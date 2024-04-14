«Аталанта» — «Верона». Миранчук придёт на выручку Гасперини

Россиянин поможет остаться в зоне еврокубков и сохранить силы основы для ответной игры с «Ливерпулем». Ему можно довериться.

15 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Верона». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «богини» можно с коэффициентом 1.47. Успех «мастифов» оценён экспертами в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Верона» 15 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Аталанта» — «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Верона» (15.04.2024)

Отгремели первые матчи 1/4 финала Лиги Европы, возвращаемся на внутренние арены. 15 апреля состоится встреча, которая закроет программу 32-го тура Серии А. На стадионе «Джевисс» в Бергамо местная «Аталанта» примет «Верону». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Аталанта» совершила громкую сенсацию на «Энфилде», разгромив в первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» (3:0). Она могла выиграть с крупным счётом. Бергамаски создали много хороших моментов, но в нескольких эпизодах подвела реализация, а где-то выручил свою команду Кивин Келлехер.

Ответный матч состоится совсем скоро — через три дня после встречи с «Вероной». Джан Пьеро Гасперини лучше поберечь силы тех футболистов, которые провели на поле больше 80 минут в первой встрече, то есть практически всех. Замена наставником была совершена только одна.

У «Аталанты» хорошая глубина состава, так что найти оптимальное сочетание на встречу с «Вероной» не должно составить большого труда. Тем более в первом матче с «Ливерпулем» практически не играл Алексей Миранчук. Он появился на поле лишь на 89-й минуте.

В предстоящем матче Алексей, может, и не отыграет все 90 минут, но приличное количество времени получить должен. Россиянин пребывает в отличном тонусе и демонстрирует качественный футбол. В последних 15 матчах в Серии А он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Показатели могли быть ещё лучше, если бы Гасперини больше доверял Миранчуку. Чаще всего бывший полузащитник «Локомотива» выходил на замену, опять же, в самой концовке. Юрий Сёмин поделился мнением, что отношение у итальянского тренера к Алексею недостаточно хорошее.

А ведь Миранчук здорово помог команде с выходом в 1/4 финала Лиги Европы. На предыдущей стадии турнира бергамаски обыграли «Спортинг» (1:1 и 2:1). В обеих встречах россиянин отметился результативными передачами. Способен сделать разницу он и в предстоящей встрече.

«Верона» не первый год занимает нишу в нижней части турнирной таблицы чемпионата Италии. По итогам текущего сезона есть риск вылететь в Серию В. Команда располагается на 17-й строчке. Отрыв от идущего следом «Фрозиноне» составляет всего одно очко.

Борьба за выживание — солидный стимул, но и его «мастифам» очень часто оказывается недостаточно. В последних трёх турах в первенстве подопечные Марко Барони уступили «Милану» (1:3) и «Дженоа» (1:2), а также сыграли вничью с «Кальяри» (1:1).

Временами «Верона» показывает приятный глазу футбол и смотрится лучше соперников. Благодаря стараниям Барони она стала больше и опаснее атаковать, а также начала более компактно обороняться. В последних 10 встречах «мастифы» пропустили 10 мячей, что, по их меркам, весьма неплохо.

Вставляют Барони палки в колёса нехватка ресурсов и проблемы с реализаций. В 31 матче в чемпионате Италии его подопечные забили лишь 28 мячей. Меньше только у «Лечче», «Эмполи» и замыкающей турнирную таблицу первенства «Салернитаны». Поставить на то, что «Аталанта» обыграет «Верону» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно с коэффициентом 2.27.

Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. «Богине» важно сконцентрироваться на Лиге Европы, но про первенство забывать не стоит. Она занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А. У подопечных Гасперини есть запас в несколько матчей для сохранения позиции. Однако лучше не испытывать судьбу.

Тем более встреча состоится на стадионе «Джевисс». Дома бергамаски уступили только в 3 из 14 матчей в Серии А, а также один раз сыграли вничью. «Мастифы» победили только в 2 из 16 встреч на выезде, а также четыре раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили только 11 мячей, а пропустили 21.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Верона» 15 апреля 2024 года

Несмотря на то что «Аталанта» с высокой долей вероятности сыграет не основным составом, в её победу верится больше. У бергамасков отличная глубина состава, поставлен отменный командный футбол, плюс будет подспорье домашнего стадиона. «Верона» — явный аутсайдер первенства. Она является удобным соперником для «богини».

Ставка: «Аталанта» победит и тотал меньше 3.5 мяча за 2.27.