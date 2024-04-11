«Баффало» — «Вашингтон». У Овечкина нет права на ошибку

Одно поражение и место в плей-офф будет потеряно. Нужно в обязательном порядке выиграть оставшиеся матчи.

12 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» — «Вашингтон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Сэйбрз» в основное время можно с коэффициентом 2.22. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Баффало» — «Вашингтон» 12 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Баффало» — «Вашингтон» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз» (12.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Борьба за выход в плей-офф выходит совершенно на другой уровень. Времени остаётся очень мало. Один из претендентов на уайлд-кард — «Вашингтон» 12 апреля встретится с «Баффало» на льду арены «Кибэнк-центр». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Вашингтон» наконец-то прервал свою шестиматчевую безвыигрышную серию, победив в важнейшей встрече «Детройт» (2:1). Одним из героев встречи стал Александр Овечкин. Он забросил победную шайбу, мощным броском прошив ближний угол ворот голкипера соперника Алекса Лайона.

Для Александра Овечкина гол стал 852 за карьеру в НХЛ, и 30 в текущем сезоне. Он побил рекорд Майка Гартнера по количеству сезонов с 30+ заброшенными шайбами. На счету россиянина теперь 18 таковых. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги он сократил до 42 голов.

В последних 13 встречах Овечкин забросил 12 шайб. Он делает разницу в самой важной части сезона. Благодаря голу Александра, потрясающей игре Чарли Линдгрена и мастерства других ведущих хоккеистов «Кэпс», команда вернулась в зону уайлд-кард. Самое главное — не останавливаться на достигнутом.

До окончания регулярного чемпионата осталось четыре встречи, в которых подопечным Спенсера Карбери необходимо выложиться на полную. В игре с «Детройтом» команда не подвела Овечкина. Не обошлось без везения («Ред Уингз» упустили много моментов), и очень классно сыграл Линдгрен. Он совершил целых 42 сейва, таким образом установив личный рекорд сезона.

Тем не менее во втором периоде «Вашингтон» собрался с силами и переломил ход игры. Важная победа должна воодушевить «столичных». Их шансы на выход в плей-офф значительно повысились. Нужно сконцентрироваться на собственной игре, и выиграть каждый оставшийся матч, чтобы точно сыграть в Кубке Стэнли.

У «Баффало» дела обстоят хуже, чем у «Вашингтона». Шансов на выход в плей-офф у него нет даже на бумаге. Естественно, никакой речи о попадании даже в зону уайлд-кард не идёт.

До этого «Сейбрз» ещё хоть как-то были мотивированы и обозначали своё участие в борьбе за выход в плей-офф. Они выиграли 4 из 10 последних матчей. Победили подопечные Дона Гранато «Калгари» (4:1), «Нью-Джерси» (5:2), как раз «Вашингтон» (6:2) и «Филадельфию» (4:2).

Все остальные встречи «Баффало» проиграл в основное время. Большую часть побед, в частности в игре с «Вашингтоном», подопечные Гранато одержали на домашней арене. Поддержка болельщиков — важный фактор, оказывающий на их игру значительное влияние.

В последних двух встречах подспорья болельщиков у «клинков» не было. Как итог, они уступили «Детройту» (1:3) и «Далласу» (2:3). Именно после поражения во встрече со «Старз» команда из Баффало лишилась математических шансов на выход в плей-офф. Она установила антирекорд в истории НХЛ.

Уже 13 сезонов «Сэйбрз» не могут выйти в плей-офф. На грядущий матч у них только один стимул — не разочаровать родных болельщиков, хотя они уже и так в подавленном состоянии. Поставить на итоговую победу «Вашингтона» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12.

Александр Овечкин способен упрочить положение «столичных» в борьбе за выход в плей-офф, а также сократить отставание от рекорда Уэйна Гретцки. Оборона у «Баффало» не всегда работает исправно. В 79 встречах клуб пропустил 237 шайб. 30 голов — не предел для капитана «столичных».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Баффало» — «Вашингтон» 12 апреля 2024 года

Желание исправиться перед болельщиками за непопадание в плей-офф — так себе стимул. Вряд ли «Баффало» его хватит для того, чтобы избежать поражения во встрече с «Вашингтоном». Важная победа должна взбодрить «столичных». По крайней мере, теперь атмосфера в раздевалке и эмоциональная составляющая станут лучше.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.12.