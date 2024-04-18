«Кальяри» — «Ювентус». Раньери и Шомуродов нашли взаимопонимание

Экс-футболист «Ростова» комфортно чувствует себя в текущем клубе и приносит много пользы. Почему бы не остаться?

19 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.80. Успех сардинцев оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Кальяри» — «Ювентус» 19 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Кальяри» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Ювентус» (19.04.2024)

Отгремели ответные матчи 1/4 финала еврокубков, возвращаемся на внутренние арены. 19 апреля состоятся два матча 33-го тура Серии А. В самом позднем из них на стадионе «Унипол Домус» померяются силами «Кальяри» и «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Бо́льшую часть сезона «Кальяри» располагался в самом низу турнирной таблицы чемпионата Италии. У опытного Клаудио Раньери никак не получалось поставить «островитянам» качественный футбол, который на регулярной основе приносил бы хорошие результаты.

Помогла выйти красно-синим из кризиса угроза вылета в Серию В. Обретение мотивации способствовало улучшению атмосферы в раздевалке и интенсивности движения команды по полю. А вместе с хорошими результатами появилась положительная динамика во взаимопонимании и индивидуальном прогрессе футболистов.

Очень здорово прибавил бывший футболист «Ростова» Эльдор Шомуродов, выступающий за «Кальяри» на правах аренды. Нападающий зарекомендовал себя как игрока основы. В последних семи встречах в Серии А он забил три гола и отдал две результативные передачи.

Один из голов Шомуродов забил в выездной встрече с «Интером» (2:2). Отличился он на 65-й минуте. Забитый Эльдором мяч оказал большое влияние на игру. Команда почувствовала уверенность. Она поняла, что способна навязать борьбу даже возглавляющей турнирную таблицу команде, которая лучше всех в Серии А выступает дома.

«Ювентус» подопечным Клаудио Раньери не страшен. Недавно они сыграли вничью с «Наполи» (1:1), а ещё победили «Аталанту» (2:1). Красно-синие почувствовали вкус крови и начали отнимать очки у всех без разбору. Они поднялись на 14-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

У «старой синьоры» наблюдается совсем другая динамика. После поражения во встрече 23-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:1) она как будто потеряла очень важную часть себя. Результаты резко ухудшились. Чёрно-белые выиграли только два из девяти последних матчей в первенстве.

Четыре раза подопечные Массимилиано Аллегри сыграли вничью. Уступили они «Удинезе» (0:1), «Наполи» (1:2) и «Лацио» (0:1). Туринцы спустились на третью строчку в турнирной таблице Серии А. Отрыв от идущей следом «Болоньи» сократился до четырёх очков.

Что касается рисунка футбола, то чёрно-белые демонстрируют мало чем отличающуюся от показываемой в первой половине сезона игру. Изменения произошли в их мышлении и восприятии. Цель выиграть каждый матч перестала быть главенствующей для туринцев. В каких-то моментах они перестали дорабатывать и тратить силы на дожимание соперников.

Сильно ухудшилась реализация и, как итог, результативность «Ювентуса». В последних четырёх матчах он забил только один гол. Пропустила «старая синьора» столько же, но, если бы не Войцех Щенсны, показатели были бы ещё хуже. Вратарь регулярно выручает команду.

Впрочем, если уж надёжному вратарю «Интера» Яну Зоммеру Шомуродов сумел забить, то и в грядущей встрече он вполне может порадовать результативностью. На вопрос о будущем нападающий не сказал ничего конкретного. Однако он дал понять, что комфортно чувствует себя в Кальяри.

Будет вполне логично, если Шомуродов продолжит карьеру в этом клубе. В «Роме» футболист не сумел стать важным игроком и наладить связь с тогдашним тренером римлян — Жозе Моуринью. С Клаудио Раньери у Эльдора отношения гораздо лучше.

Поставить на то, что «островитяне» как минимум не уступят «Ювентусу», можно с коэффициентом 2.08. Дома красно-синие проиграли лишь 5 из 16 матчей в чемпионате Италии. На последнем отрезке сезона поддержка поклонников составляет им мощное подспорье.

«Старая синьора» выиграла только 8 из 16 встреч на выезде в первенстве. Кроме того, совсем скоро она проведёт игру с «Лацио» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии. На этот турнир у туринцев настрой явно лучше, чем на чемпионат. В первом матче они уверенно победили со счётом 2:0.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Ювентус» 19 апреля 2024 года

Команды подходят к встрече в абсолютно разном тонусе. «Кальяри» нашёл свою игру и набрал отличный ход. «Ювентус», наоборот, сильно сбавил. Если Аллегри побережёт силы ведущих футболистов для ответной встречи с «Лацио» в Кубке Италии, это будет логично. На выступления в первенстве мотивация у туринцев сильно снизилась.

Ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.08.