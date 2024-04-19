«Реал» ведёт себя по-хозяйски, «ПСЖ» близок к мечте. Чего ждать от Лиги чемпионов?

«Баварии» будет сложно исполнить мечту Кейна, а дортмундцам выпал не самый удачный соперник. Немецким клубам легко не будет.

Завершились матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. По большей части получились они очень зрелищными, интересными и интригующими. 30 апреля пройдёт первая встреча полуфинала, в которой «Бавария» будет принимать «Реал». На следующий день 1 мая дортмундская «Боруссия» проведёт первую игру с «ПСЖ». Каждый из этих клубов совершил что-то невероятное, но у кого получится дойти до финала? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Расписание матчей 1/2 финала Лиги чемпионов:

30 апреля в 22:00 мск. «Бавария» — «Реал» Мадрид;

1 мая в 22:00 мск. «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ»;

7 мая в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд;

8 мая в 22:00 мск. «Реал» Мадрид – «Бавария».

Суждено ли мечтам Гарри Кейна сбыться?

Одним из основных вопросов в этом сезоне Лиги чемпионов остаётся нападающий мюнхенской «Баварии». Гарри приписывают проклятье, из-за которого он никак не может выиграть командный трофей. Для этой цели Кейн и перебрался в «Баварию». В результате впервые за столько лет мюнхенцы не победили в Бундеслиге. Но есть шанс стать обладателем более легендарного и ценного кубка.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» прошла «Арсенал». Первый матч завершился вничью со счётом 2:2, а дома мюнхенцы дожали лондонцев и одержали скромную победу – 1:0. Автором одного из трёх мячей немецкого клуба стал как раз Гарри Кейн. Но теперь его ждёт более серьёзный соперник, который неоднократно выигрывал самый престижный турнир.

Мадридский «Реал» уже совершил маленькую фантастику. Эксперты наотрез отказывались верить в победу «сливочных» в матчах с «Манчестер Сити». Вопреки всему они доказали свой класс и истинный потенциал. Дома подопечные Карло Анчелотти сыграли в результативную ничью с «горожанами» — 3:3, а на выезде в серии пенальти одержали победу – 1:1 (4:3 пен.).

Судьба сталкивала «Баварию» и «Реал» в полуфиналах и четвертьфинале Лиги чемпионов за последние почти 12 лет четыре раза. В каждом из случаев по сумме двух матчей дальше проходили мадридцы. У них и на этот раз больше шансов, опыта, да и в целом команда стабильнее, чем мюнхенский клуб. Пройти «Ман Сити» — дорогого стоит. Ставки на проход в 1/2 финала ЛЧ «сливочными» оценены в 1.71, а если победит «Бавария» — сыграет 2.20.

Кстати, будет интересно посмотреть, как два соотечественника будут играть между собой. Англичане Джуд Беллингем и Гарри Кейн являются лидерами в своих клубах. Чего от них ожидать?

Килиан Мбаппе закроет гештальт?

«ПСЖ» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, но каждый новый сезон делает для этого всё возможное. Каждый год после вылета из турнира лидер парижан Мбаппе хватается за голову и сгоряча обещает покинуть команду. Любыми доступными способами и путями руководству удаётся удерживать Килиана в составе. На этот раз красно-синие как никогда близки к исполнению мечты.

К «ПСЖ», как и к «Реалу», со стороны экспертов было большое недоверие. Они давали коэффициент 3.85 на проход парижан в полуфинал. Теперь фавориты они. Ставки на их выход в финал принимаются за 1.47. Ситуация вполне понятная. Дортмундцы тоже не были фаворитами в паре с «Атлетико», но смогли выполнить задачу. Если они окажутся в финале, сыграет коэффициент 2.80.

Парижанам удалось выиграть по сумме двух встреч саму «Барселону» (2:3, 4:1). Возможно, помог тот факт, что руководство Лиги 1 пошло на уступки и не стало проводить между двумя играми в еврокубках очередной тур чемпионата Франции. Свежесть и заряженность помогли «ПСЖ» учинить разгром каталонцев на выезде. Мбаппе лично положил два мяча в ворота сине-гранатовых.

Дортмундская «Боруссия» подобно парижанам проиграла первую встречу испанскому клубу, но у неё в соперниках был «Атлетико» (1:2). Чёрно-жёлтые взяли реванш дома, выиграв со счётом 4:2. Да, у них была задача проще, чем у «ПСЖ», да и ответную игру подопечные Эдина Терзича проводили в домашних стенах. Но никакой недооценки быть не должно.

Если быть откровенными, то парижанам повезло. Они уже встречались с дортмундцами на групповом этапе этого розыгрыша Лиги чемпионов. Дома команда Мбаппе одержала победу со счётом 2:0, а в гостях сыграла вничью – 1:1. С тех пор «ПСЖ» стал ещё стабильнее и мощнее. А как поверят в себя футболисты после прохода «Барселоны» — у них будет эмоциональный подъём.

Кто фаворит Лиги чемпионов?

Букмекеры склоняются к тому, что в текущем сезоне Лиги чемпионов выиграет «Реал». Коэффициент на это событие составил 2.50. Оно и понятно. У «сливочных» богатый опыт, очень мощный состав и показатели. Свидетельствует об этом очень длинная беспроигрышная серия команды во всех турнирах.

Также высоко эксперты оценили шансы «ПСЖ» выиграть свою первую Лигу чемпионов – коэффициент 3.50. Ситуация намного проще. Бесспорно, соперник парижанам попался что надо. Пройти дортмундскую «Боруссию» на бумаге будет намного проще, чем «Баварию». К слову, на победу самих чёрно-жёлтых предлагают поставить за 10.0.

Есть неплохие шансы и у «Баварии». Они оценены в 3.80. Мюнхенцы в принципе обладают очень сильным составом, нельзя не считаться с мастерством и рекордами Гарри Кейна, которые ему удалось установить в этом сезоне. В общем, полуфинал – это непредсказуемый этап. Думаем, спорить с экспертами бесполезно. У «сливочных» действительно большие шансы выиграть эту Лигу чемпионов. Как минимум благодаря опыту.