«Чикаго» — «Каролина». Свечников, Кузнецов и Орлов разомнутся перед плей-офф

15 апреля состоится матч НХЛ «Чикаго» — «Каролина». Начало – в 1:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Харрикейнз» можно за 1.61, а шансы «Блэкхоукс» оценили коэффициентом 4.25. Ничья в основное время доступна за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго» — «Каролина» 15 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Чикаго» — «Каролина» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.19. Ставки на победу «Блэкхоукс» с учётом ОТ и буллитов принимают за 3.12. Шансы «Харрикейнз» выиграть матч оценили в 3.12.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Каролина Харрикейнз» (15.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Остаётся совсем немного времени до завершения регулярного чемпионата НХЛ. На 15 апреля запланировано четыре матча. В одном из них «Чикаго Блэкхоукс» будет принимать «Каролину Харрикейнз» на арене «Юнайтед-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 1:00 мск.

«Чикаго» проводит слабый сезон, но неудачные результаты не встречают негативного отношения болельщиков. Дело в том, что идёт строительство новой команды, системообразующую роль в которой играет нападающий Коннор Бедард.

18-летний форвард провёл в этом сезоне 65 матчей и набрал 60 очков по системе «гол+пас». Он довольно быстро адаптировался в лиге, и многие уже считают его звёздой. Бедарда отличают умение отдать результативный пас и великолепная скорость.

«Чикаго» находится на последнем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона и давно потерял все шансы на участие в плей-офф. Команда набрала 51 очко после 79 матчей.

Главная проблема «Блэкхоукс» — слабая игра в защите, поскольку подопечные Люка Ричардсона пропустили 278 шайб в этом сезоне. На этот неудачный результат оказала влияние плохая игра в меньшинстве — всего 76,7% нейтрализации.

«Каролина» в полнейшем порядке, поэтому Евгению Кузнецову крупно повезло, что его обменяли из «Вашингтона» именно в эту команду. Пока он не слишком радует болельщиков результативностью, но главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор явно рассчитывает на опыт россиянина в плей-офф.

Набрав 109 очков в 80 матчах, «Харрикейнз» ведут борьбу с «Рейнджерс» за первое место в Столичном дивизионе и Президентский кубок. У команды Артемия Панарина всего на три очка больше, поэтому нас ожидает увлекательная развязка.

Главный козырь «Каролины» — это отличная линия обороны во главе с голкипером Петром Кочетковым. Команда пропустила 208 шайб в этом сезоне. В Восточной конференции только у «Флориды» результат лучше (196). Кроме того, у «Харрикейнз» лучшая в лиге спецбригада по нейтрализации большинства (86,2%). В плей-офф это очень важно!

В нападении у «Каролины» ритм задаёт 24-летний Андрей Свечников. Россиянин в этом сезоне играет полезно: в 58 матчах он набрал 50 очков по системе «гол+пас».

«Чикаго» доигрывает сезон без особого давления и скоро уйдёт в отпуск. Защита команды слабая и вряд ли выдержит давление мотивированного соперника. «Харрикейнз» в отличной форме, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «Каролины» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.94.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Чикаго» — «Каролина» 15 апреля 2024 года

«Чикаго» проиграл три последних матча, и защита клуба не справляется со своими обязанностями. «Каролина» на хорошем ходу, готова к старту в плей-офф и претендует на Президентский кубок. Предполагаем, что «Каролина» победит, а тотал будет больше 4.5 шайбы.

Ставка: победа «Каролины» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.94.