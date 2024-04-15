«Питтсбург» — «Нэшвилл». В душе Малкина и Кросби живёт надежда

Времени почти не осталось, но микрошансы есть.

16 апреля состоится матч НХЛ «Питтсбург» – «Нэшвилл». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пингвинз» можно с коэффициентом 2.05. Шансы «Предаторз» оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Нэшвилл» 16 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Питтсбург» – «Нэшвилл» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.43. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.45.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Нэшвилл» (16.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Если на Западе уже определились все клубы, вышедшие в плей-офф, то на Востоке ещё не всё решено. Напомним, структура проведения плей-офф в НХЛ отличается от КХЛ. По итогам регулярки в плей-офф выходят по восемь клубов из каждой конференции, но три путёвки получают лучшие команды каждого из дивизионов. Остальные места добираются через зону уайлд-кард.

«Питтсбургу» осталось провести всего два матча, по итогам которых станет понятно, сможет ли команда бороться за Кубок Стэнли. 16 апреля «Пингвинз» проведут встречу в регулярном чемпионате НХЛ с «Нэшвиллом» на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене». Начало игры – в 2:00 мск.

Выход в плей-офф с третьего места Столичного дивизиона, вероятнее всего, оформят «Айлендерс». Для этого клубу будет достаточно всего одной победы. В итоге всё будет завязано вокруг единственной оставшейся путёвки. Поэтому на «пингвинах» лежит огромная ответственность.

Уже не раз шли разговоры о том, что подопечные Майка Салливана не смогут продолжать бороться за плей-офф. Вопреки всем критикам, они всё ещё в деле. Команда набрала отличный ход, о чём свидетельствует семь побед в последних 10 встречах. Каждый раз они показывали яркий, атакующий хоккей. Мало кто может похвастаться такой самоотдачей на заключительном отрезке.

Например, «Вашингтон» не может. Он, наоборот, выиграл всего лишь 3 из 10 последних матчей. Неужели стараний Кросби и Малкина в итоге будет недостаточно? Сбить с толку «Питтсбург» смогли недавние матчи. Сначала «пингвины» уступили «Торонто» (2:3 ОТ), затем реабилитировались во встрече с основным конкурентом «Детройтом» (6:5 ОТ), но потерпели поражение от «Бостона» (4:6).

Кросби как настоящий капитан «Пингвинз» вместе с Малкиным тащит их всеми силами, но этого не хватает. Сидни в последних 10 встречах забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач. Евгений отметился семью голами и пятью пасами. Не отстают и другие хоккеисты, но роль ветеранов «Питтсбурга» огромна, как и влияние на игру и раздевалку.

«Нэшвилл» уже в плей-офф. Клуб просто дожидается окончания регулярного чемпионата. При этом он не собирается сбавлять темп. Видимо, подопечные Эндрю Брюнетта уже начали готовиться. Хотя последние два матча вряд ли говорят о чём-то, ведь «Предаторз» играли с явными аутсайдерами этого сезона.

Сначала «горчичные коты» выиграли у худшей команды Центрального дивизиона – «Чикаго» (5:1), а затем победили слабейший клуб Столичного дивизиона – «Коламбус» (6:4). Поэтому неизвестно, как поведут себя «Предаторз» во встрече с очень мотивированным и серьёзно настроенным «Питтсбургом».

Дома «Пингвинз» намного чаще оказывались сильнее «Нэшвилла». Они выиграли 9 из 10 последних очных встреч у «Предаторз» на своей арене. Мы считаем, что домашняя обстановка погонит Кросби и Малкина вперёд, а «горчичным котам» просто незачем затрачивать много энергии перед плей-офф. Предлагаем поставить на победу «пингвинов» за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Питтсбург» — «Нэшвилл» 16 апреля 2024 года

«Пингвинз» не теряют надежды. Они всё ещё рассчитывают пробиться в плей-офф, но соперники слишком хороши. Есть две игры, и одна из них состоится уже 16 апреля с «Нэшвиллом». На стороне «горчичных котов» лишь психологическое преимущество – они расслаблены и просто ждут старта розыгрыша Кубка Стэнли. В пользу команды Майка Салливана домашняя атмосфера, умение Кросби и Малкина вытаскивать тяжёлые игры, а также нешуточная мотивация. Однозначно – наш прогноз будет на победу «Питтсбурга».

Ставка: победа «Питтсбурга» за 2.05.