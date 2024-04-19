«Вулверхэмптон» — «Арсенал». У Артеты ещё есть шансы на титул

20 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.42. Успех «волков» оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал» 20 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Арсенал» (20.04.2024)

20 апреля состоятся три встречи 31-го тура АПЛ. В самой поздней из них на стадионе «Молине» померяются силами «Вулверхэмптон» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

«Вулверхэмптон» выдал весьма неплохой отрезок сезона в декабре, а ещё был неплох в феврале. С наступлением весны вся его прекрасность и харизма куда-то запропастились. В последних шести турах в чемпионате Англии «волки» победили только нестабильный «Фулхэм» (2:1) дома.

Ещё подопечные Гари О'Нила сыграли вничью с занимающим предпоследнее место в турнирной таблице «Бёрнли» (1:1) и находящимся в непосредственной близости от зоны вылета «Ноттингем Форест» (2:2). Уступили они терпящему большие кадровые потери «Ньюкаслу» (0:3), «Астон Вилле» (0:2) и «Вест Хэму» (1:2).

Встреча с одним из лидеров может закончиться для «Вулверхэмптона» весьма печально. Он стал много пропускать. Жозе Са упрекнуть не в чем. В 30 встречах в АПЛ голкипер совершил целых 95 сейвов. Если бы не он, команда пропустила бы за этот период времени не 47 мячей, а куда больше.

Только в матче последнего тура с «Ноттингем Форест» португальский вратарь парировал семь ударов в створ. В предстоящей встрече работы у него, вне всяких сомнений, будет гораздо больше. У «Вулверхэмптона» гораздо хуже комплектация состава и ниже качество игры, чем у «Арсенала».

Другое дело, что к встрече «канониры» подходят не в лучшем расположении духа. Совсем недавно они вылетели из Лиги чемпионов, уступив в ответной игре 1/4 финала мюнхенской «Баварии» (0:1). Незадолго до этого лондонцы проиграли «Астон Вилле» (0:2) и спустились на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Микелю Артете сейчас совсем не помешал бы перерыв. Испанский тренер очень здорово подготавливает команду на сборах. Его тренировки и разговоры с футболистами творят чудеса. До поражения с «Астон Виллой» лондонцы не проигрывали 11 встреч кряду в АПЛ. Ничья при этом была только одна, да и та с лидирующим «Манчестер Сити» (0:0).

«Канониры» очень много забивали, радовали игрой. Всё как в прошлом сезоне. Как только началась пора важных матчей, уровень соперников стал выше, у «Арсенала» возникли ментальные проблемы. Усталость и трудный календарь играют важную роль, но неправильный настрой — главная причина спада.

Сумеет ли Микель Артета подобрать правильные слова для того, чтобы привести подопечных в чувство? Чемпионская гонка в самом разгаре. Отставание от «Манчестер Сити» составляет два очка. Дополнительной мотивации искать не надо.

Поставить на то, что «Арсенал» победит «Вулверхэмптон» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. «Канониры» лучше всех в чемпионате Англии играют на выезде. Они выиграли 10 из 16 встреч в первенстве в гостях.

Чаще подопечных Микеля Артеты на выезде не забивает ни одна команда АПЛ. В 16 встречах они отгрузили 37 мячей. «Вулверхэмптон» — удобный для «канониров» соперник. «Волки» проиграли все пять последних очных встреч.

Прогноз и ставки на матч 34-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал» 20 апреля 2024 года

У «Вулверхэмптона» наблюдается спад. Он стал часто проигрывать и много пропускать. Стимулированный борьбой за золотые медали «Арсенал» должен уверенно обыграть «волков». Когда, если не сейчас, нужно возвращаться в привычный ритм и одерживать красивые результативные победы? История последних очных встреч всецело на стороне лондонцев.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.02.