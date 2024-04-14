«Челси» — «Эвертон». Почеттино постоянно что-то мешает

Тренер считает, что команде нужно время для обретения зрелости. Сколько же ещё?

15 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.75. Успех «ирисок» оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон» 15 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Эвертон» (15.04.2024)

15 апреля состоится встреча, которая закроет программу 33-го тура чемпионата Англии. На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне местный «Челси» примет «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный арбитр — Пол Тирни.

«Челси» не проигрывает в АПЛ семь матчей кряду, но у болельщиков есть поводы для недовольства. «Аристократы» здорово выступили во встречах с сильными соперниками, но потеряли очки в играх с аутсайдерами — «Брентфордом» (2:2), «Бёрнли» (2:2) и замыкающим турнирную таблицу первенства «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

Маурисио Почеттино объясняет нестабильность молодостью команды. Аргентинский специалист считает, что она показывает хорошую игру, но при тщательном разборе обнаруживается недостаток зрелости. Тренер говорит, что нужный баланс будет обретён со временем. Сколько же должно пройти? Недели, месяцы, годы?

Сезон близится к завершению, а «синие» располагаются только на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Одна из главных причин данного явления заключается в нехватке надёжности в защите. В 30 встречах в первенстве «Челси» пропустил 52 гола, а забил — 55.

Обусловлено отсутствие надёжности в защите травмами. В лазарете у «аристократов» множество футболистов, выполняющих оборонительные функции. К грядущему матчу может восстановиться Бен Чилуэлл, но Почеттино не уверен в его появлении на поле. Также под вопросом участие во встрече Энцо Фернандеса и Акселя Дисаси.

Недавно в состав «аристократов» после травмы вернулся опытный Тьяго Силва. Во встрече с «Шеффилд Юнайтед» он отыграл все 90 минут и даже стал автором гола. Всё бы ничего, но самая нерезультативная команда лиги сумела забить подопечным Почеттино два мяча. Что может быть хуже?

У «Эвертона» дела с результативностью обстоят ненамного лучше, чем у «Шеффилд Юнайтед». В 31 встрече в чемпионате Англии он забил только 32 мяча. Впрочем, если бы с клуба не сняли очки из-за нарушение финансовых правил, он располагался бы неподалёку от «Челси».

У другой стороны, за такими «ирисками» даже интереснее наблюдать. Борьба за выживание придаёт им дополнительную мотивацию. В последних двух турах в первенстве подопечные Шона Дайча сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и победили «Бёрнли» (1:0).

Выгодно отличает ливерпульцев от конкурентов наличие нескольких матчей в запасе. В составе «Эвертона» хватает техничных футболистов, способных сделать разницу даже во встречах с сильными соперниками. Зимой клуб обыграл «Ньюкасл» (3:0) и как раз «Челси» (2:0) в АПЛ.

На выезде подопечные Шона Дайча выступают не хуже, чем дома. Они проиграли только 7 из 16 матчей в чемпионате Англии в гостях. За этот период забили 16 мячей, а пропустили 24. Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87.

Дело ещё в том, что «ириски» являются одним из самых неудобных соперников для «аристократов». Ливерпульцы проиграли только 3 из 12 последних очных встреч. Шон Дайч настроит подопечных как надо и вслед за «Шеффилдом» попробует совершить сенсацию. Может быть, удастся.

Прогноз и ставки на матч 33-го тура АПЛ «Челси» — «Эвертон» 15 апреля 2024 года

«Челси» регулярно допускает очень простые ошибки в обороне и теряет очки. В атаке команда смотрится прилично. Дела у «синих» шли бы лучше, если бы не травмы. Для «Эвертона» предстоящая встреча — хороший шанс набрать важные очки. Вполне вероятно, «ириски» им воспользуются, но лучше взять «верх» по голам и обмен забитыми мячами.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.87.