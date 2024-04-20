«Хетафе» — «Реал Сосьедад». Желание Захаряна исполнится

Бело-голубые не останутся без еврокубков. Альгуасиль этого не допустит.

21 апреля состоится матч 32-го тура Примеры «Хетафе» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.20. Успех тёмно-синих оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Хетафе» — «Реал Сосьедад» 21 апреля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Хетафе» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Реал Сосьедад» (21.04.2024)

На заключительном отрезке сезона, как правило, разгорается борьба за выживание и попадание в зону еврокубков. 21 апреля состоится встреча 32-го тура Примеры, в которой на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» местный «Хетафе» примет «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

У «Хетафе» был мощный и длительный всплеск в первой половине сезона. Обусловлен он взятием в аренду нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. У нападающего имелась мотивация — реабилитировать карьеру после скандального инцидента.

Ключевое слово — имелась, потому что Гринвуд практически сразу стал лидером «Хетафе» и привлёк интерес грандов. После того как несколько топовых клубов изъявили желание его приобрести, стимула стало заметно меньше. Мэйсон стал оказывать гораздо меньше влияния на игру.

22-летний английский форвард принял участие в шести из семи последних матчей в Примере, в которых забил только один гол. Тёмно-синие за этот период времени победили только «Жирону» (1:0). Также они три раза сыграли вничью, а уступили «Барселоне» (0:4), «Валенсии» (0:1) и «Севилье» (0:1).

Подопечные Хосе Бордаласа спустились на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «Реала Сосьедад» почти столь же велико, как отрыв от идущих в зоне вылета команд. Мотивации на оставшуюся часть сезона у «Хетафе» поменьше, чем у бело-голубых.

Клуб из Сан-Себастьяна располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, которая даёт право сыграть в Лиге конференций. Отрыв от идущей следом «Валенсии» составляет всего три очка. Сбавлять обороты подопечным Иманола Альгуасиля ни в коем случае нельзя, иначе есть риск остаться в следующем сезоне без еврокубков.

Отрыв был бы больше, если бы «Реал Сосьедад» обидно не потерял очки в матче последнего тура Ла Лиги с «Альмерией» (2:2). Бело-голубые гораздо чаще владели инициативой и нанесли намного больше ударов. Всё испортило удаление на 86-й минуте. Схлопотал красную карточку и «привёз» пенальти Игор Субельдия. Соперник воспользовался подарком.

До этого бело-голубые одержали три победы подряд в Примере. Они обыграли «Гранаду» (3:2), «Кадис» (2:0) и «Алавес» (1:0). Немалую роль в успехах сыграл Арсен Захарян. В этих трёх встречах бывший полузащитник московского «Динамо» отметился забитым мячом и результативной передачей.

Постепенно россиянин всё лучше чувствует себя в клубе из Сан-Себастьяна. Хавбек признался, что ему нужно многое улучшить в своей игре и знаниях для того, чтобы чувствовать себя полностью интегрированным. Однако также он поделился ощущением, что до конца адаптировался к команде и городу.

Затянулось освоение из-за травм и болезней. Хочется верить, что этот этап позади. Захарян горит желанием прогрессировать, играть в следующем сезоне в еврокубках и забить побольше голов. Для этого необходимо тренироваться и прикладывать максимум усилий. Всё в его руках.

Чтобы увеличить вероятность выхода в еврокубки, нужно обыграть «Хетафе». Победа «Реала Сосьедад» принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поддержка болельщиков даст некоторое преимущество «городским». Тёмно-синие гораздо чаще цепляются за очки дома, чем на выезде.

Впрочем, подопечных Альгуасиля этим не испугать. Они являются одной из лучших команд Примеры по статистике выступлений на выезде. Опытный специалист поставил клубу из Сан-Себастьяна футбол очень высокого качества. В начале сезона он доставил большие проблемы сильным соперникам. Непопадания в зону еврокубков тренер не допустит.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Хетафе» — «Реал Сосьедад» 21 апреля 2024 года

«Хетафе» неплохо провёл первую половину сезона, в частности за счёт воодушевления Гринвуда. Однако в последнее время результаты просели, всё валится из рук. Даже дома у тёмно-синих мало шансов на ничью в матче с «Реалом Сосьедад». У бело-голубых больше стимула, качественнее отлаженное командное взаимодействие и лучше результаты.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.20.