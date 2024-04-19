«Эмполи» — «Наполи». Хвича Кварацхелия нацелен на еврокубки

Неаполитанцы могут включиться в борьбу за место в еврокубках, но им нужна только победа, чтобы продолжить погоню за «Аталантой».

20 апреля состоится матч 33-го тура Серии А «Эмполи» — «Наполи». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.72. Шансы «синих» оцениваются в 4.55. На ничью дают коэффициент 3.96.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура Серии А «Эмполи» — «Наполи» 20 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Эмполи» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура Серии А «Эмполи» — «Наполи» (20.04.2024)

В решающую фазу входит чемпионат Италии. Игра 33-го тура Серии А «Эмполи» — «Наполи» запланирована на 20 апреля. Команды встретятся на стадионе «Карло Кастеллани». Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

«Эмполи» находится в стрессовой ситуации, поскольку вынужден бороться за сохранение прописки в Серии А. Команда слабо проводит этот сезон и после 32 матчей находится на 17-м месте турнирной таблицы, набрав 28 очков. Ровно столько же очков в активе у «Вероны» и «Удинезе».

Разница с командами ниже ненамного лучше. «Фрозиноне» отстаёт на одно очко, а «Сассуоло» – на два. Календарь у «синих» на решающем отрезке сезона непростой, поскольку им предстоит сыграть с «Аталантой», «Лацио» и «Ромой».

Нужно сказать, что руководство клуба в надежде переломить негативную тенденцию в январе 2024-го провело смену тренера, доверив пост Давиде Никола. Тем не менее ему не удалось справиться с главной проблемой, которая тормозит развитие команды — с отсутствием выстроенной игры в позиционном нападении.

Картина сложилась удручающая, поскольку в 32 матчах «синие» забили всего 25 мячей, и это худший результат в этом сезоне в Серии А. «Эмполи» пытается сместить акцент на оборону, но и там надёжности мало — 48 пропущенных голов.

С ротацией тренеров столкнулся в этом сезоне и «Наполи», ведь Франческо Кальцона – уже третий специалист, который руководит клубом после Руди Гарсии и Вальтера Маццарри. Подобная ситуация совершенно не располагает к слаженной командной игре, поэтому результаты неаполитанцев, мягко сказать, не впечатляют.

После 32 матчей «партенопейцы» находятся на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков. Вполне вероятно, что они не попадут в еврокубки на следующий сезон, поскольку от занимающей шестое место «Аталанты» их отделяет два очка, но у бергамасков есть один матч в запасе.

Не стоит отрицать, что на неудачные результаты «Наполи» оказали влияние негативные факторы: травма и последующий отъезд в сборную Нигерии на Кубок африканских наций главного бомбардира Виктора Осимхена, а также спад формы у Хвичи Кварацхелии.

Тем не менее под занавес сезона лидер сборной Грузии преодолел кризис. Он забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

«Эмполи» в кризисе и проиграл пять матчей из последних шести в Серии А. «Наполи» хотя и нестабилен по результатам, но вполне способен справиться со слабым в обороне соперником, поскольку намного превосходит «синих» в индивидуальном мастерстве. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Наполи» и тотал больше 1.5 мяча за 2.02.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Наполи» 20 апреля 2024 года

«Наполи» не хватает стабильности, но при главном тренере Франческо Кальцоне команда заиграла интереснее в стадии развития атаки. Восстановили форму Осимхен и Кварацхелия, а это козырь в матче со слабым в плане защите «Эмполи». Мы предполагаем, что неаполитанцы выиграют, а тотал будет больше 1.5 мяча.

Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 1.5 мяча за 2.02.