«Лацио» — «Салернитана». Так ли всё предсказуемо?

12 апреля состоится матч 32-го тура Серии А «Лацио» — «Салернитана». Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.33. Шансы «морских коньков» оценили в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лацио» — «Салернитана» 12 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Лацио» — «Салернитана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.06. Гол «морских коньков» доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура Серии А «Лацио» — «Салернитана» (12.04.2024)

32-й тур чемпионата Италии откроет матч между «Лацио» и «Салернитаной», который пройдёт 12 апреля на стадионе «Олимпико». Начало встречи – в 21:45 мск. Худшая команда Серии А в этом сезоне попытается подпортить статистику римлянам, борющимся за попадание в топ-6.

Для бело-голубых текущий сезон складывается не совсем удачно. Они рискуют остаться без еврокубков. Благо ещё не всё потеряно и шансы пробиться в зону Лиги конференций есть. Причём они вполне реальные. Отставание от «Аталанты», находящейся на шестом месте, составляет четыре очка, но у команды Миранчука есть игра в запасе.

Не стоит забывать, что ещё есть «Наполи», расположившийся в таблице как раз между бергамасками и римлянами. Поэтому попыток выполнить задачу успешно у подопечных Игора Тудора будет не так много, как хотелось бы. В минувшем матче они проиграли в римском дерби «Роме» со счётом 0:1.

Есть ещё Кубок Италии, но в первой встрече полуфинала «Лацио» уступил «Ювентусу» 0:2. Первернуть игру в ответном матче практически нереально, учитывая умение туринцев грамотно обороняться в ключевых играх. Отсюда делаем выводы, что никакой недооценки соперника у «орлов» быть не может. Они максимально сконцентрированы на Серии А.

Что касается «Салернитаны», то этот сезон она уже провалила. Никакого чуда не произойдёт, и «морские коньки» могут спокойно готовиться к вылету в Серию В. Они занимают последнее место в турнирной таблице первенства, отставая от предпоследней строчки на 10 очков. Даже эта позиция выглядит недосягаемой для «гранатовых».

Стефано Колантуоно вновь вернулся на пост главного тренера «Салернитаны» в середине марта. Это уже третье его пришествие за почти семь лет. Изменилось ли что-то в последних двух встречах под его руководством? Нет! Безвыигрышная серия «морских коньков» насчитывает уже 13 матчей во всех турнирах.

Единственный шанс таких клубов, как «гранатовые», цепляться за результат – хорошая игра в обороне. Но у «Салернитаны» нет и этого. Только в последних пяти матчах она пропустила 11 голов. Кажется, «морские коньки» станут лёгкой добычей для «Лацио», которому позарез нужно набирать очки.

Мы предлагаем ставку на победу римлян с форой (-1.5) за 1.95. Они будут выступать на домашнем стадионе и по всем показателям превосходят соперника. Не говоря уже о мотивации поквитаться за поражение в матче первого круга со счётом 1:2. Пора бы уже прийти в себя Иммобиле, не забивающему на протяжении 10 игр во всех турнирах.

Прогноз и ставки на матч «Лацио» — «Салернитана» 12 апреля 2024 года

У «Лацио» есть все возможности проехаться катком по главному аутсайдеру Серии А. Если бы подопечные Игора Тудора были приверженцами атакующего футбола, то «морские коньки» не избежали бы разгрома. Но по традиции римляне пытаются извлечь максимум пользы при наименьших энергозатратах. Оно и правильно, впереди ещё много тяжелых матчей. Думается, они выиграют уверенно со счётом 2:0, поэтому наша ставка на победу «Лацио» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Лацио» с форой (-1.5) за 1.95.