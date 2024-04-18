«Краснодар» — «Факел». Времени на раскачку нет

19 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ «Краснодар» — «Факел». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.60. Успех воронежцев оценивается в 6.05. На ничью дают коэффициент 3.96.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура РПЛ «Краснодар» — «Факел» 19 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Краснодар» — «Факел» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют краснодарцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол воронежцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.09.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Факел» (19.04.2024)

После ярких матчей в Кубке России пора переключаться на игры РПЛ. Встреча 25-го тура первенства «Краснодар» — «Факел» начнётся 19 апреля на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Странная история произошла с «Краснодаром» в весенней стадии сезона. Команда перед зимней паузой находилась на первом месте в турнирной таблице РПЛ, играла хорошо, и раздавались робкие голоса о чемпионском титуле. Но насколько кардинально изменилась ситуация — даже представить сложно.

В последних пяти турах РПЛ «Краснодар» набрал всего пять очков и позволил главному конкуренту «Зениту» обогнать себя. В довершение всех проблем «быки» выбыли из Кубка России, уступив клубу из Первой лиги «Химкам» со счётом 0:2. Игра у краснодарцев совершенно разладилась, поэтому количество грубых ошибок просто зашкаливало практически в каждом матче.

Руководство решилось на крайние меры и отправило в отставку главного тренера Владимира Ивича. Источники распространяют несколько версий относительно причины расторжения контракта, но факт остаётся фактом — весной у сербского специалиста был напрочь утерян контроль над командой.

Появление у руля «Краснодара» Мурада Мусаева, с которым связан хороший отрезок в истории клуба, напрашивалось. Вот только зря ждали чудес от специалиста, поскольку за столь короткий срок он не сумел разрешить системный кризис.

Минувшую встречу с «Зенитом», которую можно было назвать матчем за чемпионский титул, «Краснодар» проиграл со счётом 1:2. Силы соперников оказались примерно равны, но более высокое исполнительское мастерство петербуржцев сыграло решающую роль. «Быки» были активны, но им явно не хватило креатива в позиционном нападении.

После поражения «Краснодар» находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. У «Зенита» на четыре очка больше, и теперь подопечные Мусаева должны рассчитывать на неудачи петербуржцев. Но вот будут ли они — большой вопрос.

«Факел» в минувшей встрече дома уступил «Ростову» (0:1). Воронежцы находятся на 11-й строчке турнирной таблицы, на три очка опережая «Урал», который занимает место в зоне стыковых матчей. Команды идут плотной группой, поэтому расслабляться подопечным Сергея Ташуева нельзя.

Воронежцы строят игру от обороны, и это у них получается довольно хорошо, поскольку они пропустили всего 25 мячей в 23 матчах. Только у «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ защита надёжнее. С другой стороны, системный кризис охватил линию нападения «Факела» — команда забила всего 19 мячей, и это худший результат в лиге.

«Быки» дома надёжно обороняются и проиграли только один матч в этом сезоне РПЛ. «Факел» вряд ли будет менять традиционную оборонительную схему, поэтому от Мусаева потребуется нестандартный подход, чтобы найти слабое место в защите соперника. Рассмотрим ставку на то, что «Краснодар» не проиграет, а тотал будет меньше 2.5 мяча, за 2.02.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Факел» 19 апреля 2024 года

«Краснодар» никак не может найти свою игру, а появление нового тренера ещё больше усложнило ситуацию. Клуб нестабилен в результатах, при этом лишён права на ошибку, если ещё рассчитывает бороться за титул. «Факел» предсказуем, но от этого задача расшатать его плотную оборону не становится легче. Отсюда наша ставка на то, что «Краснодар» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.02.