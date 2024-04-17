Экспресс на Лигу чемпионов: Гарри Кейн и Эрлинг Холанд пройдут в полуфинал

«Бавария» не упустит шанс выиграть единственный трофей в этом сезоне. А «Манчестер Сити» дома покажет максимум.

17 апреля состоятся последние ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. В результате мы узнаем всех полуфиналистов. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 2.89 из двух событий, которые состоятся сегодня.

Прогноз на матч «Бавария» — «Арсенал»

Мюнхенцы впервые за долгое время официально остались без чемпионства в Германии. На выходных «Байер» выиграл Бундеслигу, а «Бавария» пытается удержать второе место в борьбе со «Штутгартом». Все надежды возлагаются на Лигу чемпионов, хотя мало кто верит в «Баварию».

На выходных «Арсенал» упустил первое место в английской Премьер-лиге, уступив его «Манчестер Сити». В напряжённом домашнем матче «канониры» не справились с «Астон Виллой», проиграв со счётом 0:2. Артета сетует на количество упущенных возможностей, но в данном случае вину можно возложить только на себя. Первая встреча с «Баварией» показала, что у «Арсенала» есть характер, однако в Мюнхене будет гораздо сложнее.

Мы склоняемся к тому, что «Бавария» обеспечит себе место в полуфинале после этого матча. У немцев есть опыт, а психологическая форма соперника не самая лучшая. Предлагаем поставить на проход мюнхенцев с коэффициентом 1.75.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид

«Горожане» хорошо начали матч в Мадриде, забив уже на второй минуте. Однако «Реал» не только быстро отыгрался, но и вскоре повёл в счёте. В середине второго тайма «Ман Сити» переломил ход матча благодаря двум сумасшедшим мячам Фодена и Гвардиола, однако всё же не смог уехать с «Сантьяго Бернабеу» с победой.

На выходных команда Гвардиолы ожидаемо не испытала проблем в домашнем матче с «Лутоном», разгромив соперника со счётом 5:1. Более того, конкуренты «Ман Сити» в борьбе за золотые медали — «Ливерпуль» и «Арсенал» — неожиданно оступились в домашних встречах. Это позволило «горожанам» подняться на первое место в таблице с отрывом в два очка.

«Сливочных» будто окатили ледяной водой в начале матча с «Манчестер Сити». Андрей Лунин ошибся с расстановкой стенки и пропустил простой гол со штрафного уже на второй минуте. Стоит отдать должное, «Реал» очень быстро забил два мяча и повёл в счёте, но довести игру до победы не смог.

Более того, в середине второго тайма «сливочные» пропустили два шикарных гола. На 79-й минуте Вальверде сравнял-таки счёт, но теперь именно «Ман Сити» является фаворитом, ведь будет играть дома. На выходных «Реал» провёл выездной матч с «Мальоркой», в котором одержал победу — 1:0. «Сливочные» лидируют в Ла Лиге, опережая «Барселону» на восемь очков.

«Горожане» не зря идут фаворитами в этом матче. И дело не только в факторе домашних стен. В матче на «Сантьяго Бернабеу» было видно, что «Ман Сити» играл не на 100%. Тот же Эрлинг Холанд слился с газоном и получил худшую оценку наряду с Мануэлем Аканджи. Пожалуй, здесь стоит взять победу «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.65.

Экспресс на 17 апреля

Ставка 1: проход «Баварии» в матче с «Арсеналом» за 1.75.

Ставка 2: победа «Ман Сити» в игре с «Реалом» за 1.65.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.65 = 2.89.