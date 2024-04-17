«Вест Хэм» — «Байер». Хаби Алонсо хочет ещё один трофей

Леверкузенцы только отпраздновали чемпионство в Германии и готовы продолжать путь к победе в Лиге Европы.

18 апреля состоится матч 1/4 финала Лиги Европы «Вест Хэм» — «Байер». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 1.96. Шансы лондонцев оцениваются в 3.64. На ничью дают коэффициент 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы «Вест Хэм» — «Байер» 18 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Вест Хэм» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Вест Хэм» — «Байер» (18.04.2024)

Ответная игра 1/4 финала Лиги Европы «Вест Хэм» — «Байер» начнётся 18 апреля в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Вест Хэм» уступил «Байеру» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы на выезде со счётом 0:2. Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес удивил выбором оборонительной схемы и, выстроив плотную оборону, совершенно не помышлял о контратаках. Судя по всему, шотландский специалист оценил мощь «фармацевтов» и её испугался.

«Байер» дома привычно завладел инициативой и запер «Вест Хэм» в штрафной площади. О подавляющем преимуществе «львов» красноречиво говорит соотношение ударов по воротам 33-1 в их пользу. Тем не менее пока хватало сил у подопечных Мойеса, они сдерживали соперника, а счёт 0:0 их полностью устраивал.

Хаби Алонсо внёс в игру коррективы, что и позволило переломить ситуацию. Незадолго до окончания встречи голы вышедших на замену Йонаса Хофмана и Виктора Бонифасе установили окончательный счёт матча — 2:0 в пользу «Байера». Это вполне комфортное преимущество, которое позволяет «фармацевтам» играть в контратакующий футбол.

Стоит отметить, что в минувшем туре Бундеслиги «Байер» оформил долгожданное чемпионство. Подопечные Хаби Алонсо дома крупно обыграли «Вердер» (5:0), подведя итог гонке за первое место в турнирной таблице. Команда впервые взяла золотые медали чемпионата Германии за 120-летнюю историю клуба.

Получив столь мощный положительный импульс, «Байер» вполне способен выиграть Лигу Европы и Кубок Германии. Возможный триумф в этих турнирах впишет золотыми буквами имена тренера и футболистов в историю клуба. Как ни крути. это великолепная мотивация.

В свою очередь, «Вест Хэм» переживает не лучший период и слабо проводит решающий отрезок сезона. «Молотобойцы» победили только в одном матче из шести последних во всех турнирах. Кризис затронул все линии команды. Нет надёжности в защите, а атака нестабильна. Также вызывает вопросы физическая форма команды, поскольку скорость упала по сравнению с началом сезона.

Судя по результатам, «Вест Хэму» явно требуются перезагрузка и смена тренера. Источники сообщают, что велика вероятность ухода Дэвида Мойеса со своего поста после окончания сезона. Среди его возможных преемников называют Жозе Моуринью, который после увольнения из «Ромы» находится без работы.

«Байер» вышел на решающий отрезок сезона в великолепной форме. Атака результативна, а защита надёжна, поэтому в чётырех последних играх во всех турнирах клуб не пропустил. Дэвид Мойес вряд ли сумеет вытащить «Вест Хэм» из кризиса, поэтому рассмотрим ставку на то, что «львы» не проиграют и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.01.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Лиги Европы «Вест Хэм» — «Байер» 18 апреля 2024 года

«Байер» в этом сезоне не проигрывал. Учитывая уровень «Вест Хэма», явно находящегося в кризисе, вряд ли «фармацевты» прервут свою феноменальную серию в Лондоне. Они умело защищаются и представляют огромную опасность для соперника в атаке. При подобном сценарии развития событий мы предполагаем, что «львы» не проиграют, а тотал будет меньше 3.5 мяча.

Ставка: «Байер» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.01.