«Монца» — «Аталанта». Миранчука ждут большие дела

21 апреля состоится матч 33-го тура Серии А «Монца» — «Аталанта». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 1.90. Шансы красно-белых оцениваются в 4.05. На ничью дают коэффициент 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура Серии А «Монца» — «Аталанта» 21 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Монца» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Монца» — «Аталанта» (21.04.2024)

В решающую фазу входит чемпионат Италии. Игра 33-го тура Серии А «Монца» — «Аталанта» запланирована на 21 апреля. Команды встретятся на стадионе «Комунале Бриантео». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

«Монца» проводит очень неплохой сезон. Не обладая большими финансовыми возможностями, клуб собрал довольно приличный состав, а главный тренер Раффаэле Палладино добился от своих подопечных максимального результата.

После 32 матчей Серии А красно-белые находятся на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. От зоны вылета их отделяют 16 очков, поэтому за прописку в первенстве можно не переживать. Кроме того, до седьмого места в зоне еврокубков «Монце» не хватает восьми очков.

Математические шансы получить путёвку в еврокубки у подопечных Палладино, конечно же, остаются, но уж больно сильные конкуренты стоят на пути у команды: «Наполи», «Фиорентина» и «Лацио». Рассчитывать на одномоментный кризис у вышеперечисленных клубов в какой-то мере наивно.

Палладино показал, что умеет с ограниченными ресурсами добиваться неплохих результатов. Он предпочитает подстраиваться под соперника, находить слабые места в схеме и мастерски их использовать в пользу красно-белых. Именно таким способом «Монца» добилась одной из самых громких побед в этом сезоне над «Миланом» (4:2).

Нужно отметить, что тренерский талант Палладино не остался без внимания. Источники сообщают, что несколько итальянских топ-клубов всерьёз изучают его кандидатуру. Среди команд упоминаются «Фиорентина» и «Ювентус». В принципе, наставник «Монцы» вполне заслужил возможность испытать себя на новом уровне.

В свою очередь, опытнейший Джан Пьеро Гасперини заслуженно принимает поздравления после выхода «Аталанты» в полуфинал Лиги Европы, в котором им предстоит встретится с нестабильным «Марселем». Пройти по итогам двух матчей «Ливерпуль» — это была совершенно точно задача повышенной сложности.

Бергамаски играли отлично, в деталях придерживаясь плана главного тренера. Наставник проигравших «красных» Юрген Клопп признал, что совершенно заслуженно «Аталанта» продолжит борьбу в турнире. Напомним, подопечные Гасперини в первом матче на «Энфилде» разгромили соперника со счётом 3:0, поэтому даже домашнее поражение в ответной встрече 0:1 не слишком их расстроило.

Алексей Миранчук в минувшем матче сыграл неплохо. Он провёл на поле 79 минут и активно работал на команду. Отметиться результативным действием россиянину не удалось, но главную задачу клуб всё равно решил. В Серии А дела у «Аталанты» также идут хорошо. Она находится на шестом месте в турнирной таблице, набрав 51 очко.

«Монца» дома играет смело, о чём красноречиво говорят 20 забитых голов и 21 пропущенный мяч в 16 встречах. Для бергамасков подобное развитие событий предпочтительно, поскольку они классно умеют использовать свободные зоны в защите соперника. Поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Монца» — «Аталанта» 21 апреля 2024 года

На подопечных Палладино нет сильного давления. Они довольно активно атакуют, и поэтому последние игры «Монцы» дома прошли результативно: три из четырёх матчей завершились тоталом больше 4.5 мяча. В свою очередь, «Аталанта» умеет проводить опасные контратаки и обладает сильными исполнителями в линии нападения. Мы предполагаем, что тотал будет больше 2.5 мяча.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.