис». Начало встречи – в 19:45 мск.

Чего точно не занимать у греческого клуба, так это воли к победе и характера. Он доказал это в 1/8 финала турнира. Первый матч красно-белые проиграли с разгромным счётом 1:4 «Маккаби» из Тель-Авива, причём на домашнем поле. Даже такой результат не заставил «легенду» сложить руки и согласиться с поражением. В ответной встрече «Олимпиакос» сенсационно победил и прошёл дальше в дополнительное время – 6:1 (2:0 д. вр…

Поэтому очень сложно представить, как подопечные Хосе Луиса Мендилибара будут играть в очередной раз. Они непредсказуемы – это большой плюс. К такому сопернику всегда сложно правильно подготовиться. До встречи с «Маккаби» красно-белые вполне спокойно выиграли у «Ференцвароша» (1:0 и 1:0). Вот такой разносторонний футбол.

В последних двух встречах в чемпионате Греции «легенда» учинила разгром. Сначала «Олимпиакос» победил «Арис» (3:0), а затем «Ламию» (5:1). Хотя до чемпионского титула в первенстве подопечные Хосе Луиса Мендилибара явно не дотянут, там слишком серьёзная конкуренция в лице ПАОКа и АЕКа, но это не повод их недооценивать.

Для «Фенербахче» групповой этап Лиги конференций не вызвал никаких проблем. Было бы удивительно, если бы «жёлтые канарейки» не смогли его пройти. Однако тот факт, что они потерпели два поражения, заставляет насторожиться.

Не стал проблемой и бельгийский «Юнион» в 1/8 финала. Подопечные Исмаила Картала добились комфортного преимущества в выездной встрече – 3:0, а дома уступили – 0:1. «Фенербахче» находится в хорошем тонусе. Он одержал шесть побед кряду в турецкой Суперлиге. Причём каждый раз забивая не менее двух мячей.

У «жёлтых канареек» очень сильный состав. Например, Эдин Джеко возглавляет гонку лучших бомбардиров первенства. Он забил 19 голов, несмотря на то, что ему уже 38 лет. Неплохой результат показывает Душан Тадич. Стараний этих опытных ветеранов было бы достаточно, чтобы победить «Олимпиакос», если бы не одно но. Минувший матч за Суперкубок Турции «Фенербахче» сорвал. В каком настроении находятся игроки – неизвестно.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.80. «Олимпиакос» умеет плотно держать оборону, но в домашнем матче команде всё-таки хочется выиграть, а не отыграть «на ноль». В свою очередь, «Фенербахче» очень результативная команда. В 31 игре турецкой Суперлиги она забила 83 мяча – невероятно!

Прогноз и ставки на матч «Олимпиакос» — «Фенербахче» 11 апреля 2024 года

От греческого и турецкого клубов хочется ожидать результативной игры. «Легенда» способна демонстрировать разносторонний футбол – как надёжно играть в защите, так и красиво атаковать. С «Фенербахче» наиболее предпочтительным будет второй вариант. «Жёлтые канарейки» вряд ли подходят под разряд клубов, которые можно сдерживать в атаке. Трудно предположить, в чью пользу закончится встреча, но то, что голов будет много – наиболее вероятный вариант.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.