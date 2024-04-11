«Аугсбург» — «Унион». Победит дружба

12 апреля состоится матч 29-го тура Бундеслиги «Аугсбург» — «Унион». Начало игры — в 21:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «фуггеров» можно с коэффициентом 2.10. Шансы берлинцев оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аугсбург» — «Унион» 12 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Аугсбург» — «Унион» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют «фуггеры», сыграет коэффициент 1.20. Гол берлинцев доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги «Аугсбург» — «Унион» (12.04.2024)

После невероятных событий в Лиге чемпионов пришло время переключиться на внутренние арены. Открывать 29-й тур Бундеслиги будет матч «Аугсбург» — «Унион». Он запланирован на 12 апреля. Начало игры – в 21:30 мск.

Если кто-то и может рассказать о стремительных взлётах и падениях в этом сезоне, так это «фуггеры». «Аугсбург» неожиданно превратился из команды, которая боролась за выживание, в претендента на топ-6 в турнирной таблице. Естественно, на это есть свои причины. Приглашение Йесса Торупа на должность главного оказало положительное влияние.

Под руководством датчанина «фуггеры» начали демонстрировать вполне привлекательный футбол. Живой пример преображения команды — недавняя победная серия длиной в четыре матча. 12 голов было забито подопечными Торупа на этом отрезке, а пропущено только два. Жаль, что белая полоса прервалась ничейным результатом в игре с «Кёльном» (1:1) и поражением от «Хоффенхайма» (1:3).

На время показалось, что «Униону» уже не угрожает вылет. Однако в последних встречах берлинцы стали чаще терять очки, а аутсайдеры заметно прибавили, не желая покидать элитный дивизион. В это же время «железные», видимо, немного расслабились.

Ненад Бьелица прилагает все усилия, чтобы исправить ситуацию и обезопасить команду от вылета. Она занимает 13-е место в турнирной таблице, имея шестиочковый отрыв от «Майнца», располагающегося в зоне стыковых матчей. Стоит сделать скидку на очень тяжёлый отрезок в календаре «Униона».

Берлинцы проиграли три из шести последних встреч в первенстве, дважды сыграв вничью. Уступили «железные» по существу и командам из верхней части таблицы – дортмундской «Боруссии» (0:2), «Штутгарту» (0:2) и «Байеру» (0:1). Причём, если бы не пенальти, который реализовал Флориан Вирц, подопечные Бьелицы могли увезти ничью из Леверкузена. Плюс они играли в меньшинстве почти весь второй тайм.

Таким командам, как «Аугсбург», во второй половине сезона «Унион» не проигрывает. Чаще всего встречи с подобного уровня соперниками для берлинцев завершаются вничью. «Фуггеры» тоже вряд ли проиграют, уж слишком хорошо они прибавили. Да и в целом подопечные Торупа неплохо выступают на домашнем стадионе. Мы предлагаем сделать ставку на ничью за 3.55.

Прогноз и ставки на матч «Аугсбург» — «Унион» 12 апреля 2024 года

Ожидаем равной игры от этих соперников. «Железные» выглядят очень неуступчивыми. Не каждый продержится без пропущенных голов с игры, оставаясь в меньшинстве в матче с «Байером». У берлинцев это получилось. Если бы не пенальти, всё могло быть ещё лучше. В свою очередь, «Аугсбург» хорошо выступает на домашнем стадионе и прибавил в активности не последнем отрезке сезона. Мы предвкушаем, что «фуггеры» и «Унион» сыграют вничью. Для этого есть все предпосылки.

Ставка: ничья за 3.55.