«Арсенал» — «Астон Вилла». Артета вернёт первое место

14 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла». Начало игры — в 18:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.30. Шансы «львов» оценили в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Астон Вилла» 14 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Арсенал» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют «канониры», сыграет коэффициент 1.04. Гол «львов» доступен с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла» (14.04.2024)

В чемпионате Англии не утихает главная интрига – кто выиграет первенство? Смогут ли подопечные Микеля Артеты вернуть себе первое место после матча 33-го тура АПЛ, который пройдёт 14 апреля? В нём «Арсенал» будет принимать «Астон Виллу» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Начало игры – в 18:30 мск.

В последнем матче «канониры» принимали на домашнем поле «Баварию» в Лиге чемпионов. Завладеть преимуществом в родных стенах, увы, не вышло. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Зато удалось порадовать болельщиков потрясающей по накалу и результативности игрой. Теперь Микель Артета должен подумать, как ему подготовиться к ответному матчу, который пройдёт на выезде, а также как вернуть первое место в таблице АПЛ.

Очень тяжёлые задачи ставит перед «Арсеналом» календарь. Хосеп Гвардиола свой выбор, кажется, сделал. Он выпустил основной состав на игру с «Лутон Таун» и разгромил его со счётом 5:1. Чемпионская гонка имеет огромное значение для «горожан», и они вышли на первое место. Теперь ход должны сделать «канониры».

Беспроигрышная серия лондонцев в чемпионате Англии насчитывает уже 11 встреч. Если вынести за скобки игру в Лиге чемпионов с мюнхенцами, то подопечные Микеля Артеты очень надёжно действуют в защите. В последнем матче в АПЛ «канониры» разгромили «Брайтон» со счётом 3:0, а до этого выиграли у «Лутон Таун» — 2:0.

«Астон Вилла» — непростой соперник. У команды большие планы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Поражение в любом из оставшихся матчей может лишить «вилланов» этой мечты. По пятам идёт «Манчестер Юнайтед». У него столько же очков – 60, но хуже дополнительные показатели. Поэтому настрой у подопечных Унаи Эмери очень серьёзный.

Единственная надежда «Арсенала» на лёгкую победу будет заключаться в том, что «львы» могли устать. Они выступают в Лиге конференций и провели свой минувший матч на день позже, чем «Арсенал». Но, в отличие от «канониров», «Астон Вилла» выиграла. Победить удалось «Лилль» со счётом 2:1.

Заметно просела надёжность в обороне «вилланов». Сразу после того, как они потерпели разгромное поражение в игре с «Ман Сити» (1:4), пропустили три мяча от «Брентфорда» (3:3) и не смогли сыграть «на ноль» в еврокубке. Быть может, это временные проблемы, причины которых и способы решения уже нашёл опытный Унаи Эмери.

Если Микель Артета не хочет повторять ошибки прошлого, то он должен донести до своих футболистов, что придётся выкладываться на все 100%. У всех такой календарь. Приходится гнаться за двумя, а то и тремя зайцами. К тому же «Ман Сити» уже показал, что намерен продолжать серьёзную борьбу за чемпионство. «Арсенал» должен ответить. Предлагаем ставку на победу «канониров» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Прогноз и ставки на матч «Арсенал» — «Астон Вилла» 14 апреля 2024 года

Если у «канониров» будет серьёзный настрой на игру с «вилланами», то им по силам учинить даже разгром. Команда, которая показывает такие отличные результаты, не должна обращать внимание на уровень соперников. Победа вернёт Микеля Артету на первое место, которое, возможно, временно, занял «Ман Сити». «Львы» будут более уставшими, у них было меньше времени на отдых. Да и в последних встречах «Астон Вилла» была нестабильна. Поэтому наша ставка на победу «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.