«Питтсбург» — «Детройт». Кросби и Малкин тащат команду в плей-офф

Как в былые времена! Эти двое сметают всех на своём пути. Осталось дождаться осечки «Вашингтона».

12 апреля состоится матч НХЛ «Питтсбург» – «Детройт». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пингвинз» можно с коэффициентом 2.10. Шансы «Ред Уингз» оценили в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» – «Детройт» 12 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Питтсбург» – «Детройт» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.25. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.47. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.75.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» – «Детройт» (12.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Большинству клубов осталось провести всего лишь четыре встречи в регулярном чемпионате НХЛ. А ведь ещё далеко не все решили свои задачи с выходом в плей-офф. Среди них «Питтсбург» и «Детройт», претендующие на зону уайлд-кард. Они проведут очный матч 12 апреля на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене». Начало игры – 2:00 мск.

Напомним, структура проведения плей-офф в НХЛ отличается от КХЛ. По итогам регулярки в плей-офф выходят по восемь клубов из каждой конференции, но три путёвки получают лучшие команды каждого из дивизионов. Остальные места добираются через уайлд-кард. Классически – это седьмое и восьмое место в конференциях.

Таким образом, сразу пять клубов Востока ещё точно не определили своё будущее. «Питтсбург» и «Детройт» имеют равное количество очков – 84, отставая от «Вашингтона» на очко и от «Айлендерс» — на три. Не стоит забывать и про «Филадельфию», у которой 83 очка. Поэтому каждая из оставшихся четырёх игр очень важна.

«Пингвинз» будут выжидать осечки «столичных». Учитывая сложный график команды Овечкина, предугадать ничего невозможно. Для «Питтсбурга» важно выиграть у «Ред Уингз», чтобы убрать с пути основного конкурента. Будет это непросто. Хотя подопечные Майка Салливана в отличной форме.

«Пингвины» выиграли шесть из восьми последних матчей. Но даже в случаях с поражениями команда Малкина не оставалась без набранных очков. Она уступила «Коламбусу» (3:4 Б) и «Торонто» (2:3 ОТ). Особенно хочется выделить великолепные победы во встречах с «Рейнджерс» (5:2), «Нью-Джерси» (6:3), «Вашингтоном» (4:1) и «Тампа-Бэй» (5:4).

Кросби и Малкин не на шутку раздухарились. Сидни в минувших пяти играх оформил два дубля и забросил шайбу в ворота «молний». Евгений тоже оформил два дубля на этом отрезке. По «пингвинам» очень заметно, что они действительно рвутся в плей-офф. Их игра сильно преобразилась.

Чего не сказать о «Детройте». Команда находится не в лучшем состоянии. Даже если она пробьётся в плей-офф, с такой игрой там делать нечего. Всего лишь две победы одержали «Ред Уингз» в последних восьми встречах. Обыграли они «Тампа-Бэй» (4:2) и «Баффало» (3:1). А вот очень важный минувший матч с «Вашингтоном» «крылья» проиграли – 1:2.

Если обратиться к статистике выездных матчей «Детройта», то обнаружится серия из девяти поражений, которая прервалась лишь в недавней встрече с «молниями». Пусть даже «крылья» побеждали «пингвинов» в трёх из четырёх последних очных матчей, но их текущее состояние вызывает только беспокойство.

«Питтсбург» теперь не упустит своего шанса. Команда набрала невероятный ход, старается извлечь максимум из каждого матча. Особенно радует то, как самоотверженно играют лидеры «Пингвинз» — Сидни Кросби и Евгений Малкин. Думается, у них не возникнет проблем с «крыльями», которые далеки от хорошей формы. Предлагаем поставить на победу «пингвинов» с коэффициентом 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Питтсбург» – «Детройт» 12 апреля 2024 года

Команда Малкина набрала отличную форму. Она сметает практически всех на своём пути. В том числе конкурентов. Победа в матче с «Вашингтоном» со счётом 4:1 говорит о многом. В свою очередь, «Детройт» не может похвастаться хорошими результатами. На выезде он проиграл 9 из 10 последних встреч. Да и в целом с нестабильностью делать в плей-офф нечего. Уж кто и заслуживает побороться за Кубок Стэнли, так это «Питтсбург». «Пингвинз» выиграют и будут ожидать осечки «столичных».

Ставка: победа «Питтсбурга» за 2.10.