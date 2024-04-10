«Милан» — «Рома». Де Росси и Пиоли пожертвуют результативностью

11 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги Европы «Милан» — «Рома». Начало – в 22:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «россонери» можно с коэффициентом 1.80. Шансы римлян оцениваются в 4.80. На ничью дают коэффициент 3.96.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы «Милан» — «Рома»» 11 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Милан» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Милан» — «Рома» (11.04.2024)

Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Милан» — «Рома» начнётся 11 апреля в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Жребий свёл в четвертьфинале две итальянские команды: «Милан» и «Рому». В этом сезоне клубы провели две очные встречи в Серии А, которые выиграли «россонери» (2:1 и 3:1). Но после ухода с поста главного тренера римлян Жозе Моуринью ситуация кардинально изменилась. Даниэле Де Росси оказался сильным специалистом.

«Рома» с момента появления Де Росси проиграла только два матча. Римляне уступили «Интеру» в Серии А (2:4), а затем «Брайтону» (0:1) в 1/8 финала Лиги Европы. Но в этой встрече у жёлто-красных был далеко не оптимальный состав.

Таким образом, «Рома» показала свой истинный потенциал, который в первой половине сезона не сумела реализовать. Конечно, некоторым образом на результат повлияла психологическая разрядка, ставшая возможной после смены тренера.

На решающем отрезке сезона жёлто-красные ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Подопечные Де Росси занимают пятую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от «Болоньи» всего на три очка. Впереди ещё семь матчей, и шансы опередить конкурента у римлян определённо будут.

Теперь над командой несколько довлеет ответственность за результат, и «Рома» сместила акцент на оборону. Де Росси удалось наладить надёжную линию защиты, и римляне не пропускали в трёх последних встречах. Только и результативность довольно сильно просела — на этом отрезке забито всего два гола, хотя в хорошей форме пребывают Пауло Дибала и Ромелу Лукаку.

В свою очередь, «Милан» вряд ли потеряет место в зоне Лиги чемпионов. Команда находится на второй строчке в таблице Серии А и опережает «Рому» на 13 очков. Борьбу за титул «россонери» своему принципиальному сопернику «Интеру» уже проиграли, поскольку догнать его нереально. Дистанция — 14 очков.

У «Милана» остаётся единственный турнир, в котором он ещё претендует на победу — это Лига Европы. Судя по текущей форме команды Пиоли, которая выиграла семь последних матчей во всех турнирах, на решающем отрезке сезона она очень опасна.

В полном порядке лидеры нападения миланцев: Рафаэл Леау, Оливье Жиру и Кристиан Пулишич. Они будут представлять главную угрозу для «Ромы» и олицетворять надежду на победу для болельщиков «Милана».

В последних матчах «Рома» крайне осторожна и максимально надёжна в обороне. Де Росси словно показывает, что умеет при необходимости включать схему катеначчо и играть строго на результат. Да и «Милану» рисковать ни к чему, поскольку контратаки в исполнении римлян невероятно опасны. Поэтому рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги Европы «Милан» — «Рома» 11 апреля 2024 года

Итальянские команды в решающие моменты вспоминают старые оборонительные схемы, которые приносят результат. «Рома» не пропускала в трёх последних матчах, неплохо защищается и «Милан». При подобном сценарии развития событий мы предполагаем, что много забитых мячей не будет, поскольку цена ошибки очень велика.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.