Миранчук против Жиго, Де Росси притормозит Хаби Алонсо? Чего ждать от Лиги Европы

Завершились матчи 1/4 финала Лиги Европы. На этой стадии турнир покинули команды, которые считались одними из главных претендентов на трофей — «Ливерпуль», «Милан» и «Бенфика». В гонке остались четыре клуба. Кто сможет пройти в финал? Попробуем разобраться.

Расписание матчей 1/2 финала Лиги Европы:

2 мая 22:00 мск. «Рома» — «Байер»;

2 мая 22:00 мск. «Марсель» – «Аталанта»;

9 мая 22:00 мск. «Байер» — «Рома»;

9 мая 22:00 мск. «Аталанта» – «Марсель».

Хаби Алонсо идёт на требл?

Леверкузенский «Байер» — главная команда этого сезона во всей Европе. Из «Неверкузена» Хаби Алонсо сделал «Неверлузен»! Ни одного поражения за весь сезон и уже оформленный чемпионский титул в Германии. Но мотивация точно не станет меньше. Во-первых, пройти сезон без поражений — гроссмейстерский результат. Во-вторых, один трофей есть, но можно взять ещё два! В Кубке Германии предстоит финал с «Кайзерслаутерном», а в Лиге Европы команда добралась до полуфинала.

Чемпионское похмелье, правда, дало о себе знать в ответной игре с «Вест Хэмом». До 89-й минуты «Байер» уступал 0:1, что грозило первым поражением в основное время и овертаймом. Да и играла команда Хаби Алонсо без блеска. Спас всех Жереми Фримпонг. Чемпионский фарт? Вполне возможно!

В полуфинале «Байеру» точно не будет легче. «Рома» при Даниэле Де Росси вошла во вкус. Сожрала «Милан» и не поперхнулась. Если после 0:1 в первом матче у «россонери» ещё были иллюзии, то после двух мячей за первую половину первого тайма ответной игры всё было кончено.

Надежда забрезжила после удаления Зеки Челика, всё же час в большинстве — солидная фора. Но «волки» образцово сыграли по счёту. Всё, на что сподобился «Милан», — гол Маттео Габбиа за пять минут до конца.

Букмекеры считают «Байер» фаворитом пары, уж очень хороша команда Хаби Алонсо. Поставить на проход леверкузенцев в финал можно с коэффициентом 1.30. Но «Рому» точно нельзя недооценивать. Де Росси стал настоящей находкой. И почему только боссы клуба раньше не уволили Жозе Моуринью?! А пока на проход римлян в финал дают котировку 3.50.

Миранчук снова в фаворе?

Алексей Миранчук проводит свой лучший сезон в составе «Аталанты» — это факт. Правда, в последний месяц Джан Пьеро Гасперини снова охладел к россиянину, несколько матчей наш футболист практически не получал игрового времени. Но то ли работой на тренировках Лёша заслужил новый шанс, то ли тренер просто давал отдохнуть россиянину перед напряжённой концовкой сезона, а Миранчук появился в стартовом составе ответного матча 1/4 финала Лиги Европы c «Ливерпулем».

Воображение не поразил, как и вся «Аталанта», но задачу решить бергамаски смогли. После сенсационных 3:0 на выезде было понятно — «Ливерпуль» побежит отыгрываться. И начало матча для команды Юргена Клоппа было идеальным: гол с пенальти от Салаха уже на седьмой минуте. Дальше мерсисайдцы поддавливали, но итальянцы справились. Что ж, заслуженный выход в четвертьфинал!

А там предстоит сыграть с «Марселем». Провансальцы неожиданно для всех выбили из борьбы «Бенфику». На выезде французский клуб уступил 1:2, а дома победил 1:0. Единственный мяч за 10 минут до конца основного времени матча забил Фарис Мумбанья. Дело дошло до серии пенальти, а там «Марсель» оказался точнее.

В этой паре аналитики отдают преимущество «Аталанте». На команду Гасперини в финале можно поставить за 1.53. Впрочем, «Марсель» уже доказал, что способен удивлять. Коэффициент на выход провансальцев в решающий этап — 2.50.

Кто фаворит Лиги Европы?

Букмекеры склоняются к тому, что в Лиге Европы победит «Байер». Коэффициент на это событие составил 1.80. Ни одного поражения в сезоне, шансы на требл, нет необходимости разрываться на несколько фронтов — за команду Хаби Алонсо много аргументов.

Высоко эксперты оценили и шансы «Аталанты» – коэффициент 4.00. Победа над «Ливерпулем» говорит сама за себя. Да и в соперниках «Марсель» — как будто бы будет попроще. Кстати, провансальцев считают явными аутсайдерами, на их победу в Лиге Европы дают коэффициент 11.00.

Неплохие шансы и у «Ромы», на команду Даниэле Де Росси дают 5.00. Легенда клуба в кратчайшие сроки переформатировал коллектив, и теперь римляне в полном порядке. Справятся с «Байером» — точно будут фаворитами финала. «Милан» из борьбы они уже выбили, так что бояться столичному клубу точно некого.