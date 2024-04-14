«Металлург» — «Автомобилист», седьмой матч. Игра в догонялки подошла к концу

15 апреля состоится седьмой матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 1.95. Шансы екатеринбуржцев оценили в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» 15 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Автомобилист» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.67. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.00.

Анализ и прогноз на седьмой матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» — «Автомобилист» (15.04.2024)

15 апреля уже точно станет известен второй финалист Кубка Гагарина. Первый ожидает своего соперника уже давно – это «Локомотив». Теперь всё зависит от результата седьмого матча 1/2 финала плей-офф КХЛ «Металлург» — «Автомобилист», который пройдёт на «Арене-Металлург». Начало игры – в 17:00 мск.

Кто бы ни выиграл эту изматывающую серию, ему будет невероятно сложно противостоять свежему «Локомотиву». Хотя подопечные Андрея Разина наверняка уже привыкли к таким проверкам по ходу плей-офф. Ни один из соперников для них не был простым. Сначала потрепал нервы «Амур», а затем был готов перевернуть серию «Спартак». В обоих случаях «лисы» победили с одинаковым счётом 4-2.

Куда больше проблем создал «Автомобилист». Оно и понятно. Команда Николая Заварухина начинала участие в борьбе за Кубок Гагарина в качестве андердога, но переубедила всех. Сначала убедительная победа в серии с «Ак Барсом» (4-1), а затем впечатляющий четвертьфинал со СКА (4-1). В обоих случаях на бумаге соперники были сильнее.

Характера и воли к победе екатеринбуржцам не занимать. Не только в этом они преуспели – мастерство хоккеистов является ключевым фактором, благодаря которому «Авто» так далеко шагнул. Он не собирается останавливаться. Почему бы подопечным Николая Заварухина не побороться за Кубок Гагарина? Для достойной игры с «Локомотивом» нужна именно такая команда – с характером. Потому что адекватно сил у обоих клубов осталось маловато.

С самого начала полуфинальной серии «Металлург» и «Автомобилист» обмениваются победами в шахматном порядке. Екатеринбуржцы идут в роли догоняющих. Вновь наступила очередь «лис» выигрывать, но седьмой матч будет сильно отличаться от предыдущих. В нём ни у кого нет права на ошибку. Не на руку екатеринбуржцам тот факт, что магнитогорцы хорошо выступают на домашнем льду по ходу плей-офф.

Они проиграли на своей арене только две встречи в Кубке Гагарина. Одну «Амуру» (2:3), а другую — как раз «Автомобилисту» (2:4). Это как раз тот самый матч, в котором екатеринбуржцы показали отличную реализацию численного преимущества. Забросили три шайбы в большинстве и одну — в пустые ворота.

В минувшем матче у «лис» был шанс закрыть серию, но «Автомобилист» был неудержим и одержал победу со счётом 5:3. Команда использовала свои коронные методы, проводила контратаки и надёжно держала оборону. Андрей Разин явно был недоволен игрой Ильи Набокова и решил поменять его после трёх пропущенных голов на дебютанта плей-офф Александра Смолина. В целом пользы это принесло немного.

Предсказать победителя в таком матче невозможно. Это будет самая настоящая битва двух претендентов на финал. Причём достойных. Последние три встречи уже никто не думает о том, чтобы собраться скопом у ворот и не пропускать шайбу. Пошла результативная игра. В каждом из трёх минувших матчей команды на двоих забивали не менее семи голов. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Металлург» — «Автомобилист» 15 апреля 2024 года

Матч, от которого зависит, кто сыграет в финале, а кто отправится в отпуск. Очень интересной выдалась серия между командами в полуфинале. Часто они радовали результативной игрой. Тотал больше 5.5 шайбы сыграл в четырёх из шести встреч. «Магнитка» будет иметь преимущество за счёт домашней обстановки, но у «Автомобилиста» такой характер, что ему нет разницы, играть на выезде или при своих трибунах. Мы предполагаем, что защита уйдёт на второй план. Если один клуб пропустит, а кто-то обязательно пропустит, то пойдут ответные атаки, а за ними — голы. Других вариантов у команд нет.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.30.