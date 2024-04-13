«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Если Клопп пообещал — сделает!

«Красные» проиграли минувший матч в Лиге Европы со счётом 0:3 «Аталанте». Тренер сказал, что команда даст реакцию.

14 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.22. Шансы «орлов» оцениваются в 12.5. На ничью дают коэффициент 6.95.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 14 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют «красные», сыграет коэффициент 1.02. Гол «шляпников» доступен с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (14.04.2024)

Игра 33-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» начнётся 14 апреля на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток раздастся в 16:00 мск. Наступает решающий отрезок сезона для каждой из команд.

«Красные» в минувшей встрече 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» шокировали болельщиков. Они умудрились дома проиграть со счётом 0:3, хотя перед матчем считались явными фаворитами. Алексей Миранчук начал игру в запасе бергамасков и появился на поле под занавес встречи, поэтому не помог.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп решил провести ротацию, оставив в запасе Мохамеда Салаха, Эндрю Робертсона и Доминика Собослаи, но был вынужден выпустить их на поле во втором тайме, поскольку ситуацию «Ливерпуль» не контролировал. Экстренная мера не помогла. «Аталанта» выдержала давление и имеет хорошие шансы выйти в полуфинал.

Юрген Клопп в интервью после матча с бергамасками рассказал, что игра его подопечных была ужасной. Он выразил уверенность, что команда отреагирует на разгром уже в ближайшем туре АПЛ. Судя по всему, «Кристал Пэлас» придётся очень нелегко.

Пока сложно дать чёткую оценку этому сезону для «Ливерпуля». Клопп перестроил состав, и «красные» в целом стабильны. Выдвинулись на первые роли Ватару Эндо, Коди Гакпо и Доминик Собослаи. С другой стороны, мерсисайдцы могут остаться всего с одним трофеем, поскольку из Кубка Англии они уже выбыли, в Лиге Европы и АПЛ перспективы туманны, но они есть.

«Ливерпуль» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 71 очко. Ровно столько же у «Арсенала», но «канониры» опережают мерсисайдцев по дополнительным показателям. Динамизма ситуации добавляет «Ман Сити», который с 70 очками расположился на третьей строчке таблицы АПЛ.

«Кристал Пэлас» вряд ли может занести текущий сезон себе в актив. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. Весьма вероятно, что «орлов» ожидает напряжённая концовка чемпионата, поскольку от зоны вылета их отделяют всего пять очков.

Руководство клуба, возможно, затянуло со сменой тренера: 76-летний Рой Ходжсон уже с трудом справлялся со своей работой. Его заменил Оливер Гласнер, но и ему пока не удалось стабилизировать игру «Кристал Пэлас». У команды безвыигрышная серия из пяти матчей и довольно смутные перспективы в матче с «красными».

Возможно, что обстановка в «Ливерпуле» была слишком расслабляющей, а поражение в матче с «Аталантой» выведет команду из благодушного состояния. Практически по всем игровым компонентам «красные» превосходят «стекольщиков» и, если не потеряют настрой, должны реабилитироваться. Рассмотрим ставку на победу «Ливерпуля» с форой (-2.5) за коэффициент 2.40.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 14 апреля 2024 года

Поражение в матче Лиги Европы должно стать отправной точкой для перезагрузки «Ливерпуля». На решающем отрезке сезона команда просто обязана выдать свой максимум, иначе все заявления игроков о желании проводить Клоппа достойно окажутся лишь пустыми словами. Пора подкрепить их делом, тем более что «орлы» в системном кризисе. Поэтому наша ставка на победу «Ливерпуля» с форой (-2.5).

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) за 2.40.