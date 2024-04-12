«Борнмут» — «МЮ». Госпожа Удача невзлюбила тен Хага

Тренер лишился практически всех защитников из-за травм. У него очень трудное положение.

13 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «вишен» можно с коэффициентом 2.45. Успех «красных дьяволов» оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» 13 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Англии «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» (13.04.2024)

13 апреля состоится шесть матчей 33-го тура чемпионата Англии. В самом позднем из них на стадионе «Виталити» померяются силами «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр — Тони Харрингтон.

У «Борнмута» волнообразный график выступлений. Время от времени у него наблюдаются подъёмы и хорошие результаты, но затем следуют спады и поражения. Намечается новая полоса неудач. В матче последнего тура первенства «вишни» уступили «Лутону» (1:2).

В первом тайме «Борнмут» доминировал, создавал моменты и в целом смотрелся очень организованно. Во втором «шляпники» стали выглядеть интереснее и опаснее атаковать, а «вишни» забили гол и успокоились. Слишком рано. Соперник завладел инициативой и одержал волевую победу.

«Вишни» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ. С учётом того, что Андони Ираола очень ограничен в ресурсах, это весьма неплохой показатель. Постепенно тренер делает игру команды всё лучше и стабильнее. Прогресс идёт медленно, но верно.

По итогам марта испанский специалист был номинирован на звание лучшего тренера месяца в АПЛ. «Вишни» выиграли четыре из пяти встреч, а также сыграли вничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2). Единственное — в соперниках были располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды. С «Манчестер Юнайтед» будет сложнее.

Манкунианцы тоже не могут похвастаться стабильностью. Работавшие на 100% в прошлом сезоне механизмы Эрика тен Хага сломались. Задумки нидерландского специалиста работают теперь только эпизодически. Основная ставка делается на характер и технику отдельных футболистов.

Складывается впечатление, что команда играет интуитивно. Качество её футбола сильно страдает. Немалое влияние на «красных дьяволов» оказывают травмы. В лазарете пребывают практически все защитники. Оставшиеся порядком устали из-за сложного календаря, как и Андре Онана.

В последних двух турах в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» уступил «Челси» (3:4) и сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2). Онана только в этих двух встречах совершил 11 сейвов. Стараний голкипера всё чаще оказывается недостаточно. «Красные дьяволы» очень часто пропускают.

В то же время мастерство полузащитников и нападающих часто компенсирует отсутствие тренерской мысли и надёжности в защите. Благодаря Расмусу Хойлунду, Бруну Фернандешу, Кобби Майну, Скотту Мактоминею, Алехандро Гарначо и временным всплескам других футболистов «МЮ» держится на плаву.

«Красные дьяволы» занимают шестую строчку в турнирной таблице первенства. По итогам сезона они могут получить путёвку в Лигу Европы. И это не достижение тен Хага. Возможно, специалиста нужно менять. После одного классного сезона нидерландский тренер себя исчерпал. Соперники адаптировались к его тактике и перестали бояться.

При таком раскладе наиболее логичным вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.15. На двоих в 31 встрече в чемпионате Англии «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» забили 90 голов (каждый по 45). Причём бóльшую часть мячей они забили на последнем отрезке сезона.

Пропустили «вишни» и «красные дьяволы» за этот период ещё больше — 101 гол. Манкунианцы ещё попутно установили антирекорд Лиги чемпионов для английских клубов по количеству пропущенных мячей на групповом этапе турнира — 15. Тен Хаг загнан в угол. Кадровые потери из-за травм портят ему карьеру.

Прогноз и ставки на матч 33-го тура АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» 13 апреля 2024 года

Встреча должна получиться очень результативной. Обе команды здорово смотрятся в атаке и много забивают. В случае с «Борнмутом» — это результат грамотной тренерской работы. У «МЮ» отличный подбор нападающих. В защите всё плохо и у «вишен», и у «красных дьяволов». Забитых мячей должно быть много с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.15.