ЦСКА — «Балтика». За 7:1 последует голевая засуха

Калининградцы «наелись» во время крупной победы над «Ахматом». Армейцам достаточно просто держать плотную оборону, чтобы решить задачу.

16 апреля состоится матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Балтика». Начало игры — в 19:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.52. Шансы калининградцев оценили в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Балтика» 16 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч ЦСКА — «Балтика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.10. Гол калининградцев доступен с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ ЦСКА — «Балтика» (16.04.2024)

Армейцы являются действующими обладателями Кубка России и, видимо, решили догнать по победам в этом турнире «Локомотив». 16 апреля в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ ЦСКА будет принимать на «ВЭБ Арене» «Балтику». Начало игры – в 19:30 мск.

Подопечные Владимира Федотова выиграли первую встречу у команды Сергея Игнашевича со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Виктор Давила. Красно-синим важно просто выстроить надёжную оборону, затратив минимум ресурсов и энергии, чтобы оказаться в финале Пути РПЛ. На матчи Кубка России у тренера ЦСКА есть особенный голкипер, который пока с задачами справлялся на отлично.

Речь, конечно же, о Владиславе Торопе. 20-летний ученик Игоря Акинфеева в двух последних кубковых матчах сыграл «на ноль» — с «Ростовом» (2:0) и как раз с «Балтикой» (1:0). Многие уже видят в голкипере перспективного первого номера армейцев. Этого не отрицает даже сам Акинфеев. Он играет важную роль в прогрессе таланта.

Вообще, ЦСКА классно возобновил сезон после зимнего перерыва. Команда не проигрывает семь последних встреч во всех турнирах. Заметно увеличилась результативность красно-синих. В трёх последних матчах в РПЛ армейцы сыграли вничью с «Сочи» (2:2) и «Локомотивом» (3:3), а также разгромили «Факел» (4:1).

Несколько лестных слов в свой адрес заслуживает Тамерлан Мусаев, купленный зимой у «Балтики». 22-летний нападающий постепенно приживается и начинает приносить пользу. В последних двух матчах в РПЛ он забил по мячу и отдал по голевой передаче.

Интересно, что придумает Сергей Игнашевич. Да ещё учитывая тот факт, что его команда будет выступать на выезде. В минувшей встрече «Балтика» выдала невероятный матч с «Ахматом». Калининградцы просто разобрали оборону грозненцев и уничтожили соперника со счётом 7:1. Пять мячей удалось забить уже в первом тайме – настолько велико было превосходство.

Автором хет-трика стал новичок команды Игнашевича – бразилец Фернандес. Таким образом, 21-летний полузащитник открыл счёт своим голам за «Балтику». Посмотрим, как он будет играть дальше. Однако не стоит обманывать себя результатом последней впечатляющей победы калининградцев.

Часто можно наблюдать ситуацию, когда очень много забившая в последней встрече команда, в следующей игре терпит поражение и не может распечатать ворота соперника. Вероятнее всего, нас ждёт именно такой сценарий. Предлагаем рискнуть и поставить на то, что «Балтика» не забьёт с коэффициентом 2.00. Уж слишком хороша защита армейцев в Кубке России, а футболисты из Калининграда «наелись» голами в минувшем матче.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Балтика» 16 апреля 2024 года

Калининградцы взорвались в последней встрече в РПЛ с «Ахматом» и забили семь голов. Восхитительно! Вот только вряд ли это имеет хоть какое-то отношение к кубковому матчу с ЦСКА. Армейцы играют очень надёжно, у них отличная вратарская бригада, а Тороп сыграл два последних матча в турнире «на ноль». Есть ощущение, что Владимир Федотов выберет единственно верную стратегию – не пропустить. И, скорее всего, у него всё получится.

Ставка: «Балтика» не забьёт за 2.00.