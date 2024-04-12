«Локомотив» — ЦСКА. Без Дзюбы в дерби не обойтись

Артём не играл с 14 марта, но к большому матчу будет готов. Самое время напомнить о себе.

13 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.60. Успех железнодорожников оценён в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 13 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (13.04.2024)

13 апреля состоятся четыре встречи 24-го тура чемпионата России. В самой поздней из них в московском дерби на стадионе «РЖД Арена» померяются силами «Локомотив» и ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Железнодорожники зимой попытались точечно усилить состав, но не угадали с трансферами. Жерзино Ньямси практически сразу угодил в лазарет. Другие новобранцы оставляют после себя не лучшее впечатление. Глубина состава «Локо» стала лучше, но качество не улучшилось.

Красно-зелёные вылетели из Кубка России, уступив сначала «Балтике» (1:1, 6:7 пен.), а затем «Уралу» (0:1), который никак не может выбраться из чёрной полосы. В РПЛ подопечные Михаила Галактионова проиграли «Динамо» (1:2), сыграли вничью с «Сочи» (2:2) и «Краснодаром» (1:1), а также победили «Ахмат» (2:0).

«Локомотив» мог потерять очки и во встрече с грозненцами. Раннее удаление в составе соперника предопределило ход и результат матча. Невнятная игра команды и плохие результаты вытекли в слухи об отставке Галактионова. Тренер встретился с руководством для обсуждения будущего и заручился поддержкой.

После победы во встрече с «Ахматом» наставник отметил, что было важно сбросить отрицательный психологический фон. Интересно, что при Галактионове у железнодорожников очень хорошая статистика в РПЛ. В среднем они забивают два мяча за матч и очень редко проигрывают (всего лишь пять поражений с момента назначения).

Ещё красно-зелёные чаще других набирают очки в матчах, в которых изначально уступают в счёте (20 очков). У Галактионова здорово получается настраивать подопечных на камбэки, а также на встречи с лидерами. Они дважды обыграли «Зенит» (2:1 и 3:1) и дважды сыграли вничью с «Краснодаром» (оба раза по 1:1).

У ЦСКА всё наоборот. Он радует болельщиков качественной игрой, создаёт много моментов, но недобирает очков. Владимир Федотов силён в психологии. Он обладает особым даром убеждения. Тренеру удалось реанимировать карьеры нескольких футболистов, а также сопутствовать их индивидуальному развитию.

В чём же тогда проблема? Почему у Федотова не получается подобрать правильные слова для того, чтобы команда перестала упускать преимущество в счёте? Всё дело в менталитете футболистов. Они теряют запал, а ещё очень некомфортно чувствуют себя на выезде.

Во встрече 22-го тура РПЛ красно-синие на выезде сыграли вничью с «Сочи» (2:2), хотя к 50-й минуте вели — 2:0. Усложняют задачу Федотову кадровые потери. Много из-за травмы пропустил ведущий защитник ЦСКА Игорь Дивеев. После зимнего перерыва он вернулся в состав, но встал перед необходимостью набирать утраченную форму.

Предстоящий матч пропустит другой ведущий защитник ЦСКА Виллиан Роша — из-за перебора жёлтых карточек. Ожидается, что у опытного Игоря Акинфеева будет много работы. На последнем отрезке сезона вратарь набрал очень хорошую форму, но его стараний регулярно оказывается недостаточно. Армейцы пропустили в семи из девяти последних игр в первенстве.

Компенсирует нехватку надёжности в обороне шикарная игра в атаке. Задаёт в ней ритм ставший одним из главных открытий сезона талантливый полузащитник Аббосбек Файзуллаев. В 16 встречах в чемпионате России он записал на свой счёт три гола и четыре результативные передачи.

Поставить на то, что сыграет ОЗ + ТМ 5.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Другую армейцы выиграли с минимальной разницей в счёте — 1:0. Слишком много голов не ждём. В конце концов у железнодорожников тоже весьма надёжный голкипер.

Ещё недавно появилась новость, что в дерби сможет принять участие Артём Дзюба. Он восстановился после травмы и нацелен на голы. Нападающему осталось отметиться тремя результативными действиями, чтобы автоматически продлить контракт с «Локо». Неплохая мотивация, но есть и ещё кое-что.

Важно расположение команд в турнирной таблице РПЛ. Они занимают четвёртую и пятую строчки, имея при этом равное количество очков. Отставание от располагающегося на третьем месте «Динамо» составляет всего два очка. Борьба за третье место должна порадовать высоким накалом.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 13 апреля 2024 года

У «Локомотива» и ЦСКА неплохо обстоят дела с результативностью, но есть проблемы оборонительного характера, в частности из-за травм. Как минимум по одному мячу команды наверняка сумеют забить. Больше пяти на двоих — уже вряд ли. Важность игры и история очных встреч свидетельствуют в пользу не слишком большого количества голов.

Ставка: обе забьют и тотал меньше 5.5 мяча за 1.85.