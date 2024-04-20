«Ман Сити» в нокдауне, «Арсенал» — на первом месте АПЛ. Прогнозы на главные матчи дня

«Горожане» бьются с «Челси» в Кубке Англии, «Арсенал» пытается вернуться на победную волну в АПЛ.

Представляем вашему вниманию экспресс от авторов «Чемпионата» на три матча, которые состоятся в субботу, 20 апреля, в европейском футболе.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

«Манчестер Сити» подходит к встрече в плохом эмоциональном состоянии. Он обидно уступил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реалу» 1:1 (3:4 пен.). Подопечные Хосепа Гвардиолы владели инициативой на протяжении всей встречи, но воспользоваться преимуществом и извлечь выгоду из моментов не сумели. Времени жалеть себя нет.

Нужно бороться в двух оставшихся турнирах. «Горожане» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. В первенстве подопечные Гвардиолы не проигрывают уже 17 встреч кряду. Ничьих только четыре, в частности как раз с «Челси» (1:1) дома. Ну и Кубок Англии! Здесь до трофея рукой подать — на носу полуфинал. В котором снова выпало играть с лондонцами.

«Челси» подходит к встрече с восьмиматчевой беспроигрышной серией в АПЛ. Впрочем, «аристократы» потеряли очки в матчах с явными аутсайдерами — «Бёрнли» (2:2) и «Шеффилд Юнайтед» (2:2). То есть ситуация стала лучше, хотя ни о каком полном выздоровлении речи не идёт. Вроде бы «Сити» явный фаворит, но выйти на поле как ни в чём не бывало после чувствительнейшего поражения, 120 минут, серии пенальти… Это задача со звёздочкой. Ставить на исход не рискнём.

У «Челси» есть некоторое преимущество. У «аристократов» лучше эмоциональное и физическое состояние, плюс в прекрасной форме Палмер. С другой стороны, они очень много пропускают. «Манчестер Сити» стабильнее и обладает более качественным рисунком игры. Напрашивается ставка на забитые мячи с обеих сторон и «верх» по голам. Пропускают часто в этом сезоне обе команды, но и забивают помногу.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

В последних шести матчах в чемпионате Англии «волки» победили только нестабильный «Фулхэм» (2:1) дома. Ещё подопечные Гари О'Нила сыграли вничью с занимающим предпоследнее место в турнирной таблице «Бёрнли» (1:1) и находящимся в непосредственной близости от зоны вылета «Ноттингем Форест» (2:2). Уступили они терпящему большие кадровые потери «Ньюкаслу» (0:3), «Астон Вилле» (0:2) и «Вест Хэму» (1:2).

Команда фактически ни за что не борется. От борьбы за выживание давно себя обезопасили, но и до зоны еврокубков дотянуться практически нереально. Шансы остаются сугубо теоретические: в оставшихся матчах нужно брать около 90% от максимально возможного количества очков. Нет, не получится.

Стимулированный борьбой за золотые медали «Арсенал» должен уверенно обыграть «волков». Когда, если не сейчас, нужно возвращаться в привычный ритм и одерживать красивые результативные победы? История последних очных встреч всецело на стороне лондонцев. Они переживают сложный период, но когда ещё отвечать на обидный вылет из Лиги чемпионов?

Победа над «Вулверхэмптоном» выведет «Арсенал» на первое место, ведь «Сити» занят в Кубке Англии. Вернуться на победный путь, возглавить турнирную таблицу и увеличить давление на «горожан» — звучит красиво. Если не получится, шансы на чемпионство станут сугубо теоретическими.

Прогноз на матч «Унион» — «Бавария»

«Унион» проводит довольно слабый сезон, который оживляло только участие в Лиге чемпионов. Лавров никаких берлинцы в этом турнире не снискали, заняв последнее место в группе С в компании с мадридским «Реалом», «Наполи» и «Брагой», но неплохо заработали на призовых. Тем не менее дополнительная нагрузка отрицательно сказалась на конкурентоспособности «железных» в Бундеслиге.

После 29 матчей «железные» занимают 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 29 очков. Смена тренера не помогла. Находящийся в зоне переходных матчей «Майнц» отстаёт всего на три очка, поэтому борьба будет идти долго. Главная проблема «Униона», которую никак не удаётся решить Бьелице — это низкая результативность. Только 25 мячей в 29 турах, меньше гола за игру. В Бундеслиге только у «Кёльна» дела в атаке обстоят хуже — 23.

В Бундеслиге «Бавария» оказалась не в силах остановить победное шествие «Байера». Мюнхенцы находятся на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка. Столько же у «Штутгарта», но «красные» опережают конкурента по дополнительным показателям. Пропустить вперёд ещё и «швабов» — это уже перебор.

«Красные» хорошо сыграли с «Арсеналом», особенно в защите. Практически не было ошибок, и надёжен был голкипер Мануэль Нойер. Гарри Кейн забил в этом сезоне Бундеслиги уже 32 мяча и вряд ли оставил в покое идею превзойти рекорд Роберта Левандовского (41). Классом мюнхенцы намного выше «Униона». Изучим ставку на победу «Баварии» всухую за 3.04. Вряд ли «Бавария» станет рвать жилы после Лиги чемпионов, а вот в спокойную победу со счётом 2:0 или 1:0 поверить легко.

Экспресс на главные матчи дня в европейском футболе

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 гола в матче «Сити» — «Челси» за 1.92.

Ставка 2: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.06.

Ставка 3: победа «Баварии» всухую за 3.04.

Общий коэффициент = 1.92 х 2.06 х 3.04 = 12.02.