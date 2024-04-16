Экспресс на Лигу чемпионов: Мбаппе не сдаётся, Гризманна ждёт много работы

У «ПСЖ» ещё есть шансы совершить камбэк. У дортмундцев таковых намного меньше.

16 апреля мы узнаем имена двух полуфиналистов Лиги чемпионов. Смогут ли парижане совершить камбэк? Получится ли у «Боруссии» в Дортмунде изменить судьбу? Но самый важный вопрос — будет ли футбол таким же весёлым, как в первых встречах? Попробуем разобраться вместе. Представляем вам экспресс с коэффициентом 5.15 на матчи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Барселона» — «ПСЖ»

У каталонцев остался только один турнир, в котором они ещё могут взять трофей – Лига чемпионов. В чемпионате Испании отставание от лидирующего «Реала» составляет восемь очков. Сократить такую дистанцию почти невозможно в оставшееся время. Впечатляет с каким рвением и самоотдачей играет «Барселона» во второй половине сезона. Особенно действующая победная серия длиной в шесть матчей во всех турнирах.

Каждый сезон «ПСЖ» живёт только мечтой о победе в Лиге чемпионов. Четвертьфинал начался неудачно и на домашнем стадионе парижане проиграли «Барселоне» со счётом 2:3. Хотя нельзя не похвалить их за самоотдачу. Отставание в один мяч легко сократить. Чемпионат Франции красно-синие почти выиграли, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. В Кубке страны подопечные Луиса Энрике дошли до финала.

У «ПСЖ» есть шанс стать обладателем требла, но для этого нужно совершить маленькое чудо на выезде в матче с «Барселоной». В первой игре тренер парижан выложил не все козыри. Мбаппе не смог ничего продемонстрировать, он был закрыт и находился под постоянным прессингом. Если Килиан придумает, как сможет разрезать оборону каталонцев, то он сможет перевернуть результат.

Как бы там ни было, мы считаем, что матч получится не менее результативным, чем первый. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 мяча с коэффициентом 2.10.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Атлетико» Мадрид

Очень многое зависит от дортмундской «Боруссии». Причём не только в перспективе для неё самой, но и для всей Бундеслиги. Победа может помочь Германии получить дополнительное место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Напрямую это было бы хорошо для дортмундцев, занимающих пятую строчку в таблице Бундеслиги. Сразу после поражения «Атлетико» со счётом 1:2, чёрно-жёлтые обыграли мёнхенгладбахскую «Боруссию» — 2:1.

У «Атлетико» тоже не всё сладко в чемпионате страны, поэтому мадридцам непросто делить ресурсы. Но перед ответной встречей они находятся в удобном положении. Команде будет достаточно и ничьей, чтобы пройти дальше. После выигранного матча у «Боруссии», «матрасники» победили одного из главных конкурентов – «Жирону» (3:1). Они в отличной форме.

Похоже на то, что в ответной встрече будет зафиксирована ничья или «Атлетико» вырвет победу с минимальным преимуществом. Поставить на то, что «матрасники» не проиграют и «обе забьют» можно с коэффициентом 2.45. Думается, они найдут в себе силы, чтобы сдержать натиск дортмундцев, но мотивация немецкого клуба приведёт как минимум к голу от чёрно-жёлтых.

Экспресс на 16 апреля

Ставка 1: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 мяча в игре с «Барселоной» за 2.10.

Ставка 2: «Атлетико» не проиграет «Боруссии» и обе забьют за 2.45.

Общий коэффициент: 2.10 Х 2.45 = 5.15.