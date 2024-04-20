«Брест» — «Монако». Без Головина сложно, но можно

Россиянин выбыл до окончания сезона, а у монегасков в разгаре борьба за медали.

21 апреля состоится матч 30-го тура Лиги 1 «Брест» — «Монако». Начало игры — в 18:05 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.55. Успех «пиратов» оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Брест» — «Монако» 21 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Брест» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Франции «Брест» — «Монако» (21.04.2024)

В чемпионате Франции всё довольно обыденно. «ПСЖ» ушёл в огромный отрыв, другие клубы борются за попадание в еврокубки и выживание. 21 апреля состоятся шесть матчей 30-го тура Лиги 1. В одной из них на стадионе «Франсис-Ле Бле» померяются силами «Брест» и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 18:05 мск.

«Брест» проводит лучший сезон за всю историю существования. Он располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Виновником стремительного прогресса клуба является Эрик Руа.



До назначения 56-летнего специалиста «пираты» были на грани вылета во второй по значимости дивизион Франции. Меньше чем за год Руа изменил абсолютно всё. У команды значительно улучшилась игра на стандартах и в нападении в целом. В 29 матчах в первенстве она забила 44 мяча.

У «Бреста» появился лидер в лице Ромена дель Кастильо. В 29 встречах в Лиге 1 он забил восемь голов и отдал столько же результативных передач. Нападающий расположился на четвёртой строчке в списке лучших игроков первенства по системе «гол+пас». Закрыть его — задача не из простых.

Всё бы ничего, да только на последнем отрезке сезона «Брест» утратил надёжность в обороне и стал чаще терять очки. Главной причиной тому является нехватка дисциплины. «Пираты» зачастили с получением красных карточек. Из-за удаления они вылетели из Кубка Франции, уступив на стадии 1/8 финала «ПСЖ» (1:3), а теперь могут остаться без серебряных медалей Лиги 1.

«Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от «Бреста» составляет одно очко. Однако при этом у красно-белых имеется игра в запасе. Кроме того, на последнем отрезке сезона они набрали отличный ход.

В чемпионате Франции монегаски не знают поражений уже шесть встреч кряду. Вничью они сыграли с «ПСЖ» (0:0) и «Лорьяном» (2:2). Победили ряд крепких соперников — «Ланс» (3:2), «Страсбург» (1:0), «Метц» (5:2) и «Ренн» (1:0).



Немалый вклад в успехи привнёс Александр Головин. Он провёл по 90 минут на поле практически во всех этих встречах и отметился двумя результативными передачами. Сезон складывался для россиянина просто отлично. Он три раза подряд признавался лучшим игроком месяца в «Монако» и играл очень важную роль в схеме Ади Хюттера.

Россиянин помогал развивать атаки, не забывал радовать результативностью и выполнял большой объём командной работы. К сожалению, в матче последнего тура Головин получил травму. Прогноз по восстановлению неутешительный. Сообщается, что полузащитник пропустит остаток сезона из-за повреждения лодыжки.

Потеря очень болезненная, но Ади Хюттеру необходимо найти выход из сложившейся ситуации. У австрийского специалиста есть реальные шансы выиграть серебряные медали в первом же сезоне во главе монегасков. Упускать такую возможность просто нельзя.

Благо для красно-белых, «клинки» подходят к предстоящей встрече с не менее важной потерей. Во встрече последнего тура Лиги 1 с «Лионом» (3:4) удаление схлопотал ведущий полузащитник «Бреста» Пьерр Лис-Мелу. Встречу с «Монако» он пропустит ввиду дисквалификации.

Да и вообще, у «Бреста» уже накопилась усталость из-за постоянной игры в меньшинстве и дисквалификаций. В последних 10 матчах во всех турнирах его футболисты умудрились получить пять красных карточек. У монегасков за этот период времени только два удаления.

Заключить пари на то, что «Монако» как минимум не проиграет «Бресту» и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Лучше красно-белых на выезде в текущем розыгрыше Лиги 1 выступает только лидирующий «ПСЖ». Они выиграли 8 из 14 встреч в первенстве в гостях и четыре раза сыграли вничью.

В гостях монегаски чувствуют себя даже увереннее, чем дома. В этих 14 матчах они забили целых 32 мяча — чаще на выезде в чемпионате Франции не забивает ни одна команда. Впрочем, и пропускают в гостях подопечные Хюттера гораздо чаще, чем в качестве хозяев.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Брест» — «Монако» 21 апреля 2024 года

Встреча обещает получиться результативной. У «Бреста» и «Монако» очень здорово поставлена игра в нападении. Больше них в Лиге 1 забивает только «ПСЖ». Кадровые потери немного омрачают борьбу за серебряные медали, но она в любом случае обещает получиться очень интересной и насыщенной событиями. Поболее шансов на победу у монегасков. У них лучше результаты на последнем отрезке сезона, тонус и комплектация состава.

Ставка: «Монако» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.83.