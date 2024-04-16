Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Коламбус — Каролина, прогноз на матч НХЛ 17 апреля 2024 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Коламбус» — «Каролина». Кузнецов и Свечников зажгут
Николай Павлов
«Коламбус» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Ни к чему уже экономить силы. Можно как следует развлечься в заключительном матче регулярки.

17 апреля состоится матч НХЛ «Коламбус» — «Каролина». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Харрикейнз» можно за 1.50, а шансы «Блю Джекетс» оценили коэффициентом 4.95. Ничья в основное время доступна за 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус» — «Каролина» 17 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Коламбус» — «Каролина» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.27. Ставки на победу «Блю Джекетс» с учётом ОТ и буллитов принимают за 3.12. Шансы «Харрикейнз» выиграть матч оценили в 1.31.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» (17.04.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Остаётся совсем немного времени до завершения регулярного чемпионата НХЛ. На 17 апреля запланировано восемь матчей. В одном из них «Коламбус Блю Джекетс» будет принимать «Каролину Харрикейнз» на «Нейшнвайд-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

Чего ждать от ответных матчей четвертьфинала:
«Бавария» исполнит мечту Кейна, «Реал» не хуже «Ман Сити». Чего ждать от Лиги чемпионов?
«Бавария» исполнит мечту Кейна, «Реал» не хуже «Ман Сити». Чего ждать от Лиги чемпионов?

«Коламбус» проводит слабый сезон. Команда находится в стадии перестройки, поэтому неудачные результаты не удивляют. Состав у «мундиров» довольно молодой. Например, из линии защиты только Эрику Гудбрансону больше 30 лет. Второй столп обороны «Блю Джекетс» — это Иван Проворов, который не пропустил ни одного матча в сезоне и набрал 31 (5+26) очко по системе «гол+пас».

«Коламбус» находится на последнем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона и давно потерял все шансы на участие в плей-офф. Основная проблема «Блю Джекетс» — слабая игра в защите, поскольку они пропустили 297 шайб. На этот неудачный результат оказала влияние плохая игра в меньшинстве — всего 76,2% нейтрализации.

Тем не менее «Коламбус» считается перспективной командой, с большим потенциалом, который необходимо раскрыть тренеру. Например, форварда Егора Чинахова включили в число самых прогрессирующих игроков лиги этого сезона. Россиянин травмирован и не сыграет в последнем матче регулярного чемпионата.

В нападении «Коламбус» действительно выглядит неплохо и забросил 231 шайбу. Для сравнения: у «Вашингтона» с Александром Овечкиным на 15 голов меньше (216). Кроме Чинахова, в составе у «Блю Джекетс» стоит отметить Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова, которые набрали 41 и 34 очка по системе «гол+пас» соответственно.

Есть ли шанс на камбэк:
«Барселона» — «ПСЖ». Левандовски и Мбаппе вошли во вкус
«Барселона» — «ПСЖ». Левандовски и Мбаппе вошли во вкус

Поработав над защитой и усилив линию обороны парой опытных игроков, «Коламбус» в следующем сезоне вполне способен преподнести приятный сюрприз. Ну а пока «Блю Джекетс» могут завершить сезон на мажорной ноте, выложившись по максимуму в последнем матче.

«Каролина» перед стартом плей-офф набрала обороты. Главный тренер клуба Род Бриндамор таким образом распределяет игровое время в последних встречах регулярного чемпионата, чтобы лидеры были в отличных физических кондициях к решающей части сезона.

«Харрикейнз» проиграли борьбу «Рейнджерс» за первое место в Столичном дивизионе и Президентский кубок. Команда Артемия Панарина набрала 114 очков и оказалась вне зоны досягаемости. У «Каролины» 111 очков. Победа уже не изменит ситуации.

Главный козырь «Каролины» — это отличная линия обороны во главе с голкипером Петром Кочетковым. Россиянин настолько классно провёл регулярный чемпионат, что оказался в пятёрке претендентов на приз лучшему новичку сезона «Колдер Трофи». Шансов обогнать Коннора Бедарда из «Чикаго», откровенно говоря, мало, но сам факт включения в этот список — это признание таланта.

Команда пропустила 210 шайб в этом сезоне. В Восточной конференции только у «Флориды» результат лучше (198). Кроме того, у «Харрикейнз» лучшая в лиге спецбригада по нейтрализации большинства (86,3%). В плей-офф это очень важно!

Надежды на Гризманна:
«Боруссия» — «Атлетико». Гризманн выведет мадридцев в полуфинал
«Боруссия» — «Атлетико». Гризманн выведет мадридцев в полуфинал

В нападении у «Каролины» стоит отметить 24-летнего Андрея Свечникова. Россиянин в этом сезоне играет полезно: в 59 матчах он набрал 52 очка по системе «гол+пас». Кроме того, тренерский штаб «Харрикейнз» явно рассчитывает на опыт Евгения Кузнецова, который перешёл из «Вашингтона» в ходе этого сезона.

«Коламбус» доигрывает сезон без особого давления и скоро уйдёт в отпуск. Последний матч — это хороший повод для команды поблагодарить зрителей за поддержку и выдать максимум. Защита «Блю Джекетс» слабая и вряд ли выдержит давление, а атака «Харрикейнз» в отличной форме, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.16.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Коламбус» — «Каролина» 17 апреля 2024 года

Очные встречи «Коламбуса» и «Каролины» отличаются высокой результативностью. Отметим, что три из четырёх последних матчей на площадке «Блю Джекетс» заканчивались тоталом больше 6.5 шайбы. Поверим в продолжение тренда.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.16.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android