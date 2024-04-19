ЦСКА — «Ахмат». Грозненцы ведут Адиева в пропасть

«Зелёные» пребывают в настолько жутком кризисе, что даже тренер сборной Казахстана не может остановить их спад.

20 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.52. Успех грозненцев оценён в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 20 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» (20.04.2024)

Позади матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, а также 24 тура первенства. На 20 апреля запланированы три интересные встречи 25-го тура РПЛ. В самой поздней из них на стадионе «ВЭБ Арена» померяются силами ЦСКА и «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

После возобновления сезона ЦСКА показывает качественный футбол и не знает поражений. Помогли Владимиру Федотову улучшить игру команды точечные зимние усиления. Быстрее прочих освоился Тамерлан Мусаев. В восьми встречах в составе армейцев он забил четыре мяча и отдал два голевых паса.

В матче последнего тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:3) Мусаев совершил два результативных действия. В обоих случаях – после розыгрышей стандартов. Армейцы могли забить и ещё один гол после подачи углового, но Иван Обляков упустил супершанс, не попав в пустой угол ворот.

К 80-й минуте матча с железнодорожниками красно-синие проигрывали 1:3. Неоднократно по ходу текущего сезона они упускали преимущество в счёте в самой концовке. Под занавес встречи с «Локомотивом» подопечные Федотова, наоборот, очень здорово прибавили и чуть было не вырвали победу.

Дерби проходило на стадионе «РЖД Арена». Ранее у армейцев сильно хромал гостевой фактор. Владимир Федотов искореняет проблему. С каждым новым сбором его подопечные крепчают, набираются опыта и смотрятся всё более целостно. Качественные тренировки приносят замечательные плоды.

У «Ахмата» ситуация совсем иная. Он подарил болельщикам надежду на хорошее возобновление сезона, обыграв «Урал» (1:0). Однако затем всё пошло наперекосяк. Грозненцы уступили «Динамо» (0:2) и «Рубину» (1:2) в РПЛ, а также вылетели из Кубка России, проиграв «Оренбургу» (0:1).

После поражения во встрече с оренбуржцами Мирослав Ромащенко принял решение подать в отставку. У тренера неплохо получилось мотивировать «зелёных» в начале сезона, но после зимнего перерыва было сплошное мучение. Футболисты перестали слушаться и выполнять установки белорусского специалиста.

Должность занял Магомед Адиев. Он будет совмещать работу в клубе из Грозного и сборной Казахстана. Ранее наставник несколько лет в «Ахмате» провёл в качестве ассистента. Он хорошо знаком с внутренней кухней команды и здорово умеет мотивировать.

Если уж стараний Адиева оказывается недостаточно, то что ещё может спасти грозненцев от вылета в Первую лигу? В последних двух турах в РПЛ они дома проиграли «Локомотиву» (0:2) и «Балтике» (1:7). «Зелёные» спустились на 15-ю строчку в турнирной таблице первенства.

На крупное поражение во встрече с «Балтикой» Адиев отреагировал спокойно. Он прошёлся по всем допущенным командой ошибкам и грамотно разложил всё по полочкам. Вопрос только в том, хватит ли ему времени до окончания сезона для того, чтобы исправить огромное количество проблем?

ЦСКА подходит к грядущему матчу в качестве явного фаворита. Он гораздо стабильнее как в плане эмоциональной составляющей, так и в плане качества футбола. Поставить на победу красно-синих и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

Восемь из девяти последних официальных очных встреч закончились именно так. Ещё одна проходила в Грозном. Дома армейцы проиграли только 1 из 11 матчей в чемпионате России, а также три раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили 24 мяча. Чаще в качестве хозяев забивают только «Крылья Советов».

Грозненцы, в свою очередь, выиграли только 2 из 11 матчей в РПЛ на выезде и два раза сыграли вничью. За этот период они забили всего лишь семь мячей, а пропустили 16. Для исправления ситуации Адиеву необходимо проделать просто огромный объём работы. И то не факт, что это поможет. Клуб пребывает в глубоком кризисе.

Адиев заявил, что убежать из клуба после крупного поражения было бы большой слабостью с его стороны. Отставка наставника делу не поможет. Если начнётся чехарда с тренерами, то будет ещё хуже. Шансы «зелёных» на сохранение прописки в элитном дивизионе тают на глазах.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 20 апреля 2024 года

Все факторы свидетельствуют в пользу уверенной победы ЦСКА в грядущем матче. Армейцы неустанно прогрессируют, показывают классную игру и регулярно добывают хорошие результаты. Дома они должны без большого труда победить пребывающий в чёрной полосе «Ахмат». История очных встреч и игра грозненцев на последнем отрезке сезона подкрепляют уверенность в данном исходе.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча за 1.79.