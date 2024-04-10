«Бенфика» — «Марсель». Ди Мария воспользуется преимуществом

11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лиссабонцев можно с коэффициентом 1.90. Успех провансальцев оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Марсель» 11 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Бенфика» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Марсель» (11.04.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 11 апреля состоятся четыре первые встречи 1/4 финала. В одной из них на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне померяются силами «Бенфика» и «Марсель». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Бенфика» по традиции здорово выступает на международной арене. Команда всегда играет в еврокубках с особым рвением и регулярно навязывает борьбу очень сильным соперникам. В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов она сыграла вничью с «Интером» (3:3).

В первом по значимости международном клубном турнире лиссабонцы не сумели пробраться дальше группового этапа. Может быть, в Лиге Европы удастся преуспеть? На предыдущих стадиях «орлы» победили «Тулузу» (2:1 и 0:0) и «Рейнджерс» (2:2 и 1:0).

В четырёх из пяти забитых «красными» мячей принял непосредственное участие Анхель Ди Мария (три гола и одна результативная передача). Бывший полузащитник мадридского «Реала» держит высокий уровень. В 24 встречах в Примейре он забил восемь мячей и отдал столько же ассистов.

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что только Анхелю Ди Марии и Лионелю Месси гарантированы места в заявке на Кубка Америки — 2024. Влияние 36-летнего полузащитника на игру трудно переоценить, но другие футболисты «Бенфики» тоже пребывают в хорошем тонусе и стараются внести вклад в успехи клуба.

У «Марселя» совсем другая история. У него началась чёрная полоса. Для того чтобы из неё выбраться, руководство приняло решение произвести смену главного тренера. Должность занял Жан-Луи Гассе, обладающий богатым опытом. Его назначение воодушевило команду, но совсем ненадолго.

После череды побед, наступил очередной кризис. Во всех четырёх последних встречах в различных турнирах бело-голубые потерпели поражения. Они уступили «Вильярреалу» (1:3), «Ренну» (0:2), «ПСЖ» (0:2) и «Лиллю» (1:3). В результате провансальцы спустились на восьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Недавно в состав «Марселя» вернулся после травмы Самуэль Жиго. Лучше не стало. Во встрече с «Лиллем» экс-защитник «Спартака» провёл на поле все 90 минут, «привёз» пенальти, и из-под него же соперник забил второй гол. Во многом эти два гола предопределили исход встречи.

«Марсель» смотрелся ужасно. Забил он лишь благодаря умению цепляться за мяч Пьер-Эмерика Обамеянга и грубым ошибкам защитников «Лилля». Никакой тактической мысли и командной игры у бело-голубых не наблюдается.

Заключить пари на то, что «Бенфика» обыграет «Марсель», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Дома «красные» не проиграли ни 1 из 14 матчей в чемпионате Португалии. Ничьих только две. За этот период времени они пропустили всего лишь шесть мячей, а забили — 37.

У «Марселя» тоже весьма неплохие показатели дома, но с выездными матчами дела обстоят просто кошмарно. Он выступает в гостях хуже всех в Лиге 1. Бело-голубые выиграли только 2 из 14 встреч на выезде и четыре раза сыграли вничью.

В предстоящем матче провансальцы могут сыграть от обороны и хотя бы постараться пропустить поменьше, чтобы попробовать выйти в следующую стадию турнира за счёт победы в ответной игре. Впрочем, учитывая форму Жиго и его одноклубников, надежды бело-голубых на попадание в 1/2 финала Лиги Европы сводятся к нулю.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Бенфика» — «Марсель» 11 апреля 2024 года

«Бенфика» подходит ко встрече в роли фаворита. У неё будет солидное преимущество за счёт поддержки трибун. Но это не главное. «Красные» демонстрируют качественный футбол и много забивают. Их ведущие футболисты, в частности Ди Мария, делают результат. У «Марселя» спад. На последнем отрезке сезона он демонстрирует невнятную игру, постоянно терпит поражения и много пропускает.

Ставка: победа «Бенфики» за 1.90.