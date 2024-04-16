«Коламбус» — «Каролина». Кузнецов и Свечников зажгут

Ни к чему уже экономить силы. Можно как следует развлечься в заключительном матче регулярки.

17 апреля состоится матч НХЛ «Коламбус» — «Каролина». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Харрикейнз» можно за 1.50, а шансы «Блю Джекетс» оценили коэффициентом 4.95. Ничья в основное время доступна за 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус» — «Каролина» 17 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Коламбус» — «Каролина» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.27. Ставки на победу «Блю Джекетс» с учётом ОТ и буллитов принимают за 3.12. Шансы «Харрикейнз» выиграть матч оценили в 1.31.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» (17.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Остаётся совсем немного времени до завершения регулярного чемпионата НХЛ. На 17 апреля запланировано восемь матчей. В одном из них «Коламбус Блю Джекетс» будет принимать «Каролину Харрикейнз» на «Нейшнвайд-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

«Коламбус» проводит слабый сезон. Команда находится в стадии перестройки, поэтому неудачные результаты не удивляют. Состав у «мундиров» довольно молодой. Например, из линии защиты только Эрику Гудбрансону больше 30 лет. Второй столп обороны «Блю Джекетс» — это Иван Проворов, который не пропустил ни одного матча в сезоне и набрал 31 (5+26) очко по системе «гол+пас».

«Коламбус» находится на последнем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона и давно потерял все шансы на участие в плей-офф. Основная проблема «Блю Джекетс» — слабая игра в защите, поскольку они пропустили 297 шайб. На этот неудачный результат оказала влияние плохая игра в меньшинстве — всего 76,2% нейтрализации.

Тем не менее «Коламбус» считается перспективной командой, с большим потенциалом, который необходимо раскрыть тренеру. Например, форварда Егора Чинахова включили в число самых прогрессирующих игроков лиги этого сезона. Россиянин травмирован и не сыграет в последнем матче регулярного чемпионата.

В нападении «Коламбус» действительно выглядит неплохо и забросил 231 шайбу. Для сравнения: у «Вашингтона» с Александром Овечкиным на 15 голов меньше (216). Кроме Чинахова, в составе у «Блю Джекетс» стоит отметить Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова, которые набрали 41 и 34 очка по системе «гол+пас» соответственно.

Поработав над защитой и усилив линию обороны парой опытных игроков, «Коламбус» в следующем сезоне вполне способен преподнести приятный сюрприз. Ну а пока «Блю Джекетс» могут завершить сезон на мажорной ноте, выложившись по максимуму в последнем матче.

«Каролина» перед стартом плей-офф набрала обороты. Главный тренер клуба Род Бриндамор таким образом распределяет игровое время в последних встречах регулярного чемпионата, чтобы лидеры были в отличных физических кондициях к решающей части сезона.

«Харрикейнз» проиграли борьбу «Рейнджерс» за первое место в Столичном дивизионе и Президентский кубок. Команда Артемия Панарина набрала 114 очков и оказалась вне зоны досягаемости. У «Каролины» 111 очков. Победа уже не изменит ситуации.

Главный козырь «Каролины» — это отличная линия обороны во главе с голкипером Петром Кочетковым. Россиянин настолько классно провёл регулярный чемпионат, что оказался в пятёрке претендентов на приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи». Шансов обогнать Коннора Бедарда из «Чикаго», откровенно говоря, мало, но сам факт включения в этот список — это признание таланта.

Команда пропустила 210 шайб в этом сезоне. В Восточной конференции только у «Флориды» результат лучше (198). Кроме того, у «Харрикейнз» лучшая в лиге спецбригада по нейтрализации большинства (86,3%). В плей-офф это очень важно!

В нападении у «Каролины» стоит отметить 24-летнего Андрея Свечникова. Россиянин в этом сезоне играет полезно: в 59 матчах он набрал 52 очка по системе «гол+пас». Кроме того, тренерский штаб «Харрикейнз» явно рассчитывает на опыт Евгения Кузнецова, который перешёл из «Вашингтона» в ходе этого сезона.

«Коламбус» доигрывает сезон без особого давления и скоро уйдёт в отпуск. Последний матч — это хороший повод для команды поблагодарить зрителей за поддержку и выдать максимум. Защита «Блю Джекетс» слабая и вряд ли выдержит давление, а атака «Харрикейнз» в отличной форме, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.16.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Коламбус» — «Каролина» 17 апреля 2024 года

Очные встречи «Коламбуса» и «Каролины» отличаются высокой результативностью. Отметим, что три из четырёх последних матчей на площадке «Блю Джекетс» заканчивались тоталом больше 6.5 шайбы. Поверим в продолжение тренда.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.16.